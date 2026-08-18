FPI Canadien Net annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2026

LE FPI ANNONCE AUSSI SES DISTRIBUTIONS POUR LE T4 2026

 | Source: Fonds de placement immobilier Canadien Net Fonds de placement immobilier Canadien Net

MONTRÉAL, 18 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») (TSX - V : NET.UN) a publié aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2026 (« T2 2026 ») et des distributions pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2026 (« T4 2026 »).

« Nous sommes heureux d’annoncer un autre trimestre de croissance du FPE par part1, avec une augmentation de 3% trimestre sur trimestre et de 2% par rapport à la même période l’année dernière », a déclaré Kevin Henley, président et chef de la direction. « Au cours du trimestre, nous avons poursuivi l'exécution de notre stratégie en acquérant une propriété louée à Bureau en Gros au Québec, dont la clôture a eu lieu à la fin du deuxième trimestre et qui contribuera aux résultats à partir du troisième trimestre. Notre portefeuille demeure en excellente posture, avec un taux d'occupation maintenu à 100% et tous les renouvellements de baux de 2026 désormais complétés. Comme il l'a démontré tout au long de notre histoire, notre modèle continue de faire preuve de résilience, générant une croissance constante grâce à des acquisitions disciplinées, une gestion proactive du bilan, une croissance organique des loyers et un remboursement régulier du capital hypothécaire. Dans cette perspective, notre priorité est de libérer du capital supplémentaire pour financer de futures acquisitions et continuer à bâtir sur notre élan de croissance organique. »

RÉSULTATS DU T2 2026

Canadien Net a rapporté des fonds provenant de l’exploitation1 (« FPE ») de 3,53 millions de dollars, soit 0,171 $ par part, une augmentation de 3 % comparativement à 3,41 millions de dollars, soit 0,166 $ par part pour le trimestre terminé le 30 juin 2025 (« T2 2025 »).

Les revenus de location étaient de 7,11 millions de dollars au T2 2026, soit une augmentation de 3,3 % par rapport au T2 2025. Le résultat net d’exploitation1 (« RNE ») au T2 2026 s'élevait à 5,11 millions de dollars, soit une augmentation de 1,7 % par rapport au T2 2025, reflétant principalement une augmentation des revenus locatifs des immeubles existants.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 3,5 millions de dollars au T2 2026, comparé à une perte nette de 1,4 million de dollars au T2 2025.

RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DE SIX MOIS TERMINÉE LE 30 JUIN 2026

Canadien Net a rapporté des FPE1 de 6,94 millions de dollars, soit 0,337 $ par part, une augmentation de 2% comparativement à 6,79 millions de dollars, soit 0,330 $ par part pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2025.

Les revenus de location étaient de 14,05 millions de dollars pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2026, une augmentation de 2,3% par rapport à la même période en 2025. Le RNE1 pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2026 s'élevait à 10,12 millions de dollars, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à la même période en 2025, reflétant principalement une augmentation des revenus locatifs due aux acquisitions de propriétés et l’augmentation des revenus locatifs provenant des immeubles existants.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 5,9 millions de dollars pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2026, comparé à un résultat net de 8,8 millions de dollars pour la même période en 2025.

L'augmentation des FPE1 est principalement attribuable aux acquisitions immobilières et aux hausses de loyer de certaines propriétés existantes, ainsi qu'à la diminution des charges d'intérêts sur les facilités de crédit et les débentures convertibles. L'augmentation des FPE a été partiellement compensée par la hausse des charges d'intérêts sur les renouvellements hypothécaires. L’augmentation des RNE1 reflète principalement l’augmentation des revenus locatifs liés aux nouvelles acquisitions et de l’augmentation des revenus des immeubles existants. Finalement, la variation du résultat net par part provient principalement du changement de la juste valeur des propriétés.

1 Mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS. Par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

DISTRIBUTIONS

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,03 $ par part, soit 0,36 $ par part sur une base annuelle, lesquelles seront payables les 30 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2026 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 15 octobre, 13 novembre et 15 décembre 2026, respectivement.

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre certaines mesures non conformes aux IFRS pour les périodes terminées le 30 juin 2026 et 2025. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour les périodes terminées les 30 juin 2026 et 30 juin 2025.

RÉSUMÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
 
 6 mois
   
Périodes terminées les 30 juin20262025
Δ%
Situation financière     
Revenus de location14 045 82113 734 937 310 884 2%
Résultat net et résultat étendu5 937 0868 832 067 (2 894 981)(33%)
Résultat net d'exploitation(1)10 119 62610 005 893 113 733 1%
FPE (1)6 941 9036 790 199 151 704 2%
FPE normalisés (1)6 941 9036 790 199 151 704 2%
FPEA (1)6 647 9256 529 328 118 597 2%
BAIIA (1)9 395 37512 396 330 (3 000 955)(24%)
BAIIA ajusté (1)9 542 5869 777 061 (234 475)(2%)
Immeubles de placement296 003 281291 323 830 4 679 451 2%
Immeubles de placement ajustés(1)348 277 197340 766 823 7 510 374 2%
Total de l'actif323 796 829316 838 323 6 958 506 2%
Emprunts hypothécaires140 227 166143 165 499 (2 938 333)(2%)
Portion à court terme des emprunts hypothécaires20 982 10015 248 467 5 733 633 38%
Facilités de crédit10 330 00012 565 000 (2 235 000)(18%)
Total des débentures convertibles3 840 0856 014 304 (2 174 219)(36%)
Total des capitaux propres141 679 850134 930 711 6 749 139 5%
Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base20 615 06320 582 076 32 987 - 
Par part     
FPE(1)0.3370.330 0.007 2%
FPE normalisés (1)0.3370.330 0.007 2%
FPEA (1)0.3220.317 0.005 2%
Distributions0.1750.173 0.003 1%
(1) Mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS. Par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS ».

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Les états financiers consolidés du Fonds sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, Canadien Net communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS : FPE, FPE par part, FPE normalisés, FPE normalisés par part, FPEA, FPEA par part, RNE et Immeubles de placement ajustés. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n’ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Le Fonds a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du Fonds est d’avis qu’il s’agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette de Canadien Net. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu’indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du Fonds. Le présent communiqué de presse présente un résumé de renseignements sélectionnés des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu conjointement avec les états financiers intermédiaires condensés consolidés et le rapport de gestion du Fonds. Veuillez consulter la section « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du Canadien Net pour la période terminée les 30 juin 2026, que vous retrouverez dans le profil du Fonds de placement immobilier Canadien Net sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca afin d’obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, un rapprochement à mesure la plus directement comparable calculé conformément aux IFRS. Cette explication est intégrée au présent à titre de référence.

De plus, les tableaux de rapprochement des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans ce communiqué sont ci-dessous :

Rapprochement des Immeubles de placement aux Immeubles de placement ajustés
 
Au 30 juin 20262025Δ
Immeubles de placement   
Immeubles productifs296 003 281291 323 8302%
Détention en coentreprises(1)   
Immeubles productifs50 905 48847 550 0967%
Immeubles en cours d'aménagement1 368 4281 892 897(28%)
Immeubles de placement ajustés(2)348 277 197340 766 8232%
(1) Représente la part proportionnelle de Canadien Net
(2) Mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS. Par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »


Résultats d’exploitation
 
 3 mois  6 mois 
Périodes terminées les 30 juin2026
2025
Δ 2026
2025
 Δ
Revenus de location7 110 613 6 885 960 224 653  14 045 821 13 734 937 310 884 
   Coûts d'exploitation(1 996 604)(1 856 432)(140 172) (3 926 195)(3 729 044)(197 151)
Résultat net d'exploitation(1)5 114 009 5 029 528 84 481  10 119 626 10 005 893 113 733 
Quote-part du résultat net tiré          
    des participations dans des coentreprises465 724 (195 866)661 590  1 135 607 335 360 800 247 
Variation de la juste valeur des        
    immeubles de placement245 000 (3 932 846)4 177 846  (255 519)3 177 686 (3 433 205)
Rémunération à base de parts(328 088)(207 474)(120 614) (857 606)(577 401)(280 205)
Charges administratives(276 731)(255 553)(21 178) (604 305)(541 281)(63 024)
Charges financières(1 764 970)(1 786 982)22 012  (3 600 717)(3 568 190)(32 527)
Résultat net        
   attribuable aux porteurs de parts3 454 944 (1 349 193)4 804 137  5 937 086 8 832 067 (2 894 981)
FPE(1)3 527 093 3 412 036 3%  6 941 903 6 790 199 2% 
FPE par part(1)0.171 0.166 3%  0.337 0.330 2% 
Nombre moyen pondéré de parts       
    en circulation - de base20 627 675 20 597 637 30 038  20 615 063 20 582 076 32 987 
(1) Mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS. Par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »


