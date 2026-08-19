50e Congrès national de la Légion royale canadienne à Winnipeg (Manitoba) : là où tout a commencé il y a 100 ans…

WINNIPEG, Manitoba, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

QUOI : Des délégués membres de la Légion royale canadienne venus de tout le pays se réuniront, durant l’année de son centenaire, dans la ville où elle a été fondée. Ils éliront de nouveaux dirigeants nationaux pour des mandats de deux ans, examineront les rapports des comités nationaux, entendront divers groupes d’intervenants et conférenciers invités, et voteront sur des résolutions visant à soutenir le travail de l’organisation au service des vétérans et de leurs familles, à promouvoir le Souvenir et à appuyer les communautés.

QUAND : Du dimanche 23 août au mercredi 26 août à Winnipeg (Manitoba), Canada.

À partir de 9 h 30 (heure du Centre) le dimanche 23 août : défilé du Congrès partant de l’édifice de l’Assemblée législative du Manitoba et se terminant au cénotaphe de Winnipeg pour une cérémonie commémorative.

OÙ : RBC Convention Centre, 375, avenue York, Winnipeg (Manitoba) ; cérémonies d’ouverture, présentations, exposants et cérémonies de clôture.

QUI : Près de 1 000 participants, principalement des délégués de filiales de la Légion venus de tout le Canada.

Jour 1 – Dimanche 23 août : À partir de 13 h (heure du Centre). Cérémonie d’ouverture du Congrès et conférenciers invités. Avec la participation de : la lieutenante-gouverneure du Manitoba, l’honorable Anita R. Neville, à 13 h 35 ; le député provincial David Pankratz (Manitoba) à 13 h 40 ; le maire adjoint de Winnipeg, Markus Chambers, à 13 h 45. Allocution principal 1 de l’honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, à 14 h ; allocution d’un invité spécial : l’honorable Philip Astor, petit-fils du fondateur de la Légion, le maréchal Haig, à 14 h 10.

Jour 2 – Lundi 24 août : Début à 9 h 10 (heure du Centre). Au programme : élection du président national et des vice-présidents, rapports des comités nationaux, interventions de conférenciers invités. Notamment : Allocution principale 2 par le brigadier-général Serge Ménard et l’adjudant-maître Stéphane Gaudreau, du Groupe de transition des Forces armées canadiennes, à 10 h 20; rapport de Dan Wiley, commandant national de l’American Legion, à 11 h; Allocution principale 3 par le sous-commissaire de la GRC Scott McMurchy à 11 h 30; Allocution principale 4 par la colonelle (à la retraite) Nishika Jardine, ombudsman des vétérans, à 12 h 10. Révélation spéciale : pièce de circulation de la Monnaie royale canadienne marquant le centenaire de la Légion à 14 h, suivie d’un échange de pièces.

Jour 3 – Mardi 25 août : Début à 9 h 50 (heure du Centre). Au programme : rapports des comités, élection du premier vice-président, interventions de conférenciers invités. Notamment : Mark Atkinson, directeur général de la Royal British Legion, à 9 h 50; Claire Armstrong, de la Royal British Legion Scotland, à 11 h; David Thompson, de la Royal Commonwealth Ex-Services League, à 12 h 20; contre-amirale (à la retraite) Jennifer Bennett, des Ligues des cadets du Canada, à 13 h.

Jour 4 – Mercredi 26 août : Début à 9 h (heure du Centre). Au programme : élection du trésorier national et du président du conseil national, vote sur les résolutions, investiture des nouveaux dirigeants élus, cérémonie de clôture. Interventions de conférenciers invités. Notamment : Caitlin Bailey, de la Commission des sépultures de guerre du Canada, à 9 h 15.

En savoir plus :

Congrès national de 2026

Pour les demandes des médias (y compris pour obtenir des renseignements détaillés sur les conférenciers ou pour assister en personne à une partie des travaux), veuillez demander une accréditation auprès de Nujma Bond : nbond@legion.ca / 343-540-7604.

À propos de La Légion royale canadienne

Établie en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 300 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.