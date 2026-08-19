Résultats financiers de BDC : un montant record de 11,6 G$ en solutions de financement pour les PME canadiennes et une Plateforme de défense de 6 G$

MONTRÉAL, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte économique difficile, plus de 100 000 entrepreneur.es canadien.nes ont poursuivi leur croissance avec l’appui de la Banque de développement du Canada (BDC). La Banque a octroyé un montant record de 11,6 milliards de dollars en solutions de financement, ce qui devrait contribuer à hauteur de 28 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années.

« L’exercice 2026 a mis BDC à l’épreuve sur tous les fronts, a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. Malgré un contexte difficile, nous avons fait progresser les deux volets de notre mission : faire croître nos principales activités et renforcer notre rôle de banque de développement. Nous avons ainsi offert un niveau record de financement aux PME et lancé plusieurs nouvelles plateformes visant à renforcer la souveraineté économique du Canada, notamment notre Plateforme de défense. Davantage d’entrepreneur.es ont ainsi pu investir, croître et aller de l’avant avec confiance dans un contexte plus incertain. »

BDC a également enregistré une solide performance financière, affichant un résultat net de 1,04 milliard de dollars et déclarant un dividende de 75 millions de dollars, versé au gouvernement du Canada à titre d’actionnaire de BDC. Ces dividendes, qui totalisent plus de 1,5 milliard de dollars depuis 2021, constituent un avantage important du modèle d’autonomie financière de BDC. Ce modèle permet de créer de la valeur pour les entrepreneur.es canadien.nes tout en assurant que les Canadien.nes puissent bénéficier de sa performance.

Principales activités : soutenir un nombre record d’entrepreneur.es

Dans un environnement plus exigeant pour les entrepreneur.es, BDC a offert un soutien d’une ampleur record tout en maintenant sa viabilité financière, afin de pouvoir continuer à se mobiliser lorsque les entreprises canadiennes en ont le plus besoin.

Financement record : 11,6 milliards de dollars en nouvelles solutions de financement pour les PME canadiennes.

11,6 milliards de dollars en nouvelles solutions de financement pour les PME canadiennes. Portée importante : 101 135 clients servis grâce au financement, à l’investissement, aux services-conseils et aux partenariats.

101 135 clients servis grâce au financement, à l’investissement, aux services-conseils et aux partenariats. Soutien à la croissance et à l’innovation : près de 550 millions de dollars en autorisations d’investissements en capital de risque pour 70 entreprises et 18 fonds.

près de 550 millions de dollars en autorisations d’investissements en capital de risque pour 70 entreprises et 18 fonds. Retombées économiques : les activités de BDC au cours de l’exercice 2026 devraient contribuer à hauteur de 28 milliards de dollars au PIB du Canada au cours des cinq prochaines années.

Banque de développement : accroître l’impact là où il est le plus nécessaire

BDC a accru son impact au cours de l’exercice 2026 avec le lancement de sa Plateforme de défense de 6 milliards de dollars, une étape importante pour renforcer la souveraineté et la résilience économique du Canada. Grâce à du financement, des investissements et des services-conseils, BDC soutient les PME canadiennes qui développent des technologies de défense et à double usage, les aidant à prendre de l’expansion et à renforcer la capacité industrielle ainsi que les chaînes d’approvisionnement du Canada.

Autres faits saillants de l’exercice :

Pivoter pour se propulser : lancement de cette initiative visant à aider les entreprises à absorber les chocs commerciaux et à préserver leurs liquidités dans un contexte plus incertain, avec 177 M$ en prêts.

lancement de cette initiative visant à aider les entreprises à absorber les chocs commerciaux et à préserver leurs liquidités dans un contexte plus incertain, avec 177 M$ en prêts. Programme de garanties du bois d’œuvre résineux : soutien à une industrie canadienne essentielle confrontée à des pressions commerciales persistantes, avec 220 M$ en prêts et garanties de prêt.

soutien à une industrie canadienne essentielle confrontée à des pressions commerciales persistantes, avec 220 M$ en prêts et garanties de prêt. Financement collaboratif : élargissement de l’accès au financement et aux services-conseils pour les entrepreneur.es moins bien desservi.es, notamment dans les collectivités rurales et éloignées, grâce à des partenariats comme Community Futures, SADC+CAE et CBDC.

élargissement de l’accès au financement et aux services-conseils pour les entrepreneur.es moins bien desservi.es, notamment dans les collectivités rurales et éloignées, grâce à des partenariats comme Community Futures, SADC+CAE et CBDC. Entrepreneur.es noir.es et autochtones : amélioration de l’accès au capital grâce à des portefeuilles de 388 M$ en prêts et investissements, et de 1,5 G$ en prêts, investissements et garanties de prêt, respectivement.

amélioration de l’accès au capital grâce à des portefeuilles de 388 M$ en prêts et investissements, et de 1,5 G$ en prêts, investissements et garanties de prêt, respectivement. Femmes entrepreneures : soutien à plus de 21 000 entreprises, grâce à 8,2 G$ en prêts et investissements, de l’étape de démarrage jusqu’à la croissance.



Performance financière : solide, durable et autofinancée

BDC a connu un rendement solide et durable, affichant un résultat net de 1,04 milliard de dollars et déclarant un dividende de 75 millions de dollars. Elle continue d’exercer ses activités comme institution rentable et autofinancée, ce qui lui permet de réinvestir dans sa mission tout en créant de la valeur pour les Canadiennes et Canadiens.

Prendre davantage de risques là où ça compte

BDC a continué de repositionner son portefeuille vers des entreprises présentant un profil de risque plus élevé ainsi que des entreprises plus petites et plus jeunes qui ne répondent pas aux critères de financement conventionnels, notamment celles qui sont moins bien servies par les prêteurs traditionnels. Au cours de l’exercice 2026, BDC a autorisé, en valeur monétaire, 21 % plus de transactions pour ces entreprises qu’au cours de l’exercice 2020, jouant ainsi un rôle de premier plan pour aider davantage d’entrepreneur.es à démarrer, faire croître et évoluer leur entreprise au Canada.

À propos de BDC, la banque des propriétaires de PME du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur.es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et nous contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

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