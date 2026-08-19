12B SPORTS et VR46 Racing Team plongent Sung Kang au cœur de l’univers du MotoGP

TAVULLIA, Italie, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12B SPORTS, sponsor principal de l’équipe Pertamina Enduro VR46 Racing Team, a accueilli l’acteur hollywoodien Sung Kang à Tavullia, petite ville nichée dans les collines italiennes où l’équipe est née et où son ADN reste profondément ancré. Invité par les deux marques, Sung Kang a découvert de l’intérieur cet univers singulier qui fait toute la personnalité du MotoGP.

Son immersion a commencé par une balade à moto sur les routes vallonnées qui surplombent Tavullia, avec un passage incontournable devant le célèbre panneau limité à 46 km/h à l’entrée de la ville, avant de prendre la direction du quartier général de VR46. Dans le garage, Sung Kang a rencontré les ingénieurs et les techniciens qui préparent les Ducati de l’équipe, avant de partager un déjeuner avec les pilotes Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli au Bar Pizzeria da Rossi. Au fil de la journée, il a découvert bien plus qu’une écurie de course internationale : une véritable famille, portée par une même passion et un même rythme.

« Tavullia est le point de départ de cette équipe, et ouvrir nos portes est la meilleure façon de montrer ce qu’est réellement VR46 Racing Team », a déclaré Alessio Salucci, directeur d’équipe, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. « Avec 12B SPORTS, nous voulons que les fans du monde entier découvrent les personnes qui se cachent derrière les résultats. »

« La passion a ce pouvoir unique de transformer de parfaits étrangers en amis de toujours », a déclaré Rory Anderson, porte-parole de 12B SPORTS. « C’est exactement l’esprit que nous partageons avec Pertamina Enduro VR46 Racing Team, et c’est ce qui nous a donné envie de raconter cette histoire aux fans. »

En MotoGP, la communauté compte autant que la compétition. De Tavullia, petite ville italienne devenue un haut lieu de la culture moto, jusqu’à la grille du Championnat du monde MotoGP 2026, 12B SPORTS et VR46 Racing Team continuent de rapprocher les fans de celles et ceux qui font vivre le sport, mais aussi des lieux et des traditions qui en constituent l’âme.

À propos de 12B SPORTS

12B SPORTS est une plateforme de médias sportifs de nouvelle génération, fondée sur la conviction que le sport rassemble, inspire et crée des liens entre les fans autour d’une même passion, donnant naissance à une communauté mondiale qui célèbre les histoires du sport.

À propos de Pertamina Enduro VR46 Racing Team

VR46 Racing Team est une équipe de MotoGP fondée par Valentino Rossi, neuf fois champion du monde. Basée à Tavullia, en Italie, elle compte parmi les équipes les plus emblématiques du championnat et associe performance sportive, innovation et forte identité de marque. Depuis son arrivée en MotoGP en 2022, l’équipe a décroché la troisième place des Championnats du monde des pilotes et des équipes. En 2026, Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli défendent les couleurs de Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c83da9a-e5a1-4565-a1ea-8944f367b27f