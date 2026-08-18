Mit SigenMate 2700 Ultra bis zu 1.714 € im Jahr sparen: KI-gestütztes Energiemanagement jetzt zum Aktionspreis

DÜSSELDORF, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Endlich ist es so weit: Der SigenMate 2700 Ultra von Sigenergy ist ab sofort lieferbar. Nach der erfolgreichen Produkteinführung vor wenigen Wochen ist das Plug-and-Play-Energiesystem nun auf Lager und kann ohne Wartezeit direkt versandt werden. Wer jetzt bestellt, profitiert nicht nur von einer schnellen Lieferung, sondern auch von attraktiven Aktionsangeboten bis zum 6. September 2026.





SigenMate 2700 Ultra jetzt zum zeitlich begrenzten Aktionspreis ab nur 999 €

Dank Sommer Power-Deals ist der SigenMate 2700 Ultra zum Aktionspreis von nur 999 € erhältlich. Damit liegt der Preis 200 € unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Zusätzlich bietet Sigenergy attraktive Bundles an, mit denen sich je nach Paket bis zu 798 € sparen lassen. Wer neu in das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher einsteigt, kann beispielsweise zum Set aus SigenMate 2700 Ultra und zwei 500 W Solarpanels greifen, das während der Aktion statt 1.698 € nur 1.299 € kostet. Abonnenten des Newsletters im offiziellen Sigenergy Store erhalten zusätzlich 20 € Rabatt.

Die Aktion läuft im offiziellen Sigenergy Store vom 17. August bis zum 6. September 2026 und bei Amazon vom 24. August bis zum 6. September 2026. Darüber hinaus ist der SigenMate 2700 Ultra auch bei autorisierten Partnern erhältlich. Sämtliche Produkte sind bereits auf Lager und sofort versandbereit.

Bis zu 1.714 € jährliches Einsparpotenzial bei den Stromkosten

Der Rabatt beim Kauf ist zweifelsohne lukrativ. Aber das Sparen geht erst nach dem Kauf so richtig los. Unter Idealbedingungen lassen sich mit dem Plug-and-Play-Energiespeichersystem bis zu 1.714 €* Stromkosten im Jahr einsparen.

Möglich macht dies unter anderem die starke Hardware des SigenMate 2700 Ultra. Dessen vier MPPT weisen eine Solareingangsleistung von bis zu 4.000 W auf, sodass bis zu acht Solarpanels mit dem System kombiniert werden können. So wird die eigene kostenlose Stromgewinnung maximiert, um weniger Netzstrom zu verbrauchen und so viel Geld zu sparen.

Im Netzbetrieb stehen über zwei AC-Ausgänge bis zu 3.600 W Leistung zur Verfügung. Das ist nicht nur deutlich mehr als bei vielen Wettbewerben, sondern ist auch ausreichend für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Haushaltsgeräte. Auch im Falle eines Stromausfalls leistet das System wertvolle Dienste und hält im Backup-Betrieb dank bis zu 3.600 W Notstromleistung wichtige Geräte am Laufen.





Starke Hardware, noch beeindruckendere KI

Neben der starken Hardware begeistert SigenMate 2700 Ultra auch mit seinen smarten KI-Features. Die brandneue mySigen App 4.0 bietet mehr als zehn neue Funktionen für ein noch intelligenteres und intuitiveres, automatisiertes Energiemanagement.

Mithilfe der Sigen AI maximiert das System die Ersparnis. Dazu zählt nicht nur die bedarfsgesteuerte Einspeisung, sondern unter anderem auch die Unterstützung von dynamischen Stromtarifen in rund 50 Ländern. Sigen AI prognostiziert für alle Betriebsmodi basierend auf Solarerzeugung, Energieverbrauch, Batterieverhalten und Netzeinspeisung die zukünftige Nutzung. Reicht der Solarstrom nicht aus, lädt die künstliche Intelligenz per 1.400 W bidirektionalem Laden den integrierten 2,68-kWh-Speicher (ausbaubar bis 56,4 kWh) genau dann, wenn der Netzstrom besonders günstig ist.

Ein weiteres Highlight ist der weiterentwickelte Sigen AI Assistant, der von SigenAgent, dem branchenweit ersten domänenübergreifenden KI-Agenten, angetrieben wird und vollständig in die mySigen App 4.0 integriert ist. Er vereint Wissenssuche, Datenanalyse, Gerätesteuerung, die Erstellung personalisierter Strategien und Fehlerdiagnose und lässt sich bequem per natürlicher Sprache bedienen. Präzisere Prognosen, intelligentere Strategien, eine einfachere Steuerung, mehr Transparenz und höhere Zuverlässigkeit greifen dabei nahtlos ineinander, um Nutzer dabei zu unterstützen, ihre Einsparungen zu maximieren:

Personalisierte Strategien & Gerätesteuerung : Ein Satz genügt und die KI erstellt individuelle Energiestrategien – auch wiederkehrend. Beispiel: "Jeden Freitag bis 17 Uhr auf 80% laden". Die KI plant anhand der PV-Prognose, simuliert vorab und prüft auf Konflikte. So lassen sich selbst komplexe Einstellungen mit nur einem Satz erledigen.

