Cadillac Mines annonce des résultats de forage de définition significatif à teneur élevée au projet Kerr-Addison, notamment 2,13 grammes d’or par tonne sur 38,2 mètres à l’intérieur de la fosse de ressources minérales de 2026

TORONTO, Ontario, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cadillac Mines Corporation (TSX : CADY) (« Cadillac Mines » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les premiers résultats d’analyse d’une série de résultats obtenus après l’estimation des ressources minérales de 2026 (« ERM »), issus de son programme de forage au diamant de définition à Kerr-Addison (« KA »), situé à Virginiatown, en Ontario. Les résultats présentés portent sur un total de 29 sondages réalisés dans le cadre d’un programme de forage au diamant de définition, d’expansion et d’exploration en cours à l’échelle de la propriété.

Le présent communiqué fait état des résultats d’analyse des 29 premiers sondages de forage au diamant de définition, totalisant 11 569 mètres sur les 17 850 mètres de forage de définition prévus à l’intérieur de la ressource de la fosse à ciel ouvert de KA.

Principaux résultats de forage à l’intérieur de la fosse de ressources minérales

Les résultats sélectionnés incluent :

2,13 g/t Au sur 38,2 m de largeur réelle estimée (LRE) dans le sondage KAD26-397

de largeur réelle estimée (LRE) dans le sondage 3,08 g/t Au sur 22,7 m (LRE) incluant 5,26 g/t Au sur 6,4 m (LRE) dans le sondage KAD26-428T

(LRE) (LRE) dans le sondage 1,94 g/t Au sur 9,2 m (LRE) dans le sondage KAD26-476

(LRE) dans le sondage 1,52 g/t Au sur 13,2 m (LRE) dans le sondage KAD25-386

(LRE) dans le sondage 7,44 g/t Au sur 3,7 m (LRE) incluant 62,48 g/t Au sur 0,8 m (LRE) dans le sondage KAD26-465

(LRE) (LRE) dans le sondage 1,24 g/t Au sur 7,8 m (LRE) dans le sondage KAD26-427





Rick Howes, chef de la direction de Cadillac Mines, a déclaré : « Ces premiers résultats de forage continuent de mettre en évidence la réelle possibilité d’ajouter des ressources minérales de grande qualité à l’intérieur de la fosse à ciel ouvert de Kerr. » M. Howes a poursuivi : « Notre programme d’optimisation du forage à Kerr pour 2026 continuera de cibler de nouvelles zones et de mieux définir les structures connues dans la moitié sud de la fosse de ressource, tout en visant de nouvelles onces et de nouvelles zones de minéralisation dans le cadre de notre programme de forage d’extension, immédiatement au nord-est des blocs de ressources connus. Onze foreuses au diamant sont actuellement en activité sur les propriétés. »

Géologie et contexte des résultats

Le gisement Kerr-Addison est un gisement aurifère archéen de type orogénique situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Il est spatialement associé à la zone de déformation de Larder Lake Cadillac (LLCDZ), une faille crustale majeure qui a servi de conduit pour les fluides hydrothermaux et qui a permis la mise en place de la minéralisation aurifère. Cinq principaux domaines minéralisés abritent la minéralisation de Kerr : les domaines Green Carbonate et Flow, qui constituent la minéralisation de la Main Break, laquelle a produit historiquement plus de 10 millions d’onces d’or, ainsi que les domaines Footwall (Chesterville ou CVE), Albitic et Graphitic, qui ont contribué à une production historique de moins de 0,5 million d’onces d’or.

