Exclaimer führt „MSP Connect“ ein, um Abrechnungs- und Verwaltungsprobleme für MSPs zu lösen

BOSTON und LONDON, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exclaimer , der weltweit führende Anbieter im Bereich E-Mail-Signaturmanagement, gab heute die Einführung von MSP Connect bekannt, einem neuen Partnerprogramm, das Managed Service Providern (MSPs) die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung zentralisierter E-Mail-Signaturdienste über mehrere Kundenumgebungen hinweg ermöglicht. Die Einführung ist Teil der „Channel-First“-Wachstumsstrategie von Exclaimer. Partner tragen bereits rund 30 % zum jährlich wiederkehrenden Umsatz bei, und das globale Channel-Ökosystem des Unternehmens umfasst rund 5.000 Partner.

Ohne zentrale Steuerung müssen Signatur-Updates für jeden Nutzer oder jedes Gerät einzeln vorgenommen werden. Das bindet IT-Ressourcen und erschwert die einheitliche Verwaltung von Haftungsausschlüssen, Markenauftritten und Kontaktdaten. Exclaimer ersetzt diesen Ansatz durch einen zentral verwalteten Dienst für Microsoft 365 und Google Workspace.

MSP Connect vereint ein nutzungsbasiertes Geschäftsmodell, ein neu gestaltetes Self-Service-Portal, dedizierten Channel-Support und Lizenzen, die nicht zum Weiterverkauf bestimmt sind. Das Programm ist auf die Arbeitsweise von MSPs zugeschnitten und ermöglicht es Partnern, alle Kunden zentral zu verwalten und nur für die tatsächlich genutzten Lizenzen zu bezahlen.

„MSPs haben klar zum Ausdruck gebracht, was sie von uns benötigen: eine Plattform, die sich einfach in großem Maßstab bereitstellen lässt, ein Geschäftsmodell, das sich flexibel an ihre Kunden anpasst, und kommerziellen Support, der sie beim Wachstum unterstützt“, so Jim Turner, Chief Operating Officer bei Exclaimer. „Wir haben deutlich erkannt, wo unser bisheriges MSP-Angebot Defizite aufwies. Es war nicht benutzerfreundlich genug, und das Abrechnungsmodell spiegelte nicht wider, wie MSPs ihre Geschäfte führen. MSP Connect ist ein Neuanfang. Es beseitigt unnötige Schritte, gibt Partnern durch Self-Service mehr Kontrolle und passt die Abrechnung an die tatsächliche Nutzung ihrer Kunden an.“

Ausbau der Geschäftsmöglichkeiten für Partner

Für MSPs bietet sich die Möglichkeit, bestehende Microsoft 365- und Managed-Services-Beziehungen um einen wiederkehrenden Service zu erweitern – ohne eine komplexe Bereitstellung oder zusätzlichen Supportaufwand. Partner können mit den Lizenzen Margen erzielen, Exclaimer in umfassendere Managed-Services-Pakete integrieren und durch individuelle Konzeption, Bereitstellung und laufende Verwaltung zusätzliche Umsätze generieren.

„Ein MSP ist ein Unternehmen im Unternehmen. Er muss Hunderte von Kundenumgebungen verwalten, ohne den Betriebsaufwand zu erhöhen“, so Louise Taylor, VP of Channel bei Exclaimer. „Wenn die Inbetriebnahme eines einzelnen Kunden einen langwierigen Vertriebsprozess oder ein Serviceprojekt erfordert, ist das wirtschaftlich nicht mehr tragbar.“

Auf die Arbeitsweise von MSPs zugeschnitten

MSP Connect umfasst:

Nutzungsabhängige Abrechnung. MSPs zahlen eine planbare monatliche Gebühr, die sich nach der tatsächlichen Nutzung durch ihre Kunden richtet. Fügen Kunden Nutzer hinzu, reduzieren sie ihre Nutzung, beenden sie den Dienst oder unterliegen ihre Nutzungszahlen saisonalen Schwankungen, passen sich die Kosten für den MSP entsprechend an.

MSPs zahlen eine planbare monatliche Gebühr, die sich nach der tatsächlichen Nutzung durch ihre Kunden richtet. Fügen Kunden Nutzer hinzu, reduzieren sie ihre Nutzung, beenden sie den Dienst oder unterliegen ihre Nutzungszahlen saisonalen Schwankungen, passen sich die Kosten für den MSP entsprechend an. Integrationen für Professional Services Automation (PSA). Native Integrationen verbinden Exclaimer mit den Plattformen, die MSPs bereits für ihre Managed Services nutzen. Das reduziert den Verwaltungsaufwand und erleichtert die Integration des Dienstes in bestehende Arbeitsabläufe.

Native Integrationen verbinden Exclaimer mit den Plattformen, die MSPs bereits für ihre Managed Services nutzen. Das reduziert den Verwaltungsaufwand und erleichtert die Integration des Dienstes in bestehende Arbeitsabläufe. Zentralisierter Self-Service. Das Partnerportal bietet MSPs eine zentrale Anlaufstelle für die Bereitstellung und Verwaltung von E-Mail-Signaturen über mehrere Kundenumgebungen hinweg. Dadurch lassen sich Supportanfragen für routinemäßige Verwaltungsaufgaben reduzieren.

Das Partnerportal bietet MSPs eine zentrale Anlaufstelle für die Bereitstellung und Verwaltung von E-Mail-Signaturen über mehrere Kundenumgebungen hinweg. Dadurch lassen sich Supportanfragen für routinemäßige Verwaltungsaufgaben reduzieren. Engagiertes Account-Management. MSPs haben Zugang zu einem dedizierten Channel-Account-Manager, der sie bei der Einbindung, Positionierung und dem Ausbau des Geschäfts unterstützt.

MSPs haben Zugang zu einem dedizierten Channel-Account-Manager, der sie bei der Einbindung, Positionierung und dem Ausbau des Geschäfts unterstützt. NFR-Lizenzierung. Partner erhalten eine „Not-for-Resale“-Lizenz, mit der ihre Teams das Produkt selbst nutzen und vorführen können.

Partner erhalten eine „Not-for-Resale“-Lizenz, mit der ihre Teams das Produkt selbst nutzen und vorführen können. Schnelle Bereitstellung. Exclaimer nutzt Verzeichnisdaten, um freigegebene Signaturattribute in Microsoft 365 und Google Workspace zu übernehmen. Je nach Kundenumgebung kann ein MSP den Dienst in weniger als einer Stunde bereitstellen, ohne dass ein aufwendiges Integrationsprojekt oder obligatorische Professional Services erforderlich sind.

MSP Connect bietet Partnern zudem die Möglichkeit, eigene Services rund um die Plattform zu entwickeln. MSPs können das Design von Signaturvorlagen anbieten, Vorlagenkataloge für Kunden erstellen und Exclaimer in umfassendere Microsoft 365- oder Managed-Services-Pakete integrieren. Die Marketingteams ihrer Kunden können genehmigte Kampagnenbanner, Interaktionsanalysen und regelbasierte Signaturinhalte nutzen, während die IT-Abteilung die zentrale Kontrolle über Bereitstellung und Governance behält.

Für Endkunden stellt die zentralisierte Verwaltung sicher, dass Markenelemente, Mitarbeiterdaten und rechtliche Hinweise in allen ausgehenden E-Mails einheitlich dargestellt werden, ohne dass einzelne Nutzer für die Umsetzung von Aktualisierungen verantwortlich sind.

Verfügbarkeit

MSP Connect steht Partnern weltweit ab sofort zur Verfügung. MSPs können unter https://exclaimer.com/campaigns/msp-connect-partner-recruit/ mehr erfahren und am Programm teilnehmen.

Über Exclaimer

Exclaimer ist der weltweit führende Anbieter von E-Mail-Signaturmanagement für Microsoft 365 und Google Workspace. Die Cloud-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Organisationen, E-Mail-Signaturen und das Branding von Videokonferenzen zentral zu verwalten und zu automatisieren. So bleiben Markenauftritt und Kommunikation über alle Kanäle hinweg einheitlich, während Marken- und Compliance-Risiken reduziert und gesetzliche Anforderungen in der täglichen Geschäftskommunikation zuverlässig erfüllt werden. Exclaimer wurde für die IT entwickelt und unterstützt Marketing- und Compliance-Teams dabei, Marken- und Compliance-Vorgaben einzuhalten. Die Plattform macht manuelle Aktualisierungen überflüssig, stellt eine einheitliche Umsetzung der Markenrichtlinien sicher und gibt Unternehmen mehr Kontrolle über ihre wichtigsten Geschäftskommunikationskanäle.

Exclaimer genießt das Vertrauen von mehr als 9 Millionen Nutzern in über 80.000 Organisationen weltweit, darunter Sony, Mattel, Bank of America, NBC, die kanadische Regierung, die BBC und die Academy Awards.

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