HPQ Silicium et Novacium obtiennent leur première commande de packs batteries GEN3 pour équiper des drones FPV destinés un régiment de l’Armée de terre française

Cette commande, passée par LN Innov, marque :

Une première démonstration commerciale du système de propulsion électrique européen intégré pour drones présentée à Eurosatory 2026; et

L’entrée de la technologie d’anode à base de silicium de Novacium dans la chaîne d’approvisionnement de la défense française.

MONTRÉAL et Lyon, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société de technologie spécialisée dans l'innovation des matériaux avancés et le développement de procédés de nouvelle génération, et son partenaire stratégique Novacium SAS (« Novacium ») sont fiers d’annoncer avoir reçu de leur partenaire LN Innov une première commande commerciale portant sur la fourniture de packs batteries 6S1P de 6 000 mAh de génération GEN3, intégrant des cellules lithium-ion utilisant la technologie d’anode à base de silicium développée par Novacium.

LN Innov, partenaire de Novacium dans le cadre du système de propulsion électrique (« SPE »), (Communiqué du 4 juin 2026) est le client direct de Novacium pour cette commande. Les packs GEN3 commandés seront intégrés par LN Innov à des drones FPV (First Person View) destinés à un régiment de l’Armée de terre française.

Cette commande constitue la première commande commerciale découlant des travaux de qualification et de prospection menés par Novacium auprès de l’écosystème français des systèmes de propulsion électrique pour drones de défense. Elle représente également la première utilisation commerciale de la technologie d’anode à base de silicium de Novacium dans une application destinée au secteur français de la défense.



Image 1) Pack Novacium 6S1P de 6 000 mAh

« Cette première commande dans le domaine de la défense est une preuve tangible que notre stratégie fonctionne, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Nous avons investi dans une technologie de rupture et nous la voyons aujourd’hui franchir une étape déterminante : passer des essais et de la qualification à une première commande commerciale pour une application destinée à un client final aussi exigeant que l’Armée de terre française. C’est une validation commerciale importante et un jalon important dans notre démarche de création de valeur pour nos actionnaires. »

Une commande, aboutissement de plusieurs mois de travail

Cette commande est l’aboutissement d’un processus engagé depuis plusieurs mois. LN Innov est en discussion avec des régiments de l’Armée de terre française depuis le début de l’année 2026 concernant ses besoins en solutions énergétiques pour drones. Dans ce cadre, des échantillons de packs intégrant la technologie GEN3 de Novacium ont été transmis au cours du deuxième trimestre 2026 et soumis à une campagne de tests par le client final.

Les résultats de ces essais, notamment en matière de performance et de fiabilité, ont satisfait aux exigences du client final et ont mené à cette première commande commerciale en juillet/août 2026. Pour des raisons de confidentialité liées à la nature du client et des applications concernées, HPQ, Novacium et LN Innov n’étaient pas en mesure de communiquer publiquement sur ces travaux avant l’obtention de cette commande.

Le passage de la fourniture d’échantillons à une première commande commerciale constitue une validation concrète de la technologie GEN3 de Novacium dans une application de drones FPV destinée au secteur de la défense. Il démontre également la pertinence du partenariat avec LN Innov et de la solution européenne intégrée du système de propulsion électrique européen intégré présentée à Eurosatory 2026.

« En tant que partenaire intégrateur au sein du système de propulsion électrique, notre rôle est d’apporter à nos clients les solutions les plus performantes et les plus fiables, ». a déclaré Nathalie Mazeau, présidente de LN Innov. « Après une phase de tests rigoureuse menée avec le client final, nous avons choisi d’intégrer la technologie de Novacium à cette première commande destinée à un régiment de l’Armée de terre française. Les performances obtenues lors de ces essais nous confortent pleinement dans ce choix. Nous entendons maintenant poursuivre et approfondir cette collaboration dans le cadre des autres projets sur lesquels nous travaillons actuellement. »

D’autres discussions commerciales et campagnes de tests sont en cours avec des clients potentiels issus du vaste portefeuille de relations de LN Innov dans les secteurs de la défense et de la sécurité, ce qui pourrait, sous réserve de résultats concluants et des décisions d’achat des clients concernés, mener à d’autres opportunités commerciales.

Cette première commande renforce également le potentiel de la lettre d’intention (« LOI ») conclue entre HPQ, LN Innov et visant à évaluer le développement au Canada d’une plateforme intégrée destinée aux marchés des drones et de la défense en Amérique du Nord et combinant des batteries avancées, des moteurs électriques et des systèmes de propulsion (Communiqué du 17 juin 2026). Le passage des essais à une première commande commerciale en France fournit ainsi une première référence concrète pour la solution intégrée que les partenaires envisagent d’adapter et de développer pour l’Amérique du Nord.

