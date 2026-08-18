Templafy führt kostenlosen Dokumenten-Agenten auf Microsoft Marketplace ein

NEW YORK, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, die KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung von Templafy Agent Add-in bekannt, einem kostenlosen KI-Agenten, der es Nutzern ermöglicht, Präsentationen zu erstellen, zu bearbeiten und zu überprüfen, ohne PowerPoint zu verlassen.

Das im Microsoft Marketplace zum Herunterladen verfügbare Add-in integriert Dokumenten-Agenten direkt in den Arbeitsablauf von Präsentationen und ermöglicht sowohl die Erstellung neuer Präsentationen als auch das Bearbeiten bestehender Präsentationen. Über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche können Nutzer den Agenten unter anderem damit beauftragen, neue Folien zu erstellen, eine Präsentation umzuschreiben oder zu übersetzen, die Formatierung zu korrigieren, editierbare Diagramme und Tabellen hinzuzufügen sowie Inhalte zu überprüfen, bevor sie die Präsentation freigeben.

Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, kommentiert: „Mit KI ist das Erstellen einer Präsentation einfacher geworden, aber das ist längst nicht alles. Präsentationen werden von Teams ständig bearbeitet, aktualisiert und überprüft. KI sollte diesen Prozess optimieren, anstatt einen separaten zu starten. „Indem wir Agenten direkt in PowerPoint integrieren, erweitern wir die Rolle der KI von der Erstellung auf die Optimierung von Inhalten. So können Nutzer während des Entstehens ihrer Präsentation innerhalb des ihnen vertrauten Workflows weiterhin mit dem Agenten zusammenarbeiten. In Verbindung mit Templafy wird dieser Ansatz noch leistungsfähiger, da der Agent auf Unternehmenswissen zugreift und zentral gesteuert wird. Damit verbinden wir die Geschwindigkeit von KI mit dem Kontext und der Kontrolle, die Unternehmen benötigen.“

Das Add-in steht privaten Nutzern von PowerPoint kostenlos zur Verfügung. Für Templafy-Kunden geht das Nutzungserlebnis noch einen Schritt weiter, denn der Agent wird mit freigegebenen Unternehmensinhalten und relevantem Kontext verknüpft, wie etwa Vorlagen und Layouts, Inhaltsbibliotheken, Markenrichtlinien, Produktinformationen und Geschäftsdaten. So können Teams KI nutzen und gleichzeitig auf Informationen und Inhalte zugreifen, denen ihre Organisation bereits vertraut.

Für Unternehmen kann das bedeuten, dass Mitarbeiter weniger Zeit damit verbringen, nach der passenden Folie zu suchen, die neuesten Mitteilungen zu überprüfen oder am Ende des Prozesses Branding und Formatierung zu korrigieren. Microsoft 365-Administratoren können das Add-in nicht nur allen relevanten Benutzern oder Gruppen in der gesamten Organisation bereitstellen, sondern auch Regeln für die KI-Dokumentenerstellung zentral verteilen. Damit entfallen aufwändige Prompts und Konfigurationen für den Einzelnen.

Das Templafy Agent Add-In für PowerPoint ist ab sofort erhältlich.

Laden Sie das Templafy Agent Add-In für PowerPoint im Microsoft Marketplace herunter.

Hinweis an die Redaktion

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen.



Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI in den entscheidenden Momenten im Zaum zu halten, indem sie KI-Agenten mit dem richtigen Kontext, klaren Vorgaben und vom Unternehmen freigegebenem Wissen ausstattet, auf dessen Grundlage sie arbeiten können. Unser Ansatz setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben – all dies bei niedrigen und vorhersehbaren Token-Kosten.



Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders wichtig sind.



Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können

Weitere Informationen – nur für Presseanfragen:

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c6ee693-dc39-4686-a09b-ecb0b07e4e98