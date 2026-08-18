Bitget lance les Fixed Coupon Notes (FCN) adossées à des rTokens d’actions américaines

VICTORIA, Seychelles, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse universelle (ou UEX de l’anglais, Universal Exchange) au monde, a lancé le programme Fixed Coupon Note (FCN), étendant ainsi aux actions américaines tokenisées un produit structuré couramment utilisé dans la finance traditionnelle. La nouvelle structure FCN permet aux utilisateurs de souscrire en USDT et de percevoir, pendant la période de détention, un coupon à un taux prédéfini, également libellé en USDT.

Bitget est la première plateforme d’échange crypto à allier la structure FCN aux modalités de règlement en USDT et à la livraison de rTokens adossés à des actions américaines. En allant au-delà du trading au comptant pour proposer des stratégies structurées articulées autour d’actions tokenisées, cette nouvelle solution élargit les possibilités des utilisateurs d’accéder à des actifs financiers traditionnels via Bitget. Le programme FCN s’adresse aux utilisateurs qui cherchent à s’exposer aux actions américaines, mais préfèrent prendre une position à un prix donné plutôt que d’acheter immédiatement au prix de marché. Au moment du lancement, le produit est adossé aux actions rTokens des États-Unis, notamment SNDK, MRVL, SKHY, NVDA et MU.

Les utilisateurs souscrivent en USDT et choisissent un prix d’exercice auquel ils sont prêts à acquérir le rToken associé. Si le cours d’observation à l’échéance est supérieur ou égal au prix d’exercice, l’utilisateur reçoit le capital en USDT ainsi que le coupon au prix en USDT prédéfini. S’il est inférieur au prix d’exercice, le capital est converti en rToken au prix d’exercice prédéfini, tandis que le coupon est payé en USDT. La structure fournit une alternative à la passation d’un ordre à cours limité classique. Si un ordre à cours limité permet aux investisseurs d’attendre le cours d’entrée de leur choix, les fonds alloués à cet ordre peuvent rester inutilisés jusqu’à son exécution. Le programme FCN permet à l’utilisateur de fixer son prix cible à l’avance tout en percevant un coupon pendant la durée du produit, quel que soit le résultat du règlement à l’échéance.

« Il peut arriver que l’on souhaite s’exposer à une action, mais que son cours n’atteigne pas le niveau attendu », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le programme FCN propose aux utilisateurs un prix d’achat cible qui leur convient et leur permet de gagner de l’argent pendant qu’ils attendent. L’arrivée des actions sur Bitget faisait partie des volets de la mise en place d’UEX. Nous offrons désormais aux utilisateurs davantage de moyens d’accéder à ces actifs et de les utiliser, au-delà du simple achat suivi d’une vente au comptant. »

Ce lancement vient encore élargir l’écosystème rToken de Bitget et sa stratégie de bourse universelle, qui réunit les cryptomonnaies et les actifs financiers traditionnels au sein d’un environnement de trading unifié. En associant l’USDT, des actions américaines tokenisées et un mécanisme de produit structuré issu de la finance traditionnelle, le programme FCN offre aux utilisateurs une nouvelle voie d’accès aux actifs traditionnels et à leur gestion sur Bitget.

Le FCN est un produit structuré sans garantie du capital. Si le règlement s’effectue en rTokens, les utilisateurs restent exposés aux fluctuations du cours de l’actif sous-jacent et peuvent subir des pertes si le cours continue de baisser.

À l’occasion de ce lancement, Bitget organisera une campagne FCN à durée limitée du 17 août au 18 septembre 2026, proposant des récompenses aux nouveaux abonnés éligibles ainsi qu’aux abonnés ayant cumulé des abonnements.

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À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent d’IA, qui fait office de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF afin de soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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