Une validation concrète de la technologie GEN3

La technologie d’anode à base de silicium de Novacium, issue de son procédé propriétaire, permet d’atteindre des densités d’énergie supérieures à celles des cellules à anode graphite conventionnelles, tout en répondant aux exigences de robustesse, de sécurité et de fiabilité recherchées pour les applications visées (Communiqué du 19 mars 2025).

Pour un drone FPV, ces gains peuvent se traduire directement par des avantages opérationnels importants, notamment une autonomie accrue, une capacité d’emport supérieure ou un meilleur compromis entre autonomie et charge utile. Le format retenu, un pack 6S1P de 6 000 mAh, a été spécifiquement défini pour répondre au cahier des charges du client final.

Bien que cette première commande commerciale ne soit pas significative pour HPQ d’un point de vue financier, son importance réside dans le passage d’une campagne de tests menée avec le client final à une commande commerciale destinée à un régiment de l’Armée de terre française, ce qui constitue une validation de la technologie GEN3 dans une application de défense. Cette étape démontre la capacité de Novacium et de ses partenaires à faire progresser la technologie GEN3 de la qualification vers une application commerciale, et constitue une première référence susceptible de soutenir le développement de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs des drones et de la défense.

« Entrer dans la chaîne d’approvisionnement de la défense française avec notre technologie d’anode à base de silicium de génération GEN3 est une étape importante pour toute l’équipe, » a déclaré Jed Kraiem, cofondateur et directeur des opérations de Novacium SAS. « Cette commande, obtenue grâce à notre partenaire LN Innov, est l’aboutissement de plusieurs mois de tests menés dans la plus grande discrétion et démontre que notre technologie répond aux exigences d’une application concrète dans le domaine de la défense. Elle valide également la pertinence de notre partenariat avec LN Innov et du système de propulsion électrique, qui nous donne accès à un important réseau de clients potentiels. D’autres discussions sont déjà en cours. Cette première commande contribue à positionner Novacium comme un acteur français crédible dans le développement de solutions énergétiques avancées pour les systèmes de drones, un domaine qui représente un enjeu important de souveraineté technologique et industrielle. »

Une première référence commerciale ouvrant de nouvelles perspectives

Dans un contexte où une part importante des cellules lithium-ion haute performance provient de fournisseurs situés hors d’Europe [1], cette première application destinée à un régiment de l’Armée de terre française positionne Novacium dans un enjeu stratégique de souveraineté technologique, de performance et de sécurité d’approvisionnement pour les systèmes de drones de défense.

Pour HPQ, cette première référence renforce également le potentiel de sa stratégie nord-américaine. Grâce à ses droits exclusifs de commercialisation en Amérique du Nord des technologies de Novacium sous la marque HPQ ENDURA+, ainsi qu’à la lettre d’intention conclue avec LN Innov et Novacium visant à évaluer le développement au Canada d’une plateforme intégrée de propulsion électrique, HPQ estime que le succès obtenu en France constitue une référence concrète susceptible de soutenir le développement de cette initiative en Amérique du Nord.

Références

Source du rapport : Centre pour les générations futures – Lien vers l'article





A propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques.

En partenariat avec son collaborateur en recherche et développement, Novacium, dont HPQ est actionnaire, la Société développe des matériaux d'anode à base de silicium de nouvelle générations (Gen3 et Gen4) destinés aux batteries, poursuit la commercialisation de ses cellules lithium-ion ENDURA+ et développe des technologies révolutionnaires de production d'hydrogène propre et de valorisation énergétique des matières résiduelles, pour lesquelles HPQ détient les droits exclusifs pour l'Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de technologies exclusives visant à devenir un producteur à faible coût et sans émissions de CO₂ de silice pyrogénée, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ afin de tirer parti des occasions de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, des secteurs essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

À propos de Novacium SAS

Novacium est une société française de deep-tech basée à Solaize, spécialisée dans le développement et la production de matériaux d'anode à base de silicium pour batteries lithium-ion, via un procédé propriétaire. Novacium conçoit également des cellules et des packs batteries sur mesure pour des applications à haute exigence, notamment dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique et de l'énergie portable.

À propos de LN Innov

LN Innov est un partenaire de Novacium au sein du système de propulsion électrique, agissant comme intégrateur et point d'accès privilégié auprès des donneurs d'ordre du secteur de la défense et de la sécurité. En tant que client direct de Novacium sur cette commande, LN Innov assure l'interface avec le client final et joue un rôle central dans le développement commercial des solutions énergétiques de Novacium sur le marché français.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

Contact : HPQ Silicium Inc.

Bernard J. Tourillon, BAA, MBA, président-directeur général

[+1 (514) 846-3271- info@hpqsilicon.com]

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/125ea0db-7522-49c7-a751-5e21f23999d4/fr