: Ein Satz genügt und die KI erstellt individuelle Energiestrategien – auch wiederkehrend. Beispiel: "Jeden Freitag bis 17 Uhr auf 80% laden". Die KI plant anhand der PV-Prognose, simuliert vorab und prüft auf Konflikte. So lassen sich selbst komplexe Einstellungen mit nur einem Satz erledigen. Fehlerdiagnose & Datenanalyse : Die KI kombiniert Protokolle, Echtzeitdaten und Wissensdatenbank, um Fehler zu lokalisieren und Lösungen vorzuschlagen. Liegen z. B. WLAN-Probleme vor, erkennt die KI die entsprechenden Störungen und gibt direkt Lösungen. Bei der Datenanalyse verknüpft sie alle Systemdaten, erstellt Diagramme und Berichte sowie gibt Optimierungsvorschläge.

: Die KI kombiniert Protokolle, Echtzeitdaten und Wissensdatenbank, um Fehler zu lokalisieren und Lösungen vorzuschlagen. Liegen z. B. WLAN-Probleme vor, erkennt die KI die entsprechenden Störungen und gibt direkt Lösungen. Bei der Datenanalyse verknüpft sie alle Systemdaten, erstellt Diagramme und Berichte sowie gibt Optimierungsvorschläge. Intelligente Suche : Mit wenigen Stichworten finden Nutzer App-Funktionen inklusive Beschreibungen, Links und Tutorials. Installateure können zudem nach Systemalarmen suchen – für mehr Effizienz.

: Mit wenigen Stichworten finden Nutzer App-Funktionen inklusive Beschreibungen, Links und Tutorials. Installateure können zudem nach Systemalarmen suchen – für mehr Effizienz. Modusübergreifende Prognosen & Einblicke: Auf Basis von Sigenergys eigenem KI-Modell gibt die KI PV-, Verbrauchs- und Batterieprognosen in allen Betriebsmodi – auf der Startseite für heute und die nächsten 24 Stunden. Sie erklärt zudem die Betriebslogik in Echtzeit. Jede Energieentscheidung wird transparent dargestellt.

Jetzt Teil der Energiewende werden und kräftig sparen

Für Haushalte, die über die Anschaffung eines Balkonkraftwerks mit Speicher nachdenken, bietet der SigenMate 2700 Ultra einen einfachen Einstieg in ein intelligentes Energiemanagement. Das System verbindet leistungsstarke, sichere Hardware mit smarter KI und eröffnet zusätzliches Einsparpotenzial.

Dank Sommer Power-Deals ist der SigenMate 2700 Ultra zum Aktionspreis von nur 999 € erhältlich. Damit liegt der Preis 200 € unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Zusätzlich bietet Sigenergy attraktive Bundles an, mit denen sich je nach Paket bis zu 798 €sparen lassen. Wer neu in das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher einsteigt, kann beispielsweise zum Set aus SigenMate 2700 Ultra und zwei 500 W Solarpanels greifen, das während der Aktion statt 1.698 € nur 1.299 € kostet. Abonnenten des Newsletters im offiziellen Sigenergy Store erhalten zusätzlich 20 € Rabatt.

Die Aktion läuft im offiziellen Sigenergy Store vom 17. August bis zum 6. September 2026 und bei Amazon vom 24. August bis zum 6. September 2026. Darüber hinaus ist der SigenMate 2700 Ultra auch bei autorisierten Partnern erhältlich. Sämtliche Produkte sind bereits auf Lager und sofort versandbereit.

Disclaimer: Die geschätzten Einsparungen von bis zu 1.714 €/Jahr basieren auf einem simulierten Szenario mit vordefinierten Annahmen, darunter ein Strompreis von 0,40 €/kWh, standardisierte Wetterbedingungen sowie angenommener Energieverbrauch und KI-Optimierung. Die tatsächlichen Einsparungen und die KI-Leistung können je nach Standort, Wetter, Strompreisen bzw. Tarifen, Energieverbrauch, Systemkonfiguration und weiteren Betriebsbedingungen variieren. Die Ergebnisse dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht garantiert.

Über Sigenergy

Sigenergy wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai. Das Unternehmen Sigenergy (6656.HK) ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich neuer Energien konzentriert. Gestützt auf fortschrittliche digitale Intelligenz und ein hochqualifiziertes Expertenteam hat Sigenergy sein Geschäft auf Photovoltaik-Erzeugung (PV), intelligente Energiespeicherlösungen und hocheffiziente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV) ausgeweitet. Geleitet von seiner Strategie „AI in All“ integriert Sigenergy künstliche Intelligenz in sein gesamtes Produktökosystem, um Haushalten und Unternehmen weltweit sicherere, intelligentere und effizientere Energielösungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sigenergy.com

Medienkontakt E-Mail: shenlan@sigenergy.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aa7e5fe-986c-4507-a0a4-b7a5d019f15b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8b96def-4da2-4fb4-912e-18ee78f23500