Bien qu’une petite partie du forage de définition ait continué de cibler des secteurs situés à proximité du plan de la LLCDZ afin de convertir des stériles en ressources minérales et d’améliorer la classification des ressources, la majorité des sondages présentés dans le présent communiqué visaient les prolongements de plusieurs zones minéralisées du mur inférieur ayant fait l’objet de peu de forage et qui avaient été largement négligées par le passé. Les premiers résultats se sont révélés très prometteurs, permettant potentiellement de reclasser des ressources présumées en ressources indiquées à l’intérieur de la fosse et, plus important encore, d’ajouter une quantité importante de nouvelle minéralisation dans des secteurs auparavant considérés comme des stériles, réduisant ainsi le ratio de découverture global de la fosse. (Figures 2 à 5)

Le sondage KAD26-397 (figures 1 et 2) constitue l’un des résultats les plus significatifs du programme. Il a recoupé de façon continue une zone dont la teneur est supérieure à la teneur moyenne des ressources de la fosse à ciel ouvert, à environ 175 mètres sous la surface et à l’intérieur de la fosse de ressources de l’ERM de 2026. Le sondage a recoupé un panneau minéralisé du mur inférieur dont la largeur est considérablement supérieure à celle modélisée. Cette largeur supplémentaire représente un volume qui n’était pas inclus dans l’ERM de 2026; sa conversion devrait permettre d’accroître les ressources et de réduire le ratio de découverture dans cette partie de la fosse en reclassant en ressources minérales des blocs classés comme stériles en 2026. Le sondage confirme également davantage la continuité du panneau jusqu’à la surface.



Le sondage KAD26-428T (figures 1 et 2) a recoupé deux intersections sur la même section. L’intersection supérieure se situe à la base de la fosse de ressources de l’ERM de 2026, à une teneur plus de deux fois supérieure à la teneur des ressources de la fosse à ciel ouvert. Elle renforce la confiance géologique à la base de la fosse, appuie une modélisation de teneurs plus élevées dans ce secteur et devrait contribuer à reclasser en ressources indiquées certains blocs présumés de l’ERM de 2026. L’intersection inférieure se situe à environ 25 mètres sous le fond actuel de la fosse de ressources, soit à environ 300 mètres sous la surface, sur une largeur importante et à une teneur largement supérieure à la teneur de coupure. Cette intersection se trouve dans un secteur auparavant modélisé comme présentant un potentiel de minéralisation et démontre la possibilité d’approfondir la fosse.



Le sondage KAD26-476 (figures 1 et 2) a recoupé une zone de minéralisation à moins de 60 mètres de la surface, à une teneur supérieure d’environ 50 % à celle des ressources de la fosse à ciel ouvert. L’intersection se trouve à proximité de matériel classé comme ressource présumée dans l’ERM de 2026 et en prolonge l’étendue, tant en largeur qu’en profondeur, dans le panneau du mur inférieur, ajoutant ainsi un volume qui n’avait pas été modélisé. Le secteur situé entre cette intersection et la surface n’a pas encore fait l’objet de forage.



Le sondage KAD25-386 (figures 1 et 3) visait à vérifier la continuité vers l’ouest du panneau du mur inférieur situé le plus au sud, à l’intérieur de la fosse de ressources de l’ERM de 2026, à la limite entre les ressources présumées et la minéralisation modélisée comme présentant un potentiel. Les blocs de cette section sont classés dans la catégorie des ressources présumées dans l’ERM de 2026. Les résultats d’analyse de ce sondage ont été reçus après la date limite de l’ERM et n’ont donc pas été utilisés dans cette estimation. L’intersection confirme que le panneau se prolonge vers l’ouest et devrait permettre d’étendre la classification de ressources présumées dans cette direction. Le forage en cours continue de prolonger la minéralisation de ce panneau vers l’ouest.



Le sondage KAD25-465 (figures 1 et 4) a recoupé le panneau du mur inférieur situé le plus au sud, à l’intérieur de la fosse de ressources de l’ERM de 2026, à une teneur plus de trois fois supérieure à celle des ressources de la fosse à ciel ouvert, à environ 65 mètres sous la surface. L’intersection se situe au sommet du modèle de ressources présumées de ce panneau sur cette section. Le secteur situé entre cette intersection et la surface n’a pas encore fait l’objet de forage et présente un potentiel de prolongement de cette minéralisation à haute teneur jusqu’à la surface, où elle se trouverait à l’intérieur de l’enveloppe de la fosse, avec un faible ratio de découverture.



