Section des services sportifs du CIFTIS 2026 : aperçu des temps forts

PÉKIN, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le briefing presse consacré à la section des services sportifs du China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2026 s’est récemment tenu à Pékin. Il a été annoncé que la section des services sportifs se tiendra du 9 au 13 septembre dans le hall 6 du parc Shougang. De nombreux nouveaux produits issus des technologies sportives et protégés par des droits de propriété intellectuelle indépendants y seront présentés pour la première fois, témoignant du dynamisme de l’innovation et du rayonnement international de l’industrie sportive chinoise.

La section des services sportifs de cette année s’étendra sur 6 600 mètres carrés et accueillera la présentation en avant-première de nombreuses « technologies de pointe » dans le domaine du sport, protégées par des droits de propriété intellectuelle, illustrant pleinement les capacités d’innovation de la Chine et les avancées de son industrie sportive à l’international. Plus de 60 entreprises ont confirmé leur participation sur place, tandis que plus de 350 entreprises exposeront en ligne. L’événement réunira également plus de 40 organisations internationales et plus de 20 leaders du secteur, couvrant cinq grands domaines de services, notamment la gestion d’événements, les technologies sportives et l’exploitation des droits de propriété intellectuelle.

Lou Xiaojing, membre du groupe dirigeant du Parti et directrice adjointe du Bureau municipal des sports de Pékin, a déclaré lors du briefing que la section des services sportifs de cette année conserve pour thème « Une ville mondiale du sport, connectée au monde », en mettant l’accent sur quatre axes principaux : l’économie des événements sportifs, l’innovation par la technologie, la convergence industrielle et la coopération internationale. La section des services sportifs du CIFTIS de cette année met en avant quatre caractéristiques majeures, visant à favoriser les échanges dans les deux sens entre les marchés chinois et internationaux.

Premièrement, le salon élargira les canaux de coopération internationale. Il réunira des acteurs du sport venus du monde entier, avec notamment la participation de l’Université de Loughborough, de la World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) et d’une délégation d’entreprises sud-coréennes. Un espace d’exposition dédié aux Championnats du monde d’athlétisme de Pékin 2027 sera aménagé sur place, tandis que le forum principal présentera le Rapport 2025 sur le développement du commerce des services sportifs en Chine et mettra en présence des représentants diplomatiques et des organisations sportives internationales pour explorer de nouvelles possibilités de coopération.

Deuxièmement, le salon réunira des acteurs issus de différents horizons et ouvrira de nouvelles voies vers l’international. Des produits dérivés à l’effigie des équipes nationales aux simulateurs de tir laser, les entreprises locales proposeront des solutions complètes pour l’organisation des événements, les équipements intelligents et la numérisation des infrastructures sportives, permettant ainsi aux « services chinois » de participer activement aux échanges sur les marchés sportifs mondiaux.

Troisièmement, l’innovation scientifique sera au premier plan, avec la présentation en avant-première d’un grand nombre de technologies développées en Chine. Pendant le salon, de nombreuses technologies innovantes dans les domaines des équipements de compétition, des infrastructures sportives numériques et de l’entraînement intelligent seront présentées, mettant en évidence les capacités d’innovation autonome de la Chine dans le secteur des sports.

Quatrièmement, les expériences proposées aux consommateurs seront intégrées afin de stimuler le dynamisme du marché. L’espace d’exposition proposera des zones interactives consacrées au tir laser, au visionnage de compétitions sportives dans le métavers et à la capture de mouvements par l’IA, ainsi que des lancements en avant-première de produits dérivés sous licence liés au hockey sur glace et des rencontres avec des champions olympiques, insufflant un nouvel élan à la consommation sportive du grand public.



