Résultats records pour Kinepolis au premier semestre

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20 août 2026, 7h00 CET

Après un premier trimestre solide, Kinepolis a également enregistré une performance particulièrement forte au deuxième trimestre. Grâce à une offre de films en expansion, à son engagement stratégique en faveur de la ‘premiumisation’ et à l’intégration réussie des cinémas Emagine rachetés en février 2026, le Groupe a réalisé des résultats records pour le premier semestre.

Alors que le premier trimestre avait encore bénéficié de films à succès sortis fin 2025, tels que ‘Avatar : Feu et Cendres’ et ‘Zootopie 2’, le deuxième trimestre a notamment été porté par ‘Super Mario Galaxy, le film’, ‘Michael’, ‘Project Hail Mary’ et ‘Toy Story 5’, auxquels se sont ajoutées des sorties de moyenne envergure couronnées de succès ainsi que des films locaux très performants en Espagne et en France. Grâce au succès mondial de ‘L’Odyssée’ et de ‘Spider-Man : Brand New Day’, le troisième trimestre a également très bien démarré.

L'offre de films, combinée à l'intégration réussie de 14 cinémas Emagine aux États-Unis, s'est traduite par 19,1 millions de visiteurs au cours du premier semestre, soit une hausse de 33,8 % par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires a progressé de 32,6 % pour atteindre

341,8 millions €, malgré des effets de change défavorables, tandis que la rentabilité a connu une hausse encore plus marquée grâce à la poursuite de la ‘premiumisation’ de l'offre.

Un calendrier cinématographique solide pour le second semestre, les investissements réalisés et prévus dans une expérience cinématographique haut de gamme, ainsi que la poursuite de l’expansion de son portefeuille aux États-Unis grâce à l’acquisition de Showcase permettent à Kinepolis d’envisager le reste de l’année avec confiance.

Principales réalisations S1 2026

Finalisation de l’acquisition d’Emagine Entertainment (US) Accord pour l’acquisition de Showcase Cinemas (US) Ouverture de l’unique salle IMAX 70mm du Benelux au Kinepolis Bruxelles (BE) Kinepolis Breda : premier cinéma Kinepolis entièrement équipé de fauteuils inclinables Troisième édition du Kinepolis Innovation Lab Summit Annonce d'un partenariat avec O’Learys à Enschede (NL)



Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos du premier semestre :

« Ces résultats reflètent ce que nous avions annoncé depuis un certain temps et confirment que le secteur a été confronté à un problème d’offre plutôt qu’à un problème de demande. Ce problème d’offre semble désormais se résoudre. Cette évolution positive, combinée à nos investissements stratégiques dans l’expérience client, à une maîtrise rigoureuse des coûts et à l’élargissement de notre portefeuille par le biais d’acquisitions, donne à Kinepolis un élan supplémentaire pour l’avenir. Le troisième trimestre a d’ores et déjà connu un démarrage particulièrement fort. »

Rapport financier intermédiaire en annexe.

Photos disponibles via ce lien.

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