Le sondage KAD26-427 (figures 1 et 5) a recoupé deux intersections. L’intersection supérieure se situe à moins de 30 mètres de la surface, sur une largeur importante et à une teneur comparable à celle des ressources de la fosse à ciel ouvert, dans un secteur qui n’avait auparavant pas été modélisé comme étant minéralisé. L’intersection inférieure se situe à la base de la fosse de ressources de l’ERM de 2026, sur une largeur importante et à une teneur inférieure à la teneur moyenne des ressources, mais largement supérieure à la teneur de coupure, dans un secteur modélisé comme présentant un potentiel de minéralisation. Cette intersection devrait contribuer à convertir le potentiel de minéralisation en ressources à la base de la fosse, ce qui permettrait d’accroître les ressources et de réduire le ratio de découverture.





Le forage de définition se poursuit afin de mieux délimiter ces zones du mur inférieur, tant vers le nord-est, en direction des limites de la fosse, que vers le sud-ouest, à l’intérieur de celle-ci. Le programme de forage de définition devrait se terminer à la mi-septembre.

Figure 1



Plan de localisation des principaux sondages dans la fosse à ciel ouvert de Kerr, montrant la projection en surface de l’ERM de 2026, le contour de la fosse de l’ERM en surface et les lignes de coupe des sections sélectionnées présentées dans le présent communiqué.

Figure 2



Coupe transversale A-A’, orientée vers le nord-est, montrant les sondages KAD26-397, KAD26-428T et KAD26-476, ainsi que le modèle de blocs de l’ERM de 2026, le potentiel de minéralisation et l’enveloppe de la fosse de ressources de l’ERM de 2026. Les sondages publiés antérieurement et les sondages historiques sont présentés en gris. Les intervalles indiqués correspondent à des largeurs réelles estimées.



Figure 3



Coupe transversale B-B’, orientée vers le nord-est, montrant le sondage KAD25-386, ainsi que le modèle de blocs de l’ERM de 2026, le potentiel de minéralisation et l’enveloppe de la fosse de ressources de l’ERM de 2026. Les sondages publiés antérieurement et les sondages historiques sont présentés en gris. Les intervalles indiqués correspondent à des largeurs réelles estimées.



Figure 4



Coupe transversale C-C’, orientée vers le nord-est, montrant le sondage KAD26-465, ainsi que le modèle de blocs de l’ERM de 2026, le potentiel de minéralisation et l’enveloppe de la fosse de ressources de l’ERM de 2026. Les sondages publiés antérieurement et les sondages historiques sont présentés en gris. Les intervalles indiqués correspondent à des largeurs réelles estimées.



Figure 5



Coupe transversale D-D’, orientée vers le nord-est, montrant le sondage KAD26-465, ainsi que le modèle de blocs de l’ERM de 2026, le potentiel de minéralisation et l’enveloppe de la fosse de ressources de l’ERM de 2026. Les sondages publiés antérieurement et les sondages historiques sont présentés en gris. Les intervalles indiqués correspondent à des largeurs réelles estimées.



Tableau 1. Résultats de forage détaillés

ID du sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Largeur réelle estimée Au(g/t) Zone KAD25-386

62,0 84,6 22,6 13,2 1,52 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

85,0 100,0 15,0 13,0 0,88 138,0 145,0 7,0 3,5 0,48 KAD25-388 62,8 78,4 15,7 13,2 1,23 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-397

73,3 79,3 6,0 2,5 0,83 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

136,3 145,2 9,0 3,9 0,34 171,2 179,0 7,8 3,3 0,82 192,0 238,1 46,1 38,2 2,13 336,2 346,2 10,0 4,7 0,38 KAD26-398

65,6 90,0 24,4 13,9 0,49 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

96,0 109,0 13,0 9,0 0,32 146,5 153,0 6,5 3,2 0,81 204,0 222,0 18,0 4,1 0,79 321,0 333,0 12,0 7,8 0,71 356,1 363,0 6,9 6,7 0,66 KAD26-409

