Riyad accueillera la deuxième édition du Global Logistics Forum en novembre 2026, organisée conjointement avec le Forum mondial des Nations Unies sur les chaînes d’approvisionnement 2026

RIYAD, Arabie saoudite, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sous le haut patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et sous l’égide du ministère des Transports et des Services logistiques, le Global Logistics Forum tiendra sa deuxième édition à Riyad, du 29 novembre au 1er décembre 2026, au King Abdulaziz International Conference Center. Le Forum se tiendra conjointement avec le Forum mondial des Nations Unies sur les chaînes d’approvisionnement 2026, qui se tiendra sur le même site au cours de la même semaine.

Ensemble, les deux forums constitueront l’un des plus grands rassemblements de la région réunissant des dirigeants des secteurs du transport, de la chaîne d’approvisionnement et du commerce, et ils attireront des décideurs publics, des dirigeants d’entreprises et des investisseurs du monde entier.



L’annonce anticipée des dates fait suite à l’accueil réservé à la première édition du Forum en 2024, qui avait réuni plus de 13 000 participants issus de plus de 30 pays, ainsi que 140 intervenants et 80 exposants. Cette édition avait abouti à la conclusion de 67 accords de coopération et protocoles d’accord, pour une valeur de plus de 16 milliards de riyals saoudiens (4,3 milliards de dollars), un niveau que l’édition 2026 entend dépasser.

Le Forum a pour ambition de renforcer le rôle de l’Arabie saoudite en tant que hub logistique mondial reliant les continents, conformément aux objectifs de la Vision 2030. Son programme sera axé sur l’innovation dans les services logistiques, la connectivité mondiale intégrée et la durabilité des chaînes d’approvisionnement.

Le ministère des Transports et des Services logistiques a déclaré que le Forum, organisé conjointement avec le Forum mondial des Nations Unies sur les chaînes d’approvisionnement 2026, servira de plateforme pour le lancement d’initiatives stratégiques et la mise en place de partenariats internationaux. Les partenaires et les professionnels du secteur sont invités à réserver dès à présent les dates des deux événements.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.glforum.org/en

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Rana Hossam

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À propos du Global Logistics Forum :

Sous le haut patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et sous l’égide du ministère des Transports et des Services logistiques, le Global Logistics Forum 2026 se tiendra du 29 novembre au 1er décembre à Riyad, conjointement avec le Forum mondial des Nations Unies sur les chaînes d’approvisionnement. Fort d’une première édition ayant permis de conclure plus de 60 partenariats pour une valeur supérieure à 16 milliards de riyals saoudiens, le Forum revient pour réunir les dirigeants mondiaux du secteur, les décideurs publics et les investisseurs autour des flux commerciaux, des technologies et des décisions de financement qui façonneront la prochaine décennie du secteur.