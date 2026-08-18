Du Nouveau rétro au Girl boss : SHEIN revient à Montréal avec un pop-up mettant en avant ses tendances Automne/Hiver 2026





SHEIN donne vie à six tendances Automne/Hiver emblématiques au centre-ville de Montréal, ouvert au public du jeudi 27 août au dimanche 30 août 2026. Pour en savoir plus, recherchez « Trends » sur SHEIN et découvrez davantage de mode Automne/Hiver.

MONTRÉAL, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le détaillant mondial de mode et de style de vie SHEIN amène son pop-up Automne/Hiver 2026 à Montréal, transformant la vitrine de la rue Sainte-Catherine (962, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Québec) en une destination mode immersive multi-tendances. Ouvert au public du jeudi 27 août au dimanche 30 août, cet événement ramène SHEIN à Montréal pour une expérience shopping en ville, invitant les Montréalais à découvrir les grandes tendances de la saison avant qu’elles ne fassent leur apparition dans les rues.

Donnant vie aux prévisions de style de la saison, le pop-up présentera six installations thématiques soigneusement sélectionnées qui interpréteront l’esthétique Automne/Hiver de SHEIN à travers des univers distincts, inspirés des boutiques, où les clients pourront toucher, sentir et créer leur propre style dans le cadre de cette expérience mode.

Chaque jour, les 100 premiers clients pourront profiter de stations de porte-clés avec des patchs thermocollants. Les clients peuvent également explorer les tendances Automne/Hiver en ligne en recherchant « Trends » sur ca.shein.com pour découvrir davantage de mode Automne/Hiver, ainsi que dans l’application SHEIN lorsqu’elle sera officiellement disponible le 7 septembre 2026.

Les six espaces de tendances présentés comprennent :

Nouveau rétro – Un clin d’œil ludique aux décennies passées, mêlant rayures bicolores, pois et motifs de lettres varsity sur des cardigans, ensembles de sport et denim vintage délavé. Des teintes douces et nostalgiques, comme le rouge baie et le bleu brumeux, viennent s’associer à des textures cozy telles que le velours côtelé et la fausse fourrure, pour un look fun, collégial et rétro.

– Un clin d’œil ludique aux décennies passées, mêlant rayures bicolores, pois et motifs de lettres varsity sur des cardigans, ensembles de sport et denim vintage délavé. Des teintes douces et nostalgiques, comme le rouge baie et le bleu brumeux, viennent s’associer à des textures cozy telles que le velours côtelé et la fausse fourrure, pour un look fun, collégial et rétro. Girl boss – Une esthétique imposante et structurée, inspirée des influences militaires et équestres. Pensez à des manteaux Napoléon, des ensembles de blazers et de pantalons cigarette avec des boutons métalliques. Des tons riches comme le vert armée et le bordeaux sont mis en valeur grâce à des imprimés animaliers, des épaulettes et des finitions métalliques ou à paillettes luxueuses pour un edge audacieux et autoritaire.

– Une esthétique imposante et structurée, inspirée des influences militaires et équestres. Pensez à des manteaux Napoléon, des ensembles de blazers et de pantalons cigarette avec des boutons métalliques. Des tons riches comme le vert armée et le bordeaux sont mis en valeur grâce à des imprimés animaliers, des épaulettes et des finitions métalliques ou à paillettes luxueuses pour un edge audacieux et autoritaire. Glam royal – Une tendance opulente, définie par des silhouettes dramatiques. Manches volumineuses et manteaux exagérés, superposés de broderies et de paillettes. Des couleurs chaudes et majestueuses comme la terracotta et le bronze cuivré s’associent à des franges et des tissus métalliques pour créer un glamour véritablement royal et excessif.

– Une tendance opulente, définie par des silhouettes dramatiques. Manches volumineuses et manteaux exagérés, superposés de broderies et de paillettes. Des couleurs chaudes et majestueuses comme la terracotta et le bronze cuivré s’associent à des franges et des tissus métalliques pour créer un glamour véritablement royal et excessif. Gothique chic – Une esthétique sensuelle et mélancolique, axée sur des teintes sombres et des capes d’inspiration gothique. Corsets en dentelle, tailles cintrées et palette de noir, blanc et rouge profond. Volants, colliers ras-de-cou et détails en velours sombre ajoutent une touche romantique.

– Une esthétique sensuelle et mélancolique, axée sur des teintes sombres et des capes d’inspiration gothique. Corsets en dentelle, tailles cintrées et palette de noir, blanc et rouge profond. Volants, colliers ras-de-cou et détails en velours sombre ajoutent une touche romantique. Glow naturel – Une tendance délicate et féminine mettant en vedette des robes maxi en tricot et des tops à bas bouffants, ornés d’appliques florales 3D, de crochet et de superpositions transparentes. Des tons Morandi doux comme le rose cornaline et le lilas apportent à ce look un glamour rêveur et doux.

– Une tendance délicate et féminine mettant en vedette des robes maxi en tricot et des tops à bas bouffants, ornés d’appliques florales 3D, de crochet et de superpositions transparentes. Des tons Morandi doux comme le rose cornaline et le lilas apportent à ce look un glamour rêveur et doux. Bohème chic – Une tendance bohème et naturelle, ancrée dans l’artisanat et le patrimoine, qui met en avant les motifs Fair Isle, les imprimés floraux vintage et les franges sur des tissus jacquard et des vestes en suède.





Le pop-up va au-delà de la mode et met en valeur l’assortiment complet de produits SHEIN. Les invités peuvent magasiner un mélange plus large de sélections Automne/Hiver dans l’assortiment multi-catégories expansif de SHEIN, des vêtements pour femmes, hommes et enfants aux vêtements inclusifs en taille, sportswear, décoration maison et beauté, soulignant l’approche fluide de la marque vers une destination tout-en-un pour la saison à venir. En magasin, les clients peuvent profiter de jusqu’à 30 % de rabais en dépensant 189 $ ou plus, un cadeau gratuit avec achat en dépensant 10 $ ou plus, ainsi que d’un cadeau gratuit en publiant sur les réseaux sociaux, jusqu’à épuisement des stocks.

« Le Canada a été un marché incroyablement excitant pour SHEIN, et ces expériences de pop-up sont l’une des façons les plus significatives de nous présenter à notre communauté, non seulement en ligne, mais en personne », a déclaré Vito Zhong, directeur général de SHEIN Canada. « Montréal a un sens du style si distinct, et nous voulions donner vie aux plus grandes tendances de la saison Automne/Hiver d’une façon concrète et personnelle. Ce pop-up vise à offrir aux Montréalais un espace pour découvrir de nouveaux styles dans chaque catégorie et expérimenter de première main ce que SHEIN offre aujourd’hui. La mode doit être accessible, inspirante et amusante, et c’est exactement ce que cette expérience est conçue pour être. »

Entrez en douceur dans la saison avec l’édition style Automne/Hiver de SHEIN, six tendances qui vous accompagnent des journées fraîches d’automne aux soirées d’hiver cozy. Du nostalgique Nouveau rétro à l’imposant Girl boss et au Glam royal richement superposé, les directions de cette saison sont toutes axées sur l’affirmation de soi, qu’il s’agisse de bold et structuré ou de soft et romantique. Où que vous alliez cet Automne et cet Hiver, habillez-vous pour le moment avec les tendances qui mènent la voie : Nouveau rétro, Girl boss, Glam royal, Gothique chic, Glow naturel et Bohème chic.

Les Montréalais peuvent vivre l’expérience du pop-up dès son ouverture le jeudi 27 août.

Lieu : 962, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Québec

DATES :

Jeudi 27 août : 10 h – 20 h

Vendredi 28 août : 10 h – 20 h

Samedi 29 août : 10 h – 20 h

Dimanche 30 août : 11 h – 18 h





L’accès est soumis à la capacité d’accueil du lieu afin de garantir une expérience exceptionnelle à tous les visiteurs. Les horaires peuvent être modifiés en fonction de la demande.

Recherchez “Trends” sur SHEIN pour découvrir les dernières tendances de la saison automne-hiver.

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À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant mondial de mode et de style de vie en ligne, offrant des vêtements de marque SHEIN et des produits provenant d’un réseau mondial de fournisseurs, le tout à des prix abordables. Basée à Singapour, SHEIN reste engagée à rendre la beauté de la mode accessible à tous, en promouvant sa méthodologie de production à la demande leader dans l’industrie pour un secteur plus intelligent et prêt pour l’avenir. Pour en savoir plus sur SHEIN Canada, visitez ca.shein.com ou suivez-nous sur Instagram @shein_ca.

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Lori Harito, Publiciste, Boulevard of Dreams PR

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