11,1 32,0 20,9 12,3 1,00 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

116,5 127,0 10,5 5,4 0,43 223,5 234,0 10,5 4,1 1,01 443,4 451,0 7,6 5,2 1,47 KAD26-414

15,0 30,8 15,8 7,2 0,60 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

185,6 194,6 9,0 6,1 0,25 257,3 268,5 11,2 7,2 0,56 444,4 476,2 31,9 21,1 0,58 KAD26-419

17,1 24,0 6,9 3,0 0,31 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

107,7 125,0 17,3 5,5 0,38 KAD26-422

13,6 27,4 13,7 5,6 0,76 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

30,4 39,0 8,6 5,7 0,81 118,0 123,6 5,6 2,3 1,41 144,0 155,8 11,8 6,8 0,30 KAD26-427

14,5 29,8 15,3 7,8 1,24 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

126,4 142,7 16,3 5,5 0,45 167,0 174,0 7,0 5,2 0,28 208,0 238,0 30,0 29,3 0,60 258,7 266,0 7,4 7,2 1,14 KAD26-428-B1

258,0 309,7 51,7 19,2 0,79 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

316,0 330,6 14,6 13,5 1,03 340,8 345,9 5,1 4,7 0,21 349,0 358,1 9,1 8,6 0,81 KAD26-428T

122,8 131,0 8,2 1,9 0,49 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

134,3 148,6 14,4 3,4 0,40 165,0 187,5 22,5 11,5 0,64 192,0 204,0 12,0 4,7 0,43 244,6 252,0 7,4 3,9 0,32 259,2 290,2 31,0 22,7 3,08 Incluant 260,2 269,0 8,8 6,4 5,26 294,6 300,0 5,4 4,2 0,37 311,6 340,0 28,5 20,2 0,85 KAD26-432

28,7 47,6 18,9 11,6 0,77 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

105,0 129,7 24,7 15,3 0,66 172,9 178,9 6,0 2,7 0,40 246,6 268,0 21,4 17,6 0,58 385,0 396,0 11,0 9,4 0,53 KAD26-438

20,0 39,6 19,6 6,0 0,89 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

106,4 112,2 5,8 3,1 0,84 116,3 123,0 6,7 3,6 0,65 218,6 223,7 5,1 3,5 2,00 238,8 255,1 16,4 9,1 0,58 258,9 272,6 13,7 8,3 0,62 424,0 437,1 13,1 12,2 0,34 KAD26-441 Aucune valeur significative Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-444

15,0 36,0 21,0 9,3 0,67 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

170,0 177,9 7,9 2,0 0,29 183,0 191,0 8,0 2,7 0,56 195,0 213,4 18,4 13,3 0,33 234,5 265,1 30,6 25,3 0,58 KAD26-459 74,0 80,4 6,4 3,3 0,59 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-462

60,0 70,0 10,0 2,8 1,01 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

138,0 151,0 13,0 3,6 0,39 215,0 224,6 9,6 4,1 0,57 285,0 300,0 15,0 4,1 0,42 343,0 348,0 5,0 2,1 1,04 KAD26-463

50,8 59,0 8,2 2,3 0,45 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

91,0 98,0 7,0 4,7 0,39 KAD26-463A

47,0 55,5 8,5 2,8 0,32 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

101,0 109,0 8,1 2,4 0,60 113,0 123,0 10,0 9,1 0,60 128,2 143,0 14,9 4,6 0,94 150,0 162,1 12,1 6,0 0,71 229,0 235,0 6,0 5,5 0,54 KAD26-465

