Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (10 au 13 août 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 18 août 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 10 au 13 août 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Aug-26FR000007329813 00039,2182XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Aug-26FR00000732983 00039,0990CEUX
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Aug-26FR000007329813 30038,3778XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Aug-26FR00000732983 00038,4066CEUX
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Aug-26FR000007329813 30038,3115XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Aug-26FR00000732983 00038,2834CEUX
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Aug-26FR000007329813 09838,6941XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Aug-26FR00000732983 00038,6935CEUX

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 08 18_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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