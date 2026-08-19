PyroGenèse annonce un contrat de 1,4 million de dollars pour la fourniture de deux torches à plasma à une entité européenne des secteurs minier, métallurgique et des matériaux

MONTRÉAL, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenèse Inc. (« PyroGenèse » ou la « Société ») (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), un chef de file dans les procédés à ultra-haute température et l’innovation en ingénierie, et un fournisseur de technologies à base de plasma destinées à l’industrie lourde et à la défense, annonce aujourd’hui avoir signé un contrat de 900 000 EUR (1 445 000 CAD) avec un institut de recherche européen (le « Client ») spécialisé dans la métallurgie des métaux non ferreux, les matériaux de haute pureté, le recyclage durable, la décarbonation des procédés et l’économie circulaire. Aux termes du contrat, PyroGenèse fournira deux systèmes de torches à plasma, d’une puissance respective de 300 kW et de 40 kW, destinés à des applications de métallurgie avancée et à haute température liées aux métaux non ferreux et aux minéraux critiques. Le nom du Client demeurera confidentiel pour des raisons de concurrence. Un acompte de 60 % est prévu au cours des prochaines semaines.

FAITS SAILLANTS DU PROJET

Objectif : déterminer les possibilités d’utilisation de torches à plasma électrique à courant continu (CC) non transféré dans les domaines de la métallurgie avancée, des applications à haute température et des procédés pyrométallurgiques.

Portée : fourniture de deux systèmes exclusifs de torches à plasma CC non transféré, ayant des puissances maximales différentes (300 kW et 40 kW), ainsi que des équipements périphériques, de la formation et du soutien.

Échéancier : la livraison au client est prévue pour le deuxième trimestre de 2027.

Impact stratégique : appuie les objectifs des industries de la métallurgie, de la pyrométallurgie, des mines et des minéraux critiques visant à développer des matériaux et des méthodes plus avancés, plus efficaces, plus propres et plus « verts », notamment en matière d’extraction, de traitement sous atmosphère oxydante ou réductrice, de recyclage, de transition énergétique et d’électrification, de réduction des déchets et de décarbonation, au sein de l’un des centres de recherche en métallurgie industrielle les plus anciens et les plus réputés au monde.

Comme il a été mentionné précédemment dans la section « Perspectives » du communiqué de la Société sur ses résultats du deuxième trimestre de 2026 [daté du 6 août 2026], la Société était en pourparlers avec un institut de recherche européen concernant plusieurs torches à plasma destinées à la recherche en métallurgie avancée. L’annonce du contrat d’aujourd’hui porte sur deux systèmes de torches de puissances différentes. Les deux systèmes, soit un système de 300 kW et une torche à plasma de 40 kW, seront conçus de manière à permettre l’utilisation de plusieurs types de gaz plasmagènes. Le Client mène actuellement de nombreux projets, et les torches à plasma pourraient être utilisées dans le cadre de diverses applications.

« Les instituts de recherche jouent un rôle essentiel dans l’avancement de l’industrie lourde en stimulant la recherche, l’innovation et les percées technologiques qui permettent le développement de nouveaux procédés, matériaux et applications. Tout au long de notre histoire, nous avons établi de solides relations avec bon nombre des chercheurs et instituts de recherche parmi les plus éminents au monde, et ce, aux plus hauts niveaux. Ce nouveau contrat conclu avec l’un des établissements les plus anciens et les plus prestigieux au monde en est une démonstration éloquente », a déclaré M. P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenèse. « Nos activités dans les secteurs des mines, des minéraux et des matériaux s’étendent sur plusieurs décennies, particulièrement en ce qui concerne les métaux non ferreux tels que l’aluminium. La mise à disposition de notre technologie plasma à cet institut de renommée mondiale contribuera à faire progresser davantage les applications dans l’industrie des métaux, à favoriser de nouvelles innovations qui répondront ainsi aux besoins de notre clientèle cible et, par le fait même, à créer de nouvelles occasions pour PyroGenèse. »





Image : Torches à plasma de PyroGenèse.

