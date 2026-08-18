Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (10 au 13 août 2026)

Le 18 août 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 10 au 13 août 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Aug-26
|FR0000073298
|13 000
|39,2182
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Aug-26
|FR0000073298
|3 000
|39,0990
|CEUX
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Aug-26
|FR0000073298
|13 300
|38,3778
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Aug-26
|FR0000073298
|3 000
|38,4066
|CEUX
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Aug-26
|FR0000073298
|13 300
|38,3115
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Aug-26
|FR0000073298
|3 000
|38,2834
|CEUX
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Aug-26
|FR0000073298
|13 098
|38,6941
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Aug-26
|FR0000073298
|3 000
|38,6935
|CEUX
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe