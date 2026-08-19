Le CIFTIS 2026 présente à Pékin sa section « Télécommunications, informatique et services d’information »

PÉKIN, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Salon international chinois du commerce des services (CIFTIS) 2026 se tiendra du 9 au 13 septembre au Shougang Park. Une conférence de presse consacrée à la section « Télécommunications, informatique et services d’information » du CIFTIS 2026 s’est récemment tenue à la succursale de China Telecom à Pékin.

Placée cette année sous le thème « Les services numériques au service d’une économie intelligente de haute qualité », cette section se déroulera dans le hall 3 du Shougang Park. L’espace d’exposition, d’une superficie de 7 600 mètres carrés, réunira près de 100 exposants physiques. La section comprendra trois zones d’exposition spéciales : l’exposition des solutions de Pékin, l’exposition thématique sur les TIC et l’exposition internationale consacrée à l’innovation et à l’expansion numérique à l’international. En parallèle, une série d’activités sera organisée, notamment des salons consacrés aux secteurs d’avant-garde, des rencontres de mise en relation d’affaires transfrontalières, des sessions de formation dédiées à l’expansion numérique, des tournées de présentation à l’étranger ainsi que des cérémonies de signature d’accords de coopération internationale. Ces événements porteront sur des domaines de pointe tels que l’IA générale, les robots humanoïdes, les réseaux intelligents à basse altitude et l’internationalisation de l’industrie numérique, avec pour objectif de créer des scénarios de collaboration ciblés.

À l’issue de la réunion d’information, les entreprises participantes et les représentants des médias ont visité la succursale de China Telecom à Pékin, JD.com, Inc. et Alibaba Group Holding Limited.