Azimut clôture un placement privé de 7 millions $ avec la participation d’actionnaires clés existants

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LONGUEUIL, Québec, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) (« Azimut » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que le 18 août 2026, elle a clôturé son placement privé sans l’entremise d’un courtier annoncé précédemment (le « Placement ») pour un produit total d’environ 7 000 000 $, par l’émission d’une combinaison de a) 6 038 647 actions ordinaires de la Société se qualifiant à titre d’« actions accréditives » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) (les « Actions accréditives »), à un prix de 0,828 $ par Action accréditive pour un produit brut d’environ 5 000 000 $; et b) 3 333 332 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »), à un prix de 0,60 $ par Action ordinaire, pour un produit brut d’environ 2 000 000 $. À la clôture du Placement, la Société compte 110 311 289 actions ordinaires émises et en circulation.

FAITS SAILLANTS

Centerra Gold Inc. (« Centerra ») (TSX : CG) (NYSE : CGAU) a augmenté sa participation dans la Société, qui est passée de 9,84 % à 12,67 %.



(« Centerra ») (TSX : CG) (NYSE : CGAU) a augmenté sa participation dans la Société, qui est passée de 9,84 % à 12,67 %. Mines Agnico Eagle Limitée (TSX : AEM) (NYSE : AEM) et CDPQ Sodémex Inc. (une filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« La Caisse »)) ont exercé leurs droits contractuels respectifs d’acquérir des actions ordinaires relativement au Placement.



(TSX : AEM) (NYSE : AEM) et (une filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« La Caisse »)) ont exercé leurs droits contractuels respectifs d’acquérir des actions ordinaires relativement au Placement. Fonds de solidarité FTQ, Desjardins Capital Appui PME S.E.C., NQ Investissement minier S.E.C. et SIDEX S.E.C. ont également participé au Placement.





La quasi-totalité des actions ordinaires émises dans le cadre du Placement a ultimement été acquise par des actionnaires existants de la Société. Azimut estime que l’appui important d’actionnaires existants témoigne favorablement de la qualité et du potentiel de son portefeuille de projets. Le produit du Placement sera utilisé par Azimut pour faire progresser ses propriétés Wabamisk et Elmer, détenues à 100 % alors que la Société continue de mettre en valeur ses projets aurifères phares. Compte tenu également des travaux d’exploration financés par les partenaires sur les projets Kukamas et Corridor Nickel Nord (nickel-cuivre-platine-palladium), un niveau d’activité important est prévu au cours des 12 prochains mois.

La Société utilisera le produit tiré de la vente des Actions accréditives afin d’engager des « frais d’exploration au Canada » admissibles à titre de « dépenses minières déterminées », au sens donné à ces expressions par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (les « Dépenses admissibles »). La Société renoncera aux Dépenses admissibles en faveur des souscripteurs des Actions accréditives, avec une date de prise d’effet au plus tard le 31 décembre 2026, pour un montant global qui ne sera pas inférieur au produit total tiré de l’émission des Actions accréditives, lequel sera principalement affecté à la poursuite de l’avancement des propriétés Wabamisk et Elmer. Le produit tiré de l’émission des Actions ordinaires sera utilisé à des fins d’exploration et aux fins générales de la Société.

Le Placement demeure assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de détention prévue par la loi de quatre mois et un jour, expirant le 19 décembre 2026, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Aucun honoraire d’intermédiation n’a été versé dans le cadre du Placement.

Dans le cadre du droit de Centerra de participer à certains placements de titres de capitaux propres de la Société aux termes d’une convention relative aux droits de l’investisseur en date du 16 mai 2025, Centerra a acquis 4 038 647 actions ordinaires de la Société (l’« Acquisition de Centerra »). Avant la clôture du Placement, Centerra avait la propriété véritable de 9 935 000 actions ordinaires de la Société, ou exerçait une emprise ou un contrôle sur celles-ci, représentant environ 9,84 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. À la clôture du Placement, Centerra avait la propriété véritable de 13 973 647 actions ordinaires de la Société, ou exerçait une emprise ou un contrôle sur celles-ci, représentant environ 12,67 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. À la suite du Placement, Centerra est devenue un initié de la Société au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Dans le cadre de l’Acquisition de Centerra, Azimut a modifié sa convention relative aux droits de l’investisseur avec Centerra aux termes de laquelle, sous réserve du maintien par Centerra de certains seuils de participation, Centerra aura le droit de participer aux futures émissions de titres de capitaux propres et d’accroître sa participation à l’occasion d’émissions dilutives afin de maintenir sa participation proportionnelle dans la Société, jusqu’à concurrence de 15 %. Les titres ont été acquis par Centerra à des fins de placement. Centerra pourra, selon les conditions du marché et d’autres facteurs, augmenter ou diminuer sa propriété véritable de titres de la Société, ou son emprise ou contrôle sur ceux-ci, que ce soit sur le marché libre, dans le cadre d’opérations négociées de gré à gré ou autrement.