Rapprochement du résultat net aux fonds provenant de l’exploitation
 
 3 mois  6 mois 
Périodes terminées les 30 juin2026
2025
Δ 2026
2025
 Δ
Résultat net attribuable       
    aux porteurs de parts3 454 944 (1 349 193)4 804 137  5 937 086 8 832 067 (2 894 981)
Δ de la valeur des immeubles(245 000)3 932 846 (4 177 846) 255 519 (3 177 686)3 433 205 
Δ de la valeur des immeubles       
    en coentreprises(43 456)621 585 (665 041) (240 366)558 833 (799 199)
Rémunération fondée sur des parts328 088 207 474 120 614  857 606 577 401 280 205 
Δ de la juste valeur des instruments       
    financiers dérivés32 517 (676)33 193  132 058 (416)132 474 
FPE(1)3 527 093 3 412 036 3%  6 941 903 6 790 199 2% 
FPE par part(1)0.171 0.166 3%  0.337 0.330 2% 
Distributions1 805 173 1 776 626 28 547  3 607 717 3 550 063 57 654 
Distributions par part0.088 0.086 2%  0.175 0.173 1% 
FPE par part(1) - après distributions0.083 0.080 4%  0.162 0.158 3% 
Distribution en % des FPE(1)51% 52% (1%)  52% 52% - 
Nb. moyen pondéré de parts en circulation       
    de base20 627 675 20 597 637 30 038  20 615 063 20 582 076 32 987 
(1) Mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS. Par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »


Fonds provenant de l’exploitation ajustés
 
 3 mois  6 mois 
Périodes terminées les 30 juin2026
2025
Δ 2026
2025
 Δ
FPE de base(1)3 527 093 3 412 036 115 057  6 941 903 6 790 199 151 704 
Ajustement des loyers selon la méthode linéaire(2)(30 125)(33 159)3 034  (74 962)(84 192)9 230 
Investissement de maintien dans les          
   immeubles de placement(182 244)(148 501)(33 743) (219 016)(176 679)(42 337)
FPEA(1)3 314 724 3 230 376 3%  6 647 925 6 529 328 2% 
FPEA par part0.161 0.157 3%  0.322 0.317 2% 
Distributions par part0.088 0.086 2%  0.175 0.173 1% 
FPEA par part - après distributions            0.073 0.071 3%  0.147 0.145 2% 
Distributions en % des FPEA(1)55% 55% -  54% 54% - 
Nb. moyen pondéré de parts en circulation          
   de base20 627 675 20 597 637 30 038  20 615 063 20 582 076 32 987 
(1) Mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS. Par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »
(2) Ajusté pour les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence


Rapprochement du résultat net au BAIIA
 
 3 mois  6 mois
 
Périodes terminées 30 juin2026
2025
Δ 2026
2025  Δ
Résultat net attribuable       
    aux porteurs de parts3 454 944 (1 349 193)4 804 137  5 937 086 8 832 067 (2 894 981)
Charges d’intérêts nettes1 727 541 1 786 637 (59 096) 3 458 289 3 564 263 (105 974)
BAIIA(1)5 182 485 437 444 4 745 041  9 395 375 12 396 330 (3 000 955)
Δ de la valeur des immeubles(245 000)3 932 846 (4 177 846) 255 519 (3 177 686)3 433 205 
Δ de la valeur des immeubles            
    en coentreprises(43 456)621 585 (665 041) (240 366)558 833 (799 199)
Δ de la valeur des débentures convertibles32 517 (676)33 193  132 058 (416)132 474 
BAIIA ajusté(1)4 926 546 4 991 199 (1%)  9 542 586 9 777 061 (2%) 
Charge d’intérêts1 822 874 1 883 651 (60 777) 3 616 281 3 733 809 (117 528)
   Remboursement du capital1 275 160 1 264 240 10 920  2 576 587 2 464 079 112 508 
Obligations au titre du service de la dette3 098 034 3 147 891 (2%)  6 192 868 6 197 888 - 
Ratio de couverture des intérêts en fonction du BAIIA ajusté(1)2.7x 2.6x 0.1x  2.6x 2.6x
 - 
Ratio de couverture du service de la dette en fonction du BAIIA ajusté(1)1.6x 1.6x -  1.5x 1.6x
 (0.1x)
 
(1) Mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS. Par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

WEBCAST
Canadien Net tiendra un webcast le 19 août à 9h00 am (heure de Montréal) afin de présenter les résultats.

Le lien pour accéder au webcast est le suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/fyiuo39a

À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 30 juin 2026 et le rapport de gestion de Canadien Net peuvent être obtenus sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca

Pour plus d’information, veuillez contacter Kevin Henley au (450) 536-5328.


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