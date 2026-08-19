LSP44 nomme Robert Zehentbauer au poste de directeur des ventes pour la région EMEA Nord

CHICAGO, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LSP44, entreprise spécialisée dans les agents IA et l’infrastructure d’API native à l’IA pour les prestataires de services logistiques, annonce aujourd’hui la nomination de Robert Zehentbauer au poste de directeur des ventes pour la région EMEA Nord. Zehentbauer rejoint l’équipe de direction commerciale que LSP44 avait annoncée en juillet, renforçant ainsi sa couverture régionale dédiée à travers l’Europe aux côtés de Raphaël Hiff, directeur des ventes pour la région EMEA Sud.

Cette nomination intervient après un premier trimestre solide pour LSP44, avec une croissance du New ARR qui s’est accélérée de 76 % d’un trimestre à l’autre au T2 de l’exercice 2027. Consultez les résultats complets dans le communiqué de LSP44 sur la dynamique du T2 de l’exercice 2027.

Robert Zehentbauer, directeur des ventes pour la région EMEA Nord

Robert Zehentbauer possède plus de 15 ans d’expérience en direction commerciale dans le domaine des logiciels de logistique et de chaîne d’approvisionnement, notamment à des postes de direction chez project44, Blue Yonder, Descartes et i2 Technologies. Plus tôt dans sa carrière, il a passé plus d’une décennie chez Kuehne+Nagel, l’un des trois premiers prestataires de services logistiques mondiaux, en tant que vice-président principal chargé des grands comptes mondiaux et des secteurs d’activité.

Plus récemment, Robert a occupé le poste de conseiller stratégique principal auprès d’éditeurs de logiciels spécialisés dans la logistique, la chaîne d’approvisionnement et l’IA, notamment Celonis, leader mondial du marché de l’intelligence des processus, et HappyRobot, une plateforme d’agents IA, où il a soutenu les efforts de commercialisation à travers l’Europe.

« La dynamique mondiale de LSP44 s’accélère, car les prestataires de services logistiques ont besoin des mêmes infrastructures et des mêmes agents IA partout où ils opèrent. L’EMEA représente une part considérable de cette croissance : c’est l’une des régions les plus complexes au monde pour acheminer du fret, et l’une des plus importantes pour nos clients prestataires de services logistiques. Robert a consacré sa carrière à travailler sur les deux versants de cette problématique, au sein de prestataires de services logistiques et en conseillant les entreprises d’IA qui cherchent à répondre à leurs besoins. C’est exactement le point de vue dont nous avons besoin alors que nous déployons cette infrastructure d’API et ces agents IA auprès d’un nombre croissant de clients dans la région. »

Jett McCandless, fondateur et PDG, LSP44

« Dans le cadre de mes fonctions de direction commerciale et de conseiller, j’ai assisté à de nombreuses négociations où un prestataire logistique se montrait enthousiaste face à une proposition d’IA, puis y mettait fin au bout de trois mois parce que le fournisseur ne comprenait ni son activité, ni ses données, ni ses transporteurs. J’ai entendu le même récit de la part de prestataires logistiques tiers (3PL) qui tentaient de développer eux-mêmes une solution : cela fonctionnait lors de la démonstration, puis s’enlisait dès la mise en œuvre opérationnelle. LSP44 ne connaît pas ce problème. L’entreprise dispose déjà des données, du contexte et d’agents IA conçus spécifiquement pour les prestataires logistiques, et bien d’autres fonctionnalités sont à venir. C’est pourquoi je rejoins l’équipe. »

Robert Zehentbauer, directeur des ventes, EMEA Nord, LSP44

À propos de LSP44

LSP44 est une entreprise spécialisée dans les agents IA et l’infrastructure d’API native à l’IA pour les prestataires de services logistiques. S’appuyant sur le plus grand graphe de données logistiques et le plus vaste réseau de transporteurs au monde, LSP44 fournit aux prestataires logistiques tiers (3PL), aux transitaires et aux courtiers les agents IA, l’infrastructure de transport et les capacités de développement nécessaires pour intégrer directement l’intelligence artificielle dans leurs propres produits et flux de travail. LSP44 est une entreprise rentable dont le siège est situé à Chicago. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LSP44.ai.

Contact médias : press@lsp44.ai

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