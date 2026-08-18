Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (10 au 13 août 2026)

Le 18 août 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 10 au 13 août 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Aug-26 FR0000073298 13 000 39,2182 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Aug-26 FR0000073298 3 000 39,0990 CEUX IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Aug-26 FR0000073298 13 300 38,3778 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Aug-26 FR0000073298 3 000 38,4066 CEUX IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Aug-26 FR0000073298 13 300 38,3115 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Aug-26 FR0000073298 3 000 38,2834 CEUX IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Aug-26 FR0000073298 13 098 38,6941 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Aug-26 FR0000073298 3 000 38,6935 CEUX

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe