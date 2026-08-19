Avis aux médias : La Société de logement communautaire d’Ottawa donnera le coup d’envoi aux travaux de 159 nouveaux logements abordables dans la Basse-Ville

OTTAWA, Ontario, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de logement communautaire d’Ottawa soulignera le début des travaux d’un nouveau projet de logements abordables situé au 200, promenade Beausoleil, lors d’une cérémonie officielle de première pelletée de terre en compagnie de partenaires gouvernementaux, communautaires et du secteur du développement immobilier.
Le projet de 20 étages offrira 159 nouveaux logements abordables, dont 32 logements accessibles, contribuant ainsi à accroître l’offre de logements abordables à Ottawa tout en favorisant une communauté durable et inclusive au centre-ville d’Ottawa.
Détails de l’événement
- Quoi : Cérémonie officielle de première pelletée de terre pour souligner le début des travaux du nouveau projet de logements abordables de La Société de logement communautaire d’Ottawa au 200, promenade Beausoleil.
- Quand : mercredi le 19 août 2026
- Heure : 15 h à 16 h
- Où : 200, promenade Beausoleil, Ottawa, ON (Événement extérieur – chaussures appropriées à la météo recommandées)
Personnes présentes
- Mona Fortier, députée fédérale d’Ottawa–Vanier
- Le maire Mark Sutcliffe, Ville d’Ottawa
- La conseillère Stéphanie Plante, quartier Rideau-Vanier
- Stéphane Giguère, président-directeur général, Société de logement communautaire d’Ottawa
- Des représentants de la Ville d’Ottawa, du Gouvernement du Canada et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que de Laurin Construction et de Diamond Schmitt Architects
Possibilités médias
- Disponibilité média avec Mona Fortier, députée fédérale, Le maire Mark Sutcliffe, La conseillère Plante, and Mr. Giguère après les allocutions
- Prises de vue des allocutions sur le site
- Images conceptuelles du projet de logements abordables proposé
Personne-ressource pour les médias
Michaela Ianni
Spécialiste des relations avec les médias
La Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO)
Michaela.Ianni@och.ca