Centerra déposera une déclaration selon le système d’alerte conformément au Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés. Une copie de la déclaration selon le système d’alerte sera disponible sous le profil d’émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Pour plus d'informations ou pour obtenir une copie de la déclaration selon le système d’alerte, veuillez contacter :

Centerra Gold Inc.

1 University Avenue

Suite 1800

Toronto, Ontario

M5J 2P1

Lisa Wilkinson

Téléphone : (416) 204-1953

De plus, certains administrateurs et dirigeants de la Société ont souscrit un total de 150 000 Actions ordinaires dans le cadre du Placement, pour un produit brut total de 90 000 $ (les « Souscriptions des initiés »). Les Souscriptions des initiés constituent des « opérations avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101. Un investisseur privé a également souscrit 100 000 Actions ordinaires pour un produit brut total de 60 000 $.

À l’égard de la participation de certains actionnaires existants et des Souscriptions des initiés dans le cadre du Placement, la Société se prévaut de l’alinéa 5.5(b) du Règlement 61-101 afin d’être dispensée de l’exigence d’évaluation officielle prévue par le Règlement 61-101, puisque les titres de la Société ne sont pas inscrits à la cote d’un marché visé, ainsi que de la dispense de l’exigence d’approbation des porteurs minoritaires prévue à l’alinéa 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, au motif que ni la juste valeur marchande de l’objet de l’opération, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de l’opération, dans la mesure où elle concerne des personnes intéressées (au sens du Règlement 61-101), n’excède 25 % de la capitalisation boursière de la Société calculée conformément au Règlement 61-101. Aucune évaluation officielle ni autre évaluation antérieure n’a été préparée à l’égard de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important à l’égard des opérations avec une personne apparentée au moins 21 jours avant la clôture du Placement, puisque les détails de la participation des personnes apparentées n’avaient pas été arrêtés suffisamment longtemps avant la clôture du Placement. Le Placement, y compris les Souscriptions des initiés, a été approuvé par le conseil d’administration de la Société, les administrateurs ayant un intérêt dans le Placement ayant déclaré leur intérêt et s’étant abstenus de voter à cet égard.

Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et de toutes les lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou sans conformité aux exigences d’une dispense applicable de ces exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Azimut

Azimut est une société d’exploration minière de premier plan jouissant d’une solide réputation en matière de génération de cibles et de développement de partenariats. La Société contrôle des positions stratégiques pour l’or, le cuivre, le nickel et le lithium au Québec. Azimut concentre ses activités sur quelques projets clés à fort impact:

Wabamisk et Wabamisk Est (100 % Azimut) renfermant la Zone Fortin (antimoine-or), la Zone Rosa (or) et la Zone Lithos (lithium);

et (100 % Azimut) renfermant la (antimoine-or), la (or) et la (lithium); Elmer (100 % Azimut) renfermant le Gîte Patwon (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées i ); et

(100 % Azimut) renfermant le (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); et Kukamas (option KGHM) renfermant la Zone Perseus (nickel-EGP).





Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Centerra Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas constitués de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les plans, objectifs ou buts futurs de la Société, notamment des termes indiquant que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou un résultat donné se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « croit », « prévoit », « s’attend à », « estime », « peut », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Étant donné que les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, ils comportent, de par leur nature même, des risques et incertitudes inhérents. Bien que ces énoncés soient fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la Société, celle-ci ne donne aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, rendements, perspectives et occasions réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent notamment les objectifs, buts ou plans futurs de la Société, l’utilisation du produit du Placement ainsi que la renonciation et le traitement fiscal des Actions accréditives. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prospectives comprennent notamment les changements sur les marchés boursiers, les variations des taux de change, les fluctuations des prix des produits de base, les coûts d’investissement, d’exploitation et de remise en état qui diffèrent sensiblement des estimations, ainsi que les autres risques propres au secteur de l’exploration et du développement miniers et ceux décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR+. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou qu’ils se produiront effectivement. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

i “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Ressources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.



