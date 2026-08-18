Mawer annonce une mise à jour de sa stratégie d'actions des marchés émergents

CALGARY, Alberta, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mawer Investment Management Ltd. (« Mawer ») a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 1er septembre 2026, Wen Quan Cheong, CFA, assumera le rôle de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie d'actions des marchés émergents de Mawer. Peter Lampert, CFA, demeurera cogestionnaire de la stratégie.

M. Cheong s'est joint au bureau de Mawer à Singapour en 2017 et occupe le poste de cogestionnaire de la stratégie d'actions des marchés émergents depuis mai 2022. Il détient un baccalauréat en gestion des affaires, spécialisé en finance, de la Singapore Management University et est titulaire du titre d'analyste financier agréé (CFA).

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée.

Fondée en 1974, Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles pour un large éventail de fondations et d’organismes sans but lucratif, de régimes de retraite, d’alliances stratégiques et d’investisseurs individuels. Pour en savoir plus, visitez le site de Mawer à l’adresse www.mawer.com.

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