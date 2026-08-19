Les Métallos accueillent favorablement la suspension des tarifs et exhortent le gouvernement fédéral à défendre les travailleur.euse.s et les emplois canadiens

TORONTO, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante concernant le report de l'application des nouveaux tarifs américains de 50 % sur les produits canadiens et les négociations commerciales en cours entre le Canada et les États-Unis :

« La suspension temporaire de l'imposition d'une nouvelle série de tarifs de 50 % est une bonne nouvelle pour les travailleur.euse.s canadien.ne.s. Les progrès signalés dans les négociations sont encourageants, mais il reste encore beaucoup à accomplir.

Les tarifs actuels continuent de nuire aux secteurs canadiens de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, de la foresterie, de l'automobile et à d'autres industries, et les négociations commerciales plus larges entre le Canada et les États-Unis restent cruciales pour les travailleur.euse.s de tout le pays.

Notre test pour évaluer le succès de ces négociations reste simple : le Canada doit protéger les emplois et la capacité industrielle du pays, sécuriser des réductions significatives des tarifs américains et donner aux travailleur.euse.s et aux industries la certitude dont ils ont besoin pour investir et se développer au Canada.

Le Canada doit continuer à négocier en position de force. Mieux vaut pas d’accord du tout qu’un mauvais accord qui sacrifierait les travailleur.euse.s, les emplois ou les industries clés du pays.

Quoi qu’il arrive dans les jours à venir, le Canada doit redoubler d’efforts pour renforcer notre économie et développer nos capacités industrielles nationales.

Cette pause nous offre un certain répit. Le Canada doit en profiter pour continuer à chercher une conclusion qui protège les travailleur.euse.s, renforce les industries canadiennes et bâtisse une économie plus résiliente. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca