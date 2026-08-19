SK pharmteco célèbre l’avancement des travaux par une cérémonie d’inauguration de deux sites de production de pointe sur son campus de Swords, en Irlande

RANCHO CORDOVA, Californie, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco a récemment organisé une cérémonie officielle d’inauguration afin de marquer l’ouverture officielle de deux extensions majeures de ses installations sur son site de production de Swords, en Irlande. L’événement marque une avancée significative dans l’augmentation des capacités du site à produire à la fois des petites molécules à l’échelle commerciale et des principes actifs pharmaceutiques à ultra-haute puissance (HPAPI).

Parmi les invités de marque figuraient le maire de Fingal, le conseiller municipal Tony Murphy, et le conseiller Sung-min Ko, chef adjoint de la mission à l’ambassade de la République de Corée, qui ont participé à la cérémonie aux côtés des dirigeants de l’entreprise et du site ainsi que des membres des équipes.

« Aujourd’hui marque une étape majeure et inspirante pour SK pharmteco et témoigne du dévouement remarquable de notre équipe ici à Swords », a déclaré Joerg Ahlgrimm, directeur général de SK pharmteco. « Alors que nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux clients et nos clients existants dans ces unités de production au cours des prochains mois, l’objectif d’aujourd’hui est de saluer la vision, l’excellence et le travail acharné qui ont permis de transformer ces projets, des plans à la réalité. »

Points clés et capacités techniques des installations



Site de production polyvalent d’API de petites molécules conforme aux BPF : Extension de capacité : ajoute environ 26,5 m 3 de capacité de réacteurs, comprenant trois réacteurs discontinus de 8 000 L revêtus de verre, avec une capacité de stockage associée, ainsi qu’un sécheur-filtre agité de 4,15 m² en Hastelloy. Intégration opérationnelle : construite directement dans les infrastructures existantes afin d’accroître la capacité de production dans un environnement de fabrication déjà établi. Le site permet également de répondre à de futurs besoins en matière de confinement et d’augmentation de capacité.



Site de production à l’échelle du kilogramme, conforme aux BPF, dédié aux HPAPI et aux charges utiles d’ADC : Confinement pour composés hautement puissants : conçu pour des composés à ultra-haute puissance présentant des limites d’exposition professionnelle (OEL) pouvant être aussi faibles que 10 ng/m 3 . Spécifications techniques : prend en charge des tailles de lots allant jusqu’à 0,5–1,5 kg et comprend une capacité de réacteurs en verre allant jusqu’à 30 L, des isolateurs rigides et flexibles, de la chromatographie haute pression, du séchage en plateaux et de la lyophilisation. Continuité du développement : située à proximité du laboratoire et des installations de production existants du site dédiés aux composés à ultra-haute puissance, l’unité à l’échelle du kilogramme assure une meilleure continuité lorsque les programmes portant sur des composés hautement puissants passent du développement clinique à une production complète conforme aux BPF.





« Ces deux unités de production vont accroître notre capacité à manipuler les HPAPI en toute sécurité et à augmenter la production de thérapies essentielles, du développement clinique jusqu’à l’approvisionnement commercial à l’échelle mondiale », a déclaré Declan Hannigan, responsable de site et directeur général, Small Molecule Europe. « Entre ces murs, notre équipe fabrique de l’espoir. Quelque part dans le monde, un patient reçoit un traitement qui change sa vie, rendu possible par la précision et la passion de nos équipes. »

Le site de Swords bénéficie d’un héritage remarquable de plus de six décennies d’excellence dans la fabrication pharmaceutique. En développant à la fois ses infrastructures de production commerciale en vrac et ses unités à l’échelle du kilogramme à haut niveau de confinement sur un même site, SK pharmteco offre à ses partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques une continuité complète et agile pour les petites molécules complexes et les thérapies ciblées.

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d’analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Les compétences clés de l’entreprise reposent sur les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux, offrant l’expertise spécialisée nécessaire pour commercialiser des thérapies complexes. Grâce à ces piliers, SK pharmteco accompagne les partenaires biopharmaceutiques de toutes tailles dans le monde entier en leur proposant des solutions complètes de développement et de fabrication. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique du SK Group, deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.

Contact :

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Consultant en communication

keith.bowermaster@skpt.com

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