Les ventes résidentielles au Canada continuent à grimper en juillet

OTTAWA, Ontario, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En juillet 2026, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont connu une autre légère hausse de 0,5 % d’un mois à l’autre, marquant une quatrième hausse mensuelle consécutive.

« À l’échelle nationale, les résultats de juillet ont été pratiquement identiques à ceux de juin, avec des ventes résidentielles en légère hausse, des inscriptions en baisse et des prix demeurant stables, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Ce qui est le plus intéressant ces derniers mois, ce sont les tendances que révèlent les chiffres nationaux, où les marchés à travers le pays reviennent globalement vers un équilibre. C’est le cas dans les Prairies, au Québec et sur la côte Est, où la plupart des marchés favorables aux vendeurs se sont progressivement refroidis au cours de l’année écoulée. Plus récemment, cela s’est également vérifié sur les marchés du Lower Mainland, en Colombie-Britannique, et du Greater Golden Horseshoe, en Ontario, où les marchés qui étaient auparavant des marchés d’acheteurs ou des marchés à la limite de ceux-ci sont en grande partie revenus à un équilibre. »

Faits saillants de juillet

Les ventes résidentielles nationales ont augmenté légèrement de 0,5 % d’un mois à l’autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont baissé de 5,3 % comparativement au même mois l’an dernier.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,6 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a augmenté légèrement de 0,1 % d’un mois à l’autre et a baissé de 3,3 % d’une année à l’autre.

En juillet 2026, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 0,2 % d’une année à l’autre.



En juillet 2026, les nouvelles inscriptions ont encore reculé, cette fois de 1,6 % d’un mois à l’autre, ce qui marque une troisième baisse consécutive.

Compte tenu de la légère hausse des ventes enregistrée en juin, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s’est resserré pour s’établir à 51,3 % en juillet, se rapprochant de la moyenne à long terme du ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions, qui est de 54,7 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« L’évolution actuelle vers un équilibre plus normal entre l’offre et la demande sur tant de marchés à travers le Canada est une bonne nouvelle pour les acheteurs, que ce soit parce qu’ils n’ont plus à craindre une dépréciation de leur nouvelle propriété ou parce qu’ils ne se sentent plus contraints de prendre une décision en raison d’offres concurrentes, a déclaré Garry Bhaura, président de l’ACI. Où que vous soyez au Canada, on peut s’attendre à ce que la stabilisation du marché de l’habitation continue d’inciter les acheteurs à se lancer dans l’achat. Si vous faites partie de ce groupe, ou si vous envisagez de vendre une propriété dans un marché plus équilibré, la première étape consiste à contacter un courtier ou agent immobilier de votre région. »

À la fin de juillet 2026, 205 388 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de seulement 0,6 % par rapport à la même période l’année dernière, et un résultat de 1,5 % supérieur à la moyenne à long terme pour cette période de l’année. L’offre globale évolue à un niveau stable et se situe très près des niveaux moyens depuis plus d’un an maintenant.

On comptait 4,7 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de juillet 2026. Cette donnée est la plus basse enregistrée jusqu’à présent en 2026, et demeure légèrement en dessous de la moyenne à long terme pour cet indicateur, soit 5 mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

À l’exception de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, qui restent des marchés légèrement favorables aux vendeurs, les autres provinces ont vu leur nombre de mois d’inventaire se rapprocher des moyennes à long terme au cours des derniers mois. Il convient notamment de noter que même en Ontario, le nombre de mois d’inventaire ne dépassait la moyenne que d’environ un demi-écart-type en juillet, après avoir connu une situation de marché favorable aux acheteurs pendant les quatre premiers mois de 2026.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a augmenté légèrement de 0,1 % de juin à juillet, ce qui marque la première hausse de cet indicateur depuis novembre 2024.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a reculé de 3,3 % par rapport à juin 2025. Les baisses enregistrées d’une année à l’autre s’atténuent depuis janvier, le chiffre de juillet 2026 marquant la plus faible baisse depuis octobre 2025.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 674 819 $ en juillet 2026, soit une légère hausse de 0,2 % par rapport au même mois l’an dernier.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mardi 15 septembre 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

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