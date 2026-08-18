Ressources Kobo lance son maillot KOBO CUP 2026 : l'impact communautaire s'étend à un quatrième village en Côte d'Ivoire





QUÉBEC, Québec, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) (FWB : Q1Z) est Après le succès des éditions 2024 et 2025, La KOBO CUP est désormais ancrée dans le cœur de notre communauté et se réinvente. Cette année, l'ampleur de l'événement se ressent à tous les niveaux: un quatrième village entre dans la compétition et de nouveaux sponsors majeurs s'engagent à nos côtés pour donner encore plus d'envergure à cette édition.

Portez haut les couleurs de cette édition grâce au tout nouveau maillot Kobo Cup 2026 en édition limitée. Ce maillot incarne la promesse de nos partenaires: celle de transformer chaque contribution en un soutien direct pour les villageois.

Fidèle à sa politique de transparence et d'impact direct, 100 % des bénéfices générés par la vente de cette édition limitée seront directement reversés aux quatre villages.

Bien que le design du maillot ait évolué pour 2026, nos fondations restent intactes.

De retour sont les six symboles Adinkra qui incarnent les principes mêmes sur lesquels la Kobo Cup s'est bâtie, représentant nos valeurs fondamentales de leadership, de résilience, d’adaptabilité et de force communautaire.

À la base du maillot se dessine la silhouette subtile de la basilique emblématique de la Côte d'Ivoire; célébrée ici comme une merveille de l'architecture nationale, elle offre un magnifique hommage au riche patrimoine de la région.

Enfin, loyal à notre volonté de célébrer les communautés qui font vivre cette initiative, les manches arborent les noms de nos villages partenaires: Kossou, Bocabo, Angossé et, pour la première fois cette année, Allai-Yaokro, marquant une nouvelle étape dans l’histoire de la Kobo Cup.

Comment obtenir le maillot 2026

Le maillot officiel de la Kobo Cup 2026 est disponible dès aujourd’hui en édition limitée, exclusivement sur le site web officiel de Kobo Resources.

< https://www.koboresources.com/en/kobo-cup-essentials >

Nos Partenaires Officiel de la Kobo Cup 2026

Coast 2 Coast Entertainment

Coast 2 Coast est le premier label de musique urbaine en Afrique de l’Ouest. Célébrant l'authenticité et l'innovation, il incarne la diversité de la culture urbaine africaine.

« La Kobo Cup prouve qu'en réunissant le sport, la culture et les communautés, on peut créer un véritable impact. Après l'énergie et l'engouement que nous avons vécus lors de la dernière édition, il était naturel pour Coast 2 Coast de renouveler son engagement. Nous sommes convaincus que les plus belles histoires naissent à l'intérieur du pays. Nous sommes heureux de continuer à bâtir cette aventure aux côtés de Kobo Resources». Cheikh-Louis Tall, PDG

Rockstone Drilling

Rockstone Drilling est une société de forage spécialisée dans les services de forage minier en Côte d’Ivoire, proposant des solutions haute performance pour le forage au diamant, le forage directionnel et le forage géotechnique.

«Notre participation à un événement fédérateur comme la Kobo Cup constitue une démarche citoyenne essentielle. Il est de notre devoir de veiller à ce que la croissance économique profite à tous, et ce partenariat réaffirme la pleine responsabilité sociale de Rockstone Drilling.» Michel Poisson, Directeur Générale

Forage FTE

Forage FTE se spécialise dans différents types de forage en Afrique, dans les Amériques et le Moyen-Orient. «L'accès au sport est un droit fondamental qui favorise la santé physique, l'inclusion sociale et la dignité. La jeunesse ivoirienne regorge de talents, sur le terrain comme en dehors, et Forage FTE est fier de soutenir la Kobo Cup. À travers ce partenariat, nous réaffirmerons notre engagement envers les communautés qui nous accueillent et notre conviction que le développement minier et le développement humain vont de pair», Vincent Gronthier, VP - Vente et Développement

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 43 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 200 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « Q1Z ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin

Chef de la direction et administrateur

1-418-609-3587

ir@kobores.com

X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l’exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l’égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément toujours, des termes comme « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l’intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au programme d’exploration de la société et à la première évaluation prévue des ressources minérales. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l’exploration et à l’aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations du conseil d’administration, des actionnaires ou réglementaires, et d’autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n’assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

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