Kailas FUGA poursuit ses innovations en matière de chaussures de trail avec la nouvelle FUGA EX PRO G

Athlète testant la FUGA EX PRO G Crédit : Kailas FUGA

GUANGZHOU, Chine, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kailas FUGA a annoncé le lancement de la FUGA EX PRO G à l’automne 2026, à l’approche de certaines des plus grandes courses de trail européennes. Conçue pour les traileurs de haut niveau, la FUGA EX PRO G intègre une gaine protectrice et une version allégée de sa structure avec une plaque en carbone. Cette même structure a contribué à ériger la FUGA EX PRO sur les podiums depuis son lancement en 2025. Le modèle G (« gaiter », « guêtres ») bénéficie d’une protection de cheville semblable à une chaussette, qui empêche les graviers et autres débris de pénétrer dans la chaussure.

Avec un poids de seulement 269 g, un drop de 5 mm et une profondeur de crampons de 4/6 mm, elle compte parmi les chaussures les plus légères du marché. Destinée aux distances de 30 à 100 km, cette chaussure est conçue pour les traileurs confirmés et les athlètes d’élite pratiquant l’ultra-distance sur des terrains variés. Ce modèle a déjà été choisi par plusieurs athlètes Kailas FUGA, afin d’optimiser leurs performances en 2026 lors de leur participation à l’UTMB et à TorX® avec Kailas. Grâce à une composition offrant un amorti supérieur, la FUGA EX PRO G assure une meilleure respirabilité ainsi qu’un retour d’énergie accru pour un poids réduit, tandis que son système innovant de crampons à double profondeur et à zones différenciées garantit une adhérence extrêmement efficace sur une grande variété de terrains.

Toutes les chaussures Kailas FUGA sont testées en s’appuyant sur les retours des athlètes d’élite de la Kailas FUGA Team et du FUGA Mountain Club, sa communauté de coureurs qui compte plus de 500 sportifs. Chaque modèle passe par un processus de développement en plusieurs étapes afin d’affiner sa conception, sous la supervision de Baggio ZHONG, fondateur de Kailas FUGA et responsable du développement des produits.

Nina SUN, directrice de la marque Kailas FUGA, explique : « Après le succès de la FUGA EX PRO, apparue plus de 200 fois sur des podiums, la FUGA EX PRO G a été conçue en réponse à la demande de nos athlètes d’élite, qui souhaitaient une chaussure éliminant le problème des petits cailloux et de la terre qui y pénètrent lorsqu’ils courent à grande vitesse. En collaboration avec notre partenaire Vibram, nous avons amélioré la conception tout en conservant notre technologie exclusive Kailas FUGA Power Grip. »

Le Power Grip de Kailas FUGA est une solution qui permet aux athlètes d’aborder tous les sentiers avec puissance et rapidité, qu’il s’agisse de pentes rocheuses ou de chemins boueux. Les semelles Power Grip intègrent le système Vibram MEGAGRIP, qui offre jusqu’à 30 % d’adhérence supplémentaire par rapport à un caoutchouc standard ; le Vibram LITEBASE, qui permet de réduire le poids jusqu’à 30 % ; ainsi que le Vibram TRACTION LUG, qui améliore la traction jusqu’à 25 %. La tige XDiMESH de Kailas FUGA permet une dissipation rapide de la chaleur et une évacuation efficace de l’humidité.