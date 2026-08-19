CIFTIS 2026: Pressekonferenz zum Bereich „Telekommunikation, Computer und Informationsdienste“ in Peking

PEKING, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die China International Fair for Trade in Services 2026 (CIFTIS 2026) findet vom 9. bis 13. September im Shougang Park statt. Die Pressekonferenz zum Bereich „Telekommunikation, Computer und Informationsdienste“ der CIFTIS 2026 wurde vor kurzem in der Pekinger Niederlassung von China Telecom abgehalten.

Dieses Jahr steht der Bereich unter dem Motto „Digitale Dienste als Motor einer hochwertigen, intelligenten Wirtschaft“ und befindet sich in Halle 3 im Shougang Park. Die Messe findet auf einer Fläche von 7.600 Quadratmetern statt und bietet außerdem nahezu 100 Aussteller vor Ort. Sie umfasst drei spezielle Messezonen: die Beijing Solution Exhibition, die ICT Theme Exhibition sowie die International Innovation & Digital Global Expansion Exhibition. Parallel dazu finden Salonveranstaltungen zu Zukunftsindustrien, Matchmaking-Treffen für grenzüberschreitende Geschäfte sowie spezielle Schulungen für die digitale Expansion, Übersee-Roadshows und Unterzeichnungszeremonien für internationale Kooperation statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf zukunftsweisenden Bereichen wie allgemeine KI, humanoide Roboter, intelligente Netzwerke für den Tiefflugbereich und der globalen Expansion der Digitalindustrie, um passgenaue Kollaborationsszenarien zu schaffen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz besuchten die teilnehmenden Unternehmen und Medienvertreter die Pekinger Niederlassung von China Telecom, JD.com, Inc. sowie die Alibaba Group Holding Limited.