CONTEXTE DE L’INDUSTRIE ET DU MARCHÉ

Le marché mondial des métaux non ferreux, qui comprend des métaux industriels essentiels tels que l’aluminium, le cuivre, le zinc, le nickel et le plomb, est évalué à plus de 1,2 billion de dollars¹.

Sous l’effet d’une demande croissante attribuable aux besoins en matériaux légers dans les secteurs de la fabrication automobile et aérospatiale, des énergies renouvelables et des infrastructures numériques, le marché devrait atteindre 1,77 billion de dollars d’ici 2034.

À mesure que la demande augmente et que la volatilité des matières premières persiste, le recyclage des métaux connaît une expansion rapide, le recyclage et le retraitement de ces métaux représentant de 30 à 40 % de l’approvisionnement total du marché mondial des métaux. Selon certaines estimations, 60 % de la demande mondiale de métaux non ferreux est satisfaite grâce à des sources recyclées.²



Parmi les diverses solutions destinées à l’industrie des métaux non ferreux, PyroGenèse fournit une technologie de torches à plasma pour chauffer les fours de refusion³ et les fours de maintien utilisés pour le recyclage et la refonte de rebuts d’aluminium dans les fonderies d’aluminium⁴. La Société fournit également le système Drosrite™ afin d’extraire et de réutiliser l’aluminium de valeur contenu dans les flux de déchets d’écumes d’aluminium.





À propos de PyroGenèse Inc.

PyroGenèse met à profit 35 années de leadership dans le domaine des technologies plasma afin de fournir des solutions d’ingénierie de pointe permettant de relever les défis liés à l’énergie, à la propulsion, à la destruction, au chauffage des procédés, aux émissions et au développement de matériaux dans les secteurs de l’industrie lourde et de la défense. Sa clientèle comprend des chefs de file mondiaux des secteurs de l’aluminium, de l’aérospatiale, de l’acier, du minerai de fer, des services publics, des services environnementaux, ainsi que des secteurs militaire et gouvernemental.

Depuis son siège social de Montréal et ses installations de fabrication locales, les ingénieurs, scientifiques et techniciens de PyroGenèse stimulent l’innovation et la commercialisation de technologies liées à la transition énergétique et aux procédés à ultra-haute température. Les activités de PyroGenèse sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, la certification ISO étant maintenue depuis 1997.

Les actions de PyroGenèse sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX : PYR), sur l’OTCQX (PYRGF) et à la Bourse de Francfort (8PY1).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « devrait », « une occasion existe », « est en position de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas » ou « croit », ou de variantes de ces mots et expressions, ou par des déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront réalisés ». En outre, tout énoncé faisant référence à des attentes, à des projections ou à d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs constitue un énoncé prospectif.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques ni des garanties ou des assurances quant au rendement futur, mais représentent plutôt les croyances, attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant les événements futurs et le rendement opérationnel. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par PyroGenèse à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants qui pourraient entrainer les résultats réels diffèrent, possiblement de façon importante, de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de PyroGenèse, ainsi que dans les autres documents périodiques qu’elle a déposés et qu’elle pourrait déposer à l’avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités réglementaires similaires, lesquels sont tous disponibles sous le profil de PyroGenèse sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne visent pas à constituer une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur PyroGenèse. Toutefois, ces facteurs de risque doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Il convient de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. PyroGenèse ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni l’OTCQX Best Market n’assument la responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l’adresse ir@PyroGenesis.com ou visiter le site Web de PyroGenèse.

1https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/20/3277247/28124/en/opportunities-in-the-1-23-trillion-non-ferrous-metals-market-2026-2034.html

2https://www.marketreportsworld.com/market-reports/non-ferrous-metal-recycling-market-14723484

3https://ir.PyroGenesis.com/news-releases/news-release-details/PyroGenesis-signs-additional-contract-constellium-advance

4https://ir.PyroGenesis.com/news-releases/news-release-details/PyroGenesis-signs-24-million-contract-norsk-hydro-asa

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e0d3786-d5f9-434c-9e77-d3dc22e3836a/fr