78,3 85,2 6,9 6,7 0,44 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

94,2 102,6 8,4 3,7 7,44 Incluant 101,8 102,6 0,8 0,8 62,48 KAD26-466

51,0 70,0 19,0 11,8 1,35 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

131,0 138,0 7,0 1,6 0,24 228,0 254,9 26,9 8,5 1,68 266,9 277,0 10,1 9,1 0,20 282,0 289,3 7,3 7,1 0,49 318,0 326,0 8,0 7,9 0,42 KAD26-467 76,0 82,3 6,3 3,4 0,36 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-468

9,8 17,3 7,5 3,9 2,69 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

50,6 64,0 13,5 4,5 0,25 135,0 150,0 15,0 11,7 0,90 155,6 163,0 7,4 1,7 0,25 178,0 191,7 13,7 7,3 0,92 315,0 323,0 8,0 4,0 0,59 329,0 335,6 6,6 3,8 0,30 KAD26-469 54,1 55,0 0,9 0,1 0,34 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-469A

90,0 101,2 11,2 3,3 0,50 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

106,8 117,0 10,2 2,5 1,06 127,0 141,0 14,0 3,8 1,22 161,4 168,0 6,6 5,9 0,66 175,0 188,0 13,0 12,0 0,93 KAD26-471

22,0 29,0 7,0 6,2 0,33 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

124,5 134,0 9,6 7,0 1,73 242,0 248,0 6,0 4,6 0,31 KAD26-476



66,0 84,1 18,1 9,2 1,94 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

263,0 269,0 6,0 4,8 0,66 KAD26-479



3,1 4,0 0,9 0,5 0,28 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

20,0 21,0 1,0 0,3 0,42 KAD26-482

237,5 254,0 16,5 13,6 0,52 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison

262,8 271,7 9,0 5,8 1,52 488,0 505,4 17,4 15,5 2,23



Notes sur le tableau 1 :

Les largeurs réelles estimées (LRE) sont estimées à partir de la géologie des sondages ou par comparaison avec d’autres sondages réalisés sur la même section. Les teneurs composites présentées dans les tableaux récapitulatifs sont calculées en utilisant une teneur moyenne minimale de 0,20 g/t d’or, avec un maximum de 3,0 m de stériles internes et sans plafonnement des teneurs.





Tableau 2. Emplacements des sondages

Sondage Vers

l’est Vers le

nord Altitude

(M Alt.) Azimut Inclinaison Longueur

totale (m)

Zone KAD25-386 605 818 5 332 517 335,3 150 -45 201 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD25-388 606 311 5 333 056 320,0 149 -68 588 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-397 606 175 5 332 735 318,5 330 -65 402 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-398 606 150 5 333 013 320,3 144 -56 561 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-409 606 300 5 332 854 327,0 340 -57 648 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-414 606 300 5 332 854 327,0 343 -50,5 492 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-419 606 300 5 332 854 327,0 332,5 -47 447 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-422 606 300 5 332 854 327,0 330 -46,5 447 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-427 606 300 5 332 854 327,0 329,5 -55 584 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-428-B1 606 176 5 332 734 320,4 346 -80 1013 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-428T 606 176 5 332 734 320,4 346 -80 929 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-432 606 300 5 332 854 327,0 319 -51 399 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-438 606 300 5 332 854 327,0 320 -56,5 642 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-441 606 355 5 332 902 316,4 319 -50,5 105 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-444 606 300 5 332 854 330,7 321 -56,5 581 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-459 606 281 5 332 801 320,3 150 -47 153 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-462 605 818 5 332 517 335,3 331 -73,5 357 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-463 606 321 5 332 975 333,9 343 -45 117 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-463A 606 321 5 332 975 333,9 345 -45 303 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-465 606 231 5 332 755 317,3 147 -45 162 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-466 605 857 5 332 560 332,6 329 -73,5 357 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-467 606 237 5 332 659 308,4 150 -75 150 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-468 606 197 5 332 818 326,8 327 -46 452 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-469 605 404 5 332 417 320,3 330 -72 60 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-469A 605 404 5 332 417 320,3 330 -72 198 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-471 606 278 5 332 945 332,6 326 -46 294 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-476 606 165 5 332 781 326,4 158 -73,5 315 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-479 606 124 5 333 001 320,4 330 -45 81 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison KAD26-482 606 023 5 333 138 321,6 146 -50 531 Fosse à ciel ouvert Kerr-Addison



Notes sur le tableau 2 :

Le tableau présente les données de tous les sondages au diamant de 2026 dont les résultats ont été publiés depuis l’estimation des ressources minérales de 2026. Système de coordonnées : NAD83 UTM zone 17N.





