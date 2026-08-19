Vanguard annonce la dissolution du FNB mondial à volatilité minimale Vanguard

TORONTO, 19 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. (le « gestionnaire ») annonce qu’elle a présenté une demande à la Bourse de Toronto (la « TSX ») afin de radier volontairement les parts du FNB mondial à volatilité minimale Vanguard (TSX : VVO) (le « FNB Vanguard »). Sous réserve de l’approbation de la TSX, le gestionnaire s’attend à ce que les parts du FNB Vanguard cessent d’être négociées à la TSX et soient radiées de sa cote après la fermeture des bureaux le 29 octobre 2026 (la « date de radiation »), et que le FNB Vanguard soit dissous avec prise d’effet le 3 novembre 2026 (la « date de dissolution »).

Après la fermeture des bureaux le 23 octobre 2026, le gestionnaire n’acceptera plus de nouvelles souscriptions de parts du FNB Vanguard. De plus, il sera mis fin au régime de réinvestissement des distributions du FNB Vanguard avec prise d’effet à la date de radiation.

Le gestionnaire liquidera tous les actifs du FNB Vanguard et, à la date de dissolution ou après celle-ci, l’actif net du FNB Vanguard, après le règlement de toutes les dettes et obligations du FNB Vanguard, sera distribué en proportion aux porteurs de parts restants du FNB Vanguard. Après les distributions mentionnées ci-dessus, le FNB Vanguard sera liquidé.

Les porteurs de parts peuvent choisir i) de vendre, de faire racheter ou d’échanger leurs parts au plus tard à la date de radiation, ou ii) de détenir leurs parts jusqu’à la dissolution du FNB Vanguard pour recevoir un montant proportionnel des actifs restants du FNB Vanguard, comme il est décrit ci-dessus.

La TSX n’exige pas l’approbation des porteurs de titres comme condition d’acceptation d’une demande de radiation volontaire lorsqu’elle estime que les porteurs de titres subiront un événement de liquidité à court terme à l’égard duquel toutes les conditions importantes ont été remplies et que la probabilité d’une non-réalisation est faible. Les porteurs de parts du FNB Vanguard disposeront des options de liquidité décrites ci-dessus au plus tard à la date de dissolution; par conséquent, la TSX n’exige pas l’approbation des porteurs de titres comme condition d’acceptation de la radiation volontaire.

Puisqu’il est prévu que l’actif du portefeuille du FNB Vanguard soit vendu pour recevoir des espèces avant la dissolution, l’on s’attend à ce que le FNB Vanguard s’écarte de ses objectifs et stratégies de placement.

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À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 196 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 155 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2026), actuellement réparti entre 41 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 12 800 milliards de dollars américains (17 700 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 4 600 milliards de dollars américains (6 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 avril 2026). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 482 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu’elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

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