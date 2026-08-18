Riad richtet im November 2026 die zweite Ausgabe des Global Logistics Forum aus – zeitgleich mit dem UN Trade and Development Global Supply Chain Forum 2026

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unter der Schirmherrschaft des Dieners der beiden edlen heiligen Stätten, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und auf Einladung des Ministeriums für Verkehr und Logistik findet die zweite Ausgabe des Global Logistics Forum vom 29. November bis 1. Dezember 2026 im King Abdulaziz International Conference Center in Riad statt. Das Forum findet zeitgleich mit dem UN Trade and Development Global Supply Chain Forum 2026 statt, das in derselben Woche am selben Veranstaltungsort ausgerichtet wird.

Gemeinsam werden die beiden Foren eine der größten Zusammenkünfte von Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Verkehr, Lieferketten und Handel in der Region bilden. Erwartet werden politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Investoren aus aller Welt.



Die frühzeitige Bekanntgabe des Termins folgt auf die positive Resonanz auf die Premiere des Forums im Jahr 2024, zu der mehr als 13.000 Teilnehmer aus über 30 Ländern sowie 140 Referenten und 80 Aussteller kamen. Im Rahmen der ersten Ausgabe wurden 67 Kooperationsvereinbarungen und Absichtserklärungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 16 Milliarden SAR (4,3 Milliarden US-Dollar) unterzeichnet. Die Ausgabe 2026 soll an diesen Erfolg anknüpfen.

Das Forum soll Saudi-Arabiens Position als globales Logistikdrehkreuz weiter stärken und die Rolle des Landes als Bindeglied zwischen den Kontinenten im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 ausbauen. Im Mittelpunkt des Programms stehen Innovationen im Bereich der Logistikdienstleistungen, eine engere globale Vernetzung und nachhaltige Lieferketten.

Nach Angaben des Ministeriums für Verkehr und Logistik wird das gemeinsam mit dem UN Trade and Development Global Supply Chain Forum 2026 ausgerichtete Forum eine Plattform bieten, um strategische Initiativen anzustoßen und internationale Partnerschaften voranzutreiben. Partner und Vertreter der Branche sind eingeladen, sich den Termin für beide Veranstaltungen vorzumerken.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.glforum.org/en

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Rana Hossam

E-Mail: media@GLForum.org

Über das Global Logistics Forum:

Unter der königlichen Schirmherrschaft des Dieners der beiden edlen heiligen Stätten, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und auf Einladung des Ministeriums für Verkehr und Logistik findet das Global Logistics Forum 2026 vom 29. November bis 1. Dezember in Riad statt – parallel zum UNCTAD Global Supply Chain Forum. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit mehr als 60 Partnerschaften im Wert von über 16 Milliarden SAR bringt das Forum erneut führende Vertreter der internationalen Wirtschaft, politische Entscheidungsträger und Investoren zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Handelsströme sowie die technologischen und finanziellen Weichenstellungen, die die Entwicklung der Branche im kommenden Jahrzehnt bestimmen werden.