Perspectives du second semestre 2026

Kerr-Addison est la propriété phare de Cadillac Mines et est située le long de la faille historique Cadillac-Larder Lake. En 2026, Cadillac continuera de consacrer son plus important budget annuel de forage à ce jour, soit environ 65 millions de dollars, et vise à réaliser 145 000 mètres de forage au diamant dans l’ensemble de son portefeuille de propriétés, notamment à Larder et à Galloway. Cadillac exploite actuellement 11 foreuses au diamant, dont trois sont affectées à l’expansion de la minéralisation sur sa propriété Galloway nouvellement acquise, une autre vise actuellement la minéralisation sous-jacente à la minéralisation connue de la cible de nickel Geminid, et les autres sont affectées aux forages de définition et d’expansion à Kerr-Addison. À mesure que le programme de forage de définition tirera à sa fin, il est prévu que les foreuses existantes soient redéployées vers Larder plus tard au troisième trimestre.

Au cours de la deuxième moitié de 2026, Cadillac Mines planifiera et réalisera également un levé géophysique aéroporté à l’échelle des propriétés couvrant l’ensemble des propriétés Larder, Galloway et Kerr, ainsi qu’un levé géophysique terrestre à pénétration profonde combinant la magnétotellurique (MT) et la polarisation provoquée (PP). En outre, Cadillac a retenu les services de Geologic AI pour numériser plus de 40 000 m de carottes historiques provenant de Galloway et issues de la base de données historique de 400 sondages au diamant, afin de recueillir en continu des données géochimiques par fluorescence X (XRF) et des données de minéralogie hyperspectrale, dans le but de faciliter l’interprétation géologique et la réanalyse de certains intervalles de carottes pour le cuivre et le molybdène.

Estimations des ressources minérales

La troisième ERM du gisement Kerr-Addison a été préparée conformément aux Normes de définition de l’ICM (2014) et aux Lignes directrices de l’ICM sur les meilleures pratiques (2019), qui sont intégrées par renvoi au Règlement 43-101. La date d’effet de la plus récente ERM est le 27 février 2026, et l’estimation a été réalisée sous la supervision de Maxime Ménard, géo., la personne qualifiée responsable de l’estimation.

Tableau 3. Estimation des ressources minérales 2026

Catégorie de ressource Tonnage

(kt) Teneur en or

(g/t)



Contenu en métal

(M oz Au) Fosse à ciel ouvert Ressources indiquées : 74,3 1,3 3,0 Ressources présumées : 13,6 0,6 0,3 Souterrain Ressources indiquées : 4,1 2,6 0,4 Ressources présumées : 12,3 4,9 1,9 Total Ressources indiquées : 78,5 1,3 3,4 Ressources présumées : 25,9 2,7 2,2



Notes sur le tableau 3 :

