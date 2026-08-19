CIFTIS 2026: Vorschau auf die Höhepunkte des Bereichs Sportdienstleistungen

PEKING, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem fand in Peking die Pressekonferenz der China International Fair for Trade in Services 2026 (CIFTIS 2026) für den Bereich Sportdienstleistungen statt. Es wurde bekannt gegeben, dass sich der Bereich Sportdienstleistungen vom 9. bis 13. September in Halle 6 im Shougang Park befinden wird. Dort wird erstmals eine Vielzahl neuer Sporttechnologieprodukte mit eigenen geistigen Eigentumsrechten zu sehen sein, welche die Innovationskraft sowie die globale Reichweite der chinesischen Sportindustrie verdeutlichen.

Die Ausstellungsfläche des Bereichs Sportdienstleistungen umfasst dieses Jahr 6.600 Quadratmeter. Hier werden zahlreiche Spitzentechnologien der Sport-Tech-Branche mit eigenem geistigen Eigentum ihr Debüt feiern und damit die Innovationskraft Chinas sowie die Erfolge bei der internationalen Expansion der Sportbranche eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mehr als 60 Unternehmen haben ihre Teilnahme vor Ort bestätigt, wobei über 350 Unternehmen online ausstellen werden. Damit kommen mehr als 40 internationale Organisationen und über 20 Branchenführer zusammen, die fünf große Dienstleistungsbereiche abdecken – darunter Eventmanagement, Sporttechnologie und IP-Vermarktung.

Lou Xiaojing, Mitglied der Parteiführungsgruppe und stellvertretende Direktorin des Pekinger Sportbüros, erklärte bei der Pressekonferenz, dass der Bereich Sportdienstleistungen auch in diesem Jahr unter dem Motto „Eine globale Sportstadt, die die Welt verbindet“ steht und sich auf vier Schwerpunkte konzentriert: die Sportveranstaltungswirtschaft, Stärkung durch Technologie, industrielle Konvergenz und globale Zusammenarbeit. Der Bereich Sportdienstleistungen auf der diesjährigen CIFTIS stellt vier Kernfunktionen in den Vordergrund, die darauf abzielen, den wechselseitigen Austausch zwischen dem inländischen und dem internationalen Markt zu erleichtern.

Erstens wird die Messe die Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit erweitern. Sie zieht Akteure aus der internationalen Sportwelt an, darunter die Loughborough University, die World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) sowie eine koreanische Wirtschaftsdelegation. Für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2027 in Peking wird eine eigene Ausstellungszone eingerichtet, während das Hauptforum den Bericht zur Entwicklung des chinesischen Sportdienstleistungshandels 2025 vorstellt und gemeinsam mit diplomatischen Vertretern und internationalen Sportorganisationen neue Kooperationsmöglichkeiten erörtert.

Zweitens wird die Messe verschiedene Stakeholder anlocken und Wege der globalen Expansion erschließen. Von IP-Derivaten der Nationalmannschaft bis hin zu Lasersimulations-Schießausrüstung werden lokale Unternehmen umfassende Lösungen für die Event-Organisation, intelligente Ausrüstung und die Digitalisierung von Sportstätten anbieten und so dazu beitragen, dass „China Services“ aktiv an der internationalen Zusammenarbeit auf dem globalen Sportmarkt teilnimmt.

Drittens wird die wissenschaftliche Innovationsfähigkeit Chinas eine führende Rolle spielen, zumal im Land entwickelte Technologien in großer Zahl ihr Debüt feiern werden. China wird während der Messe auch durch zahlreiche innovative Technologien aus den Bereichen Wettkampfausrüstung, digitale Sportstätten und intelligentes Training seine eigenständige Innovationskraft im Sportsektor unter Beweis stellen.

Viertens wird durch die Einbindung von Verbrauchererfahrungen die Marktdynamik beschleunigt. Der Ausstellungsbereich bietet interaktive Zonen für Laserschießen, Sporterlebnisse im Metaverse und KI-Motion-Capture. Zudem erwarten die Besucher brandneue Eishockey-Merchandise-Artikel sowie Meet-and-Greet-Veranstaltungen mit Olympiasiegern, um dem öffentlichen Sportkonsum neue Impulse zu verleihen.



