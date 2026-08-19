EXEL Industries : Nombre total de droits de vote et d’actions au 31.07.2026

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EXEL Industries
Société Anonyme au capital de 16 969 750 €
Siège social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex
RCS Reims n° 095 550 356

 Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’AMF 

DateNombre total d’actions
composant le capital social		Nombre total de droits de vote
31 juillet 2026

 		6 787 900

 		Droits de vote théoriques : 9 897 137
Droits de vote exerçables* : 9 890 617

* Déduction faite des actions privées du droit de vote

Pièce jointe


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EXEL Industries Droits de vote 2026.07.31_FR
GlobeNewswire

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