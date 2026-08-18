Nanterre, le 17 Août 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 10 Août au 14 Août 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 10 Août au 14 Août 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 10/08/2026 FR0000125486 83 909 124,7600 XPAR VINCI 11/08/2026 FR0000125486 70 000 123,9758 XPAR VINCI 12/08/2026 FR0000125486 100 000 124,0063 XPAR VINCI 13/08/2026 FR0000125486 135 000 122,1497 XPAR VINCI 13/08/2026 FR0000125486 10 000 121,8632 CEUX VINCI 14/08/2026 FR0000125486 80 000 121,4353 XPAR TOTAL 478909 123,1363

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

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Pièce jointe