L’estimation des ressources minérales a été préparée conformément aux Normes de définition de l’ICM (2014) et aux Lignes directrices de l’ICM sur les meilleures pratiques. Les chiffres peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison de l’arrondissement. Les valeurs de métal contenu sont calculées à partir de valeurs non arrondies de tonnage et de teneur. Les ressources minérales sont déclarées à l’intérieur de formes contraignantes qui démontrent des perspectives raisonnables d’extraction économique éventuelle. Les ressources minérales à ciel ouvert sont déclarées à l’intérieur d’une enveloppe de fosse conceptuelle selon une teneur de coupure de 0,20 g/t Au, établie à partir des paramètres suivants : prix de l’or de 2 300 USD/oz, taux de change de 0,73 USD/CAD (1,37 CAD/USD), récupération de l’or de 91 %, facteur de récupération payable de 99 %, redevance de 3 %, frais de vente de 5 USD/oz, coûts de traitement et frais généraux et administratifs de 16,50 CAD/t, coût d’extraction de 3,50 CAD/t extraite et angle de pente global de 50°. Les ressources minérales souterraines sont déclarées à l’intérieur de formes de chantiers optimisées générées à l’aide de Deswik Stope Optimizer (DSO), selon une méthode d’exploitation par chambres à trous longs. Ces formes ont été générées à l’aide d’une teneur de coupure de 1,2 g/t Au, établie à partir des paramètres suivants : prix de l’or de 2 300 USD/oz, taux de change de 0,73 USD/CAD (1,37 CAD/USD), récupération de l’or de 91 %, facteur de récupération payable de 99 %, redevance de 3 %, frais de vente de 5 USD/oz, coûts de traitement et de transport de 13,60 CAD/t, coût d’extraction de 90,13 CAD/t extraite et frais généraux et administratifs de 6,72 CAD/t, pour un coût d’exploitation total de 110,45 CAD/t. Les teneurs déclarées ne sont pas diluées et correspondent à des estimations in situ contraintes par ces formes. Les valeurs de densité apparente varient d’environ 2,7 t/m³ à 2,94 t/m³, en fonction de la lithologie. Les ressources minérales ont été classées conformément aux lignes directrices de l’ICM; aucune ressource minérale mesurée n’a été définie. Les blocs situés dans les vides issus de l’exploitation historique et dans les morts-terrains avaient leur valeur aurifère fixée à zéro et sont exclus de l’estimation des ressources minérales. Les ressources minérales souterraines situées dans un rayon de 12 m de chambres d’exploitation historiques sont déclarées comme du minerai résiduel en raison de la complexité accrue de l’exploitation minière et des risques opérationnels associés à l’extraction de matériaux adjacents aux travaux miniers historiques. La personne qualifiée responsable de l’estimation des ressources minérales est Maxime Ménard, P.Geo. L’estimation des ressources minérales repose sur un modèle de blocs octree avec une taille de bloc parent de 5 m × 5 m × 5 m, construit dans Leapfrog Edge et contraint par les domaines géologiques, la topographie et les modèles de vides historiques.





Procédures d’assurance et de contrôle qualité

Cadillac Mines maintient un programme interne d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) au projet Kerr-Addison afin de s’assurer que l’échantillonnage et l’analyse de tous les travaux d’exploration sont réalisés conformément aux pratiques exemplaires reconnues dans l’industrie.

Les carottes de forage sont enregistrées et échantillonnées dans des installations de carottage à Virginiatown et à Rouyn-Noranda, sous la supervision d’un géologue qualifié. Les intervalles d’échantillonnage sont sélectionnés par un géologue en fonction des observations géologiques; des numéros d’échantillons, des matériaux de référence certifiés (MRC) et des échantillons stériles sont insérés dans la séquence d’échantillonnage et consignés dans la base de données. Les carottes de forage sont coupées en deux à l’aide d’une scie à carottes automatisée équipée d’une lame diamantée. Une moitié de la carotte est placée dans des sacs d’échantillons en plastique étiquetés, puis emballée dans des sacs de riz pour expédition, tandis que l’autre moitié est remise dans la boîte à carottes et conservée à des fins de référence ultérieure. Les scies et les zones environnantes sont soigneusement nettoyées à la fin de chaque quart de travail et entre chaque sondage.

