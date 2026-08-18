Templafy lance un agent documentaire gratuit sur Microsoft Marketplace

NEW YORK, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, la plateforme de génération de documents par IA agentique, annonce aujourd’hui le lancement du complément Templafy Agent, un agent IA gratuit qui permet aux utilisateurs de créer, modifier et réviser des présentations directement dans PowerPoint.

Disponible au téléchargement sur Microsoft Marketplace, ce complément intègre des agents IA directement dans le flux de travail, permettant à la fois de créer de nouvelles présentations et d’en faciliter la modification. Grâce à une interface conversationnelle, les utilisateurs peuvent demander à l’agent de créer de nouvelles diapositives, de reformuler ou de traduire une présentation, de corriger la mise en forme, d’ajouter des graphiques et des tableaux modifiables, de vérifier le contenu et bien plus encore, avant de la partager.

Oskar Konstantyner, directeur des produits chez Templafy, explique : « L’IA facilite la création d’une présentation, mais le travail ne s’arrête pas là. Les présentations sont constamment modifiées, mises à jour et relues par les équipes, et l’IA doit améliorer ce processus, plutôt que d’en créer un autre en parallèle. En intégrant les agents directement dans PowerPoint, nous faisons passer l’IA de la création à l’amélioration continue, afin que les utilisateurs puissent continuer à travailler avec l’agent au fil de l’évolution de leur présentation, dans un environnement qu’ils connaissent déjà. Connecté à Templafy, le dispositif gagne encore en puissance, car l’agent s’appuie sur les connaissances de l’entreprise et est piloté de manière centralisée, alliant ainsi la rapidité de l’IA au contexte et au contrôle dont les entreprises ont besoin. »

Le complément est gratuit pour les utilisateurs de PowerPoint. Pour les clients de Templafy, l’expérience va encore plus loin : l’agent peut accéder aux contenus et au contexte approuvés de l’entreprise, notamment aux modèles et mises en page, aux bibliothèques de contenus, aux règles de marque, aux informations sur les produits et aux données commerciales. Cela permet aux équipes de tirer parti de l’IA tout en s’appuyant sur les informations et les contenus de confiance déjà utilisés au sein de leur entreprise.

Pour les entreprises, cela peut se traduire par un gain de temps considérable, en réduisant le temps consacré à rechercher la bonne diapositive, à vérifier les derniers messages ou à corriger la charte graphique et la mise en forme en fin de processus. Les administrateurs Microsoft 365 peuvent également déployer le complément auprès des utilisateurs ou des groupes concernés au sein de l’organisation, tout en définissant de manière centralisée les règles applicables à la création de documents par l’IA, évitant ainsi à chacun de devoir gérer des instructions complexes ou des paramètres de configuration.

Le complément Templafy Agent pour PowerPoint est disponible dès maintenant.

Télécharger le complément Templafy Agent pour PowerPoint sur Microsoft Marketplace.

Notes à l’attention des rédacteurs

À propos de Templafy

Templafy est la principale plateforme de génération de documents par IA agentique, qui permet aux professionnels de créer des documents fiables, conformes et respectant l’identité de marque, avec une efficacité maximale.



Notre plateforme permet aux entreprises de mieux encadrer l’IA aux moments clés, en fournissant aux agents IA le contexte, les garde-fous et les connaissances validées par l’entreprise dont ils ont besoin pour fonctionner. Grâce à notre approche, les agents IA combinent contenu généré par l’IA et automatisation basée sur des règles pour produire rapidement des documents fiables et de haute qualité, sans compromettre le contrôle ni la cohérence organisationnelle, et à un coût en tokens faible et prévisible.



Directement accessible depuis des outils tels que Microsoft Office, Google Workspace et Salesforce, ainsi que depuis des assistants IA comme Claude, ChatGPT et Copilot, la technologie brevetée de Templafy simplifie les processus documentaires, réduit les risques et permet aux équipes de produire en toute confiance les documents les plus importants.



Plus de 4 millions d’utilisateurs dans le monde font confiance à Templafy pour accélérer la création de contenus professionnels grâce à l’IA. Adoptée par des leaders du secteur tels que KPMG et BDO, Templafy permet aux équipes de gagner plus de 30 % du temps habituellement consacré à la création de contenus répétitifs, comme les propositions commerciales, les lettres de mission et les rapports d’audit, afin qu’elles puissent se concentrer davantage sur les activités génératrices de revenus.

Pour plus d’informations, presse uniquement :

Lucy Westman, responsable de la communication internationale, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c6ee693-dc39-4686-a09b-ecb0b07e4e98