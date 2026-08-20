Aduro choisit Saipem pour soutenir l’ingénierie et l’approvisionnement de son installation HCT pionnière à Chemelot

LONDON, Ontario, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui la sélection de Saipem S.p.A. (« Saipem ») pour la réalisation de travaux et services préliminaires destinés à soutenir le développement de l’installation pionnière (First-of-a-Kind, « FOAK ») prévue par Aduro et mettant en œuvre sa technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») à Chemelot, aux Pays-Bas. Les travaux préliminaires devraient être financés par les liquidités existantes de la Société et ne devraient pas nécessiter de financement supplémentaire.

Saipem, leader mondial de l’ingénierie et de la construction de grands projets pour les secteurs de l’énergie et des infrastructures, tant offshore qu’onshore, est reconnue à l’échelle mondiale pour la réalisation de projets industriels et d’infrastructures énergétiques complexes. La société apporte une vaste expérience en ingénierie des procédés, en réalisation de projets modulaires, en installations de transformation en aval et en déploiement de technologies à l’échelle industrielle. Aduro estime que cette expertise renforcera l’ingénierie et la planification de l’exécution, tout en favorisant une progression efficace vers l’exploitation industrielle.

La sélection de Saipem fait suite à un processus d’évaluation approfondi et définit le cadre d’ingénierie et d’exécution du projet pour le programme FOAK d’Aduro. Les deux sociétés entendent faire progresser le projet selon un modèle d’exécution structuré par étapes et jalons de décision, qui aligne le développement de l’ingénierie sur la validation technique et favorise une progression rigoureuse des opérations à l’échelle pilote vers le déploiement industriel.

La phase initiale de la collaboration est axée sur les activités d’ingénierie et d’approvisionnement préliminaires, notamment l’examen du Process Design Package (dossier de conception des procédés), l’optimisation des lots d’équipements critiques, l’intégration précoce des réseaux de services et l’affinement des estimations de coûts d’investissement. Ces activités visent à faire progresser la définition du projet tout en intégrant les données d’exploitation générées par l’usine pilote Next Generation Process (« NGP ») d’Aduro. Sous réserve de la réussite de chaque étape de développement, de la poursuite de l’évaluation du projet par les parties et de la conclusion d’accords définitifs, la collaboration devrait progresser vers l’ingénierie d’avant-projet détaillé (Front-End Engineering Design, « FEED »), l’ingénierie détaillée, l’approvisionnement, la construction, la mise en service et le démarrage.

Aduro a délibérément aligné ses activités d’ingénierie sur ses campagnes d’exploitation pilotes en cours. Cette approche intégrée permet d’incorporer directement dans la conception industrielle les enseignements tirés des opérations pilotes, réduisant ainsi les risques d’exécution tout en renforçant la conception de référence destinée aux futurs déploiements commerciaux. Avec la participation de Saipem dès la phase de préparation technique, Aduro s’attend à ce que la vaste expérience de la société en matière d’ingénierie et d’exécution de projets contribue davantage à affiner la conception de l’installation prévue, à valider les principales hypothèses d’ingénierie et à préparer une éventuelle phase de FEED.

L’usine FOAK prévue représente la prochaine étape de la stratégie de commercialisation d’Aduro, en fournissant la première mise en œuvre à l’échelle industrielle de la technologie Hydrochemolytic™. La vaste installation FOAK vise à établir les fondations techniques, opérationnelles et économiques nécessaires aux futures usines commerciales et à fournir un modèle d’exécution reproductible pour les déploiements ultérieurs.

« La sélection de Saipem représente une étape importante dans l’industrialisation de la technologie Hydrochemolytic™ », a déclaré Ofer Vicus, directeur général d’Aduro. « Alors que nous passons de l’échelle pilote à la mise en œuvre industrielle, il était important de choisir un partenaire disposant d’une solide expérience dans la réalisation d’installations de procédés complexes et dans la commercialisation de technologies innovantes. Tout aussi importante est notre volonté commune d’adopter une approche rigoureuse, structurée par étapes et jalons de décision, qui permet aux décisions d’ingénierie d’évoluer parallèlement aux connaissances opérationnelles que nous continuons à acquérir grâce à notre usine pilote NGP. Nous estimons que ce modèle de développement intégré renforce les fondations techniques de l’usine FOAK, tout en réduisant les risques d’exécution et en améliorant la capacité de déploiement à grande échelle à long terme. »

M. Vicus a ajouté : « En collaborant avec Saipem dès la phase précoce, nous pouvons travailler ensemble à l’optimisation des décisions relatives aux procédés et à l’ingénierie, des stratégies d’approvisionnement, de la constructibilité et de l’exécution globale du projet à mesure que celui-ci progresse au cours des phases de développement prévues. »

L’installation FOAK est prévue au Chemelot Industrial Park, aux Pays-Bas, où Aduro fait progresser plusieurs volets de travail en parallèle, notamment les autorisations réglementaires, l’intégration au site, la logistique des matières premières, les relations avec les clients, le développement de l’ingénierie et la planification de la commercialisation. La collaboration avec Saipem constitue un autre élément fondateur du programme FOAK plus large et vient compléter ces activités alors que la Société poursuit ses avancées vers le déploiement industriel.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.adurocleantech.com

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck

Responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, notamment la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la lettre d’attribution conditionnelle conclue avec Saipem ; la portée, le calendrier, les objectifs et les avantages potentiels prévus des travaux et services préliminaires ; la prévision selon laquelle les activités liées aux travaux préliminaires seront financées à partir des ressources de trésorerie existantes de la Société et ne nécessiteront pas de financement supplémentaire ; la conclusion éventuelle d’un contrat complet de services FEED ; la progression potentielle de la collaboration à travers les phases FEED, d’ingénierie détaillée, d’approvisionnement, de construction, de mise en service et de démarrage, sous réserve de la réussite de chaque étape de développement, de l’évaluation continue du projet et de la conclusion d’accords définitifs ; le développement et l’avancement prévus de l’usine FOAK de la Société et du programme FOAK au sens large à Chemelot ; le rôle attendu de l’ingénierie, du soutien à l’approvisionnement, de l’examen des coûts d’investissement et des données issues des essais pilotes dans le cadre du projet ; les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP de la Société ; le rôle prévu de l’installation FOAK dans l’établissement d’une base technique, opérationnelle et économique pour de futures usines commerciales et dans l’orientation des déploiements ultérieurs ; la mise en œuvre industrielle potentielle de la technologie Hydrochemolytic™ ; et la trajectoire de développement et de commercialisation à plus grande échelle de la Société.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes, estimations, projections et hypothèses actuelles de la direction, et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats, performances ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, la possibilité que les parties ne concluent pas de contrat complet de services FEED ; les modifications apportées à la portée, au calendrier, au coût ou au résultat des travaux/services préliminaires ; les risques liés à l’ingénierie, à l’approvisionnement, à l’obtention des autorisations, au financement, à la construction, à la mise en service et à la montée en puissance ; la disponibilité et les performances des équipements critiques ; la capacité de la Société à générer suffisamment de données issues des essais pilotes pour étayer les décisions de conception ; la capacité à obtenir et à maintenir les accords commerciaux, d’approvisionnement en matières premières, d’achat et de projet requis ; les changements dans les conditions du marché, la réglementation ou la conjoncture économique ; la disponibilité des capitaux ; et d’autres risques décrits dans les documents d’information publique de la Société disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse www.sec.gov.

Il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Aduro décline toute obligation de modifier ou réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/900dfb40-f478-4c57-bb06-ea7b7a6e4a75