Les échantillons de carottes sont transportés par Manitoulin Transport aux installations d’ALS Geochemistry à Thunder Bay pour la préparation des échantillons et l’analyse de l’or, puis expédiés aux installations d’ALS Geochemistry à North Vancouver pour l’analyse multiélémentaire. La préparation des échantillons comprend le concassage de l’échantillon jusqu’à ce qu’au moins 70 % du matériau passe à travers un tamis de 2 mm. Un sous-échantillon de 500 g est prélevé à l’aide d’un séparateur à riffles, transféré dans un bocal scellé portant un code unique et soumis à une analyse de l’or par la méthode Photon Assay. Un deuxième sous-échantillon d’un maximum de 250 g est prélevé à l’aide d’un séparateur à riffles, pulvérisé jusqu’à ce qu’au moins 85 % du matériau passe à travers un tamis de 75 microns, puis soumis à une analyse multiélémentaire par digestion à quatre acides d’une prise d’essai de 0,25 g, avec détermination finale par spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Cadillac Mines insère des MRC (5 %), des échantillons stériles (5 %) et des échantillons en double (5 %) dans le flux d’échantillons afin de surveiller l’exactitude analytique, la contamination et la précision de l’échantillonnage. Les laboratoires ALS sont des laboratoires accrédités ISO/CEI et appliquent des procédures internes de contrôle de la qualité, notamment l’insertion de blancs de laboratoire, de matériaux de référence et de doublons de pulpe.

Personnes qualifiées

M. Kerry Sparkes, M.Sc., P.Geo., est le vice-président principal à l’exploration de Cadillac et la personne qualifiée qui a approuvé les informations techniques divulguées dans le présent communiqué.

MM. Maxime Ménard, P.Geo., et Sunil Koppalkar, P.Eng., de G Mining Services Inc., sont les personnes qualifiées responsables de la préparation de l’estimation des ressources minérales de Kerr-Addison.

À propos de Cadillac Mines

Cadillac Mines Corporation est une société canadienne d’exploration minière qui fait progresser un portefeuille en expansion de projets aurifères et de minéraux critiques le long de la prolifique faille de Cadillac-Larder Lake, en Ontario et au Québec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pierre angulaire, la Société se concentre sur l’accroissement de ses ressources aurifères, la mise en valeur du gisement de nickel Geminid et la mise à profit du potentiel plus vaste de ses propriétés minières à l’échelle du district de l’Abitibi. Grâce à des activités d’exploration rigoureuses, à son excellence technique et à un développement responsable, Cadillac Mines s’efforce de créer une valeur durable pour ses actionnaires, les collectivités et les autres parties prenantes. Pour plus de renseignements sur la Société, veuillez consulter www.cadillacmines.com.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Hannes Portmann, chef de la direction financière

hportmann@cadillacmines.com

Renseignements de nature prospective

Le présent communiqué comprend certains « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant les futurs plans de développement ainsi que les activités et les opérations de la Société. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont assujetties à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : les risques liés à l’intégration d’entreprises; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières; les fluctuations des cours au comptant et à terme de l’or, de l’argent, des métaux communs ou de certaines autres matières premières; les fluctuations des marchés des changes; les résultats des activités d’exploration; la rentabilité des méthodes de traitement; les changements au sein des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles et des règlements, ainsi que l’évolution de la situation politique ou économique; les risques et dangers associés aux activités d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les pressions inhabituelles ou imprévues des formations, les effondrements et les inondations); l’incapacité d’obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; l’existence de lois et de règlements susceptibles d’imposer des restrictions à l’exploitation minière; les relations avec les employés; les relations avec les collectivités locales et les populations autochtones, ainsi que les réclamations de celles-ci; la disponibilité des intrants et de la main-d’œuvre nécessaires aux activités minières et l’augmentation de leurs coûts; la nature spéculative de l’exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques liés à l’obtention des licences, permis et approbations nécessaires auprès des autorités gouvernementales); et les titres de propriété.

Rien ne garantit que de tels énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cec7bdb5-f552-48ce-82e9-1d5368e9c489/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9cf9fd20-df9d-4a4d-8d28-c9c56ec20f4d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cb4eea6-e354-442a-9940-c9bc6ef024ac/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cf7894b-92db-4241-b922-ef71112786a3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0010cb96-628b-410d-903b-a0f6e0e6849f/fr