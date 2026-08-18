Déclaration des transactions sur actions propres Du 10 Août au 14 Août 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 17 Août 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 10 Août au 14 Août 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 10 Août au 14 Août 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI10/08/2026FR000012548683 909124,7600XPAR
VINCI11/08/2026FR000012548670 000123,9758XPAR
VINCI12/08/2026FR0000125486100 000124,0063XPAR
VINCI13/08/2026FR0000125486135 000122,1497XPAR
VINCI13/08/2026FR000012548610 000121,8632CEUX
VINCI14/08/2026FR000012548680 000121,4353XPAR
      
  TOTAL478909123,1363 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

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Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 10-08-26 au 14-08-26
GlobeNewswire

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