OTTAWA, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL ou la Société) est heureuse d’annoncer que S&P Global Ratings (S&P) a maintenu les notes d’émetteur à long terme et de dette de premier rang non garantie de la Société à « A+ ». Les perspectives demeurent positives.

Le maintien de perspectives positives correspond aux attentes de S&P quant à la capacité de la SPFL de réduire le fardeau de sa dette et de générer de façon continue des produits pour améliorer son profil de crédit, malgré un environnement opérationnel en constante évolution sur le plan du commerce et des voyages transfrontaliers.

Dans son évaluation, S&P considère comme les principaux atouts du crédit de la SPFL sa dette faible et décroissante, ainsi que sa stratégie de longue date de réduction de la dette. S&P reconnaît également la très grande qualité de la gestion et de la gouvernance de la SPFL, ainsi que son rôle important dans la gestion des ponts internationaux qui facilitent les échanges commerciaux et les voyages entre le Canada et les États-Unis.

Cette confirmation des notes survient dans un contexte d’incertitude macroéconomique persistante, marqué notamment par les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis et par une concurrence accrue suite à l’ouverture du pont international Gordie-Howe. S&P s’attend néanmoins à ce que les paramètres financiers de la SPFL se renforcent au cours des deux prochaines années, à mesure que la Société continuera à réduire son endettement.

« Le maintien de notre note “A+” et de nos perspectives positives témoigne de la résilience de la stratégie financière de la SPFL et de la rigueur de notre gouvernance, a déclaré Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL. Notre discipline dans la réduction de la dette et la gestion financière permet à la Société de s’adapter à l’évolution des conditions d’exploitation, tout en continuant d’investir de façon responsable dans la sécurité et l’intendance à long terme des actifs de nos ponts. »

La SPFL reste attachée à l’efficacité opérationnelle, à la responsabilité financière et à l’intendance responsable des infrastructures liées aux ponts internationaux qui facilitent le commerce et les déplacements entre le Canada et les États-Unis.

Le rapport complet de S&P est accessible aux fins de consultation (en anglais seulement).

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Alexandre Gauthier

Gestionnaire, Communications

La Société des ponts fédéraux Limitée

communications@federalbridge.ca

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La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, à Point Edward, à Lansdowne (Mille-Îles) et à Cornwall, en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d’intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

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