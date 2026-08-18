Luotea Oyj

Pörssitiedote

18.8.2026 klo 15.00





Luotea Oyj:n taloudellinen raportointi ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2027

Luotea Oyj julkaisee vuonna 2027 seuraavat taloudelliset katsaukset:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2026 perjantaina 12.2.2027 klo 8.00

Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus torstaina 29.4.2027 klo 8.00

Tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus keskiviikkona 18.8.2027 klo 8.00

Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen torstaina 28.10.2027 klo 8.00

Luotea Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2026 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 10., www.luotea.com.

Luotea Oyj:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2027 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 7.4.2027. Luotea Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.





LUOTEA OYJ

Heikki Eskola

lakiasiainjohtaja



Lisätietoja:

Heikki Eskola, puh. 050 586 5907, heikki.eskola@luotea.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.luotea.com

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen energiatehokkuuden ja älykkään teknologian. Näin parannamme kiinteistöjen arvoa ja luomme parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Kasvamme kannattavasti ja huomioimme toimintamme vaikutukset kiinteistöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijänä viemme alaa eteenpäin ja rakennamme toimivampaa huomista. Meille menestys tarkoittaa luottamusta – henkilöstömme, asiakkaidemme ja omistajiemme uskoa siihen, mitä teemme.

Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5 000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.