WSP présente sa mise à jour réglementaire sur sa proposition de regroupement avec Arcadis

Le présent communiqué constitue une annonce publique de Groupe WSP Global Inc. (« WSP ») et est diffusé conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, alinéa a du décret néerlandais sur les offres publiques d’achat (Besluit openbare biedingen Wft) dans le cadre de l’offre publique envisagée de WSP visant la totalité du capital-actions émis et en circulation d’Arcadis N.V. (« Arcadis »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre, ni la sollicitation d’une offre, d’achat ou de souscription de titres. Toute offre sera présentée uniquement au moyen d’une notice d’offre (la « notice d’offre ») approuvée par l’autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, l’« AFM »). Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, dans un territoire où une telle diffusion, publication ou distribution serait illégale ou à partir d’un tel territoire.

MONTRÉAL, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc., l’une des plus grandes firmes de solutions en matière d’ingénierie, de sciences et d’infrastructures au monde, réitère aujourd’hui, après son annonce faite le 24 juillet 2026, son intention de procéder à un regroupement avec Arcadis au moyen d’une offre publique amicale recommandée visant la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d’Arcadis. Le présent communiqué constitue la mise à jour obligatoire après quatre semaines exigée par la réglementation néerlandaise relative aux offres publiques d’achat.

WSP demeure convaincue qu’un regroupement d’Arcadis et de WSP représente une occasion absolument unique pour les deux sociétés et leurs parties prenantes. Le regroupement proposé nous permettrait d’augmenter considérablement notre envergure, d’accroître notre diversification et notre résilience, d’élargir nos capacités dans tous les secteurs d’activité, et d’étendre et de mieux équilibrer notre présence géographique en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Il nous procurerait ainsi des moyens exceptionnels pour investir dans la croissance des talents et l’innovation numérique, et pour répondre aux besoins des clients, qui évoluent continuellement et deviennent de plus en plus complexes, grâce à des solutions plus approfondies, plus efficaces et plus complètes, à l’avantage de l’ensemble des parties prenantes, y compris les employés, les clients, les partenaires, les actionnaires et les collectivités. Par ailleurs, le bien-fondé industriel d’un regroupement ne s’est que renforcé, les clients recherchant de plus en plus des partenaires ayant une plus grande envergure, des capacités techniques plus étendues et des plateformes de prestation de services à l’échelle mondiale.

Malgré les nombreuses invitations lancées au cours des derniers mois, les conseils d’Arcadis n'ont pas encore communiqué avec WSP au sujet de ses propositions. WSP continue de tenter d’établir un dialogue constructif afin de déterminer s’il est possible de parvenir à une opération acceptable pour les deux parties. WSP est convaincue que les motifs stratégiques, les occasions de création de valeur et les avantages pour l’ensemble des parties prenantes qui sous-tendent un regroupement de WSP et d’Arcadis ne peuvent être pleinement réalisés que par le biais d’une opération négociée appuyée par les conseils d’Arcadis.

WSP procédera à la rédaction de la notice d’offre relative à l’opération, qu’elle a l’intention de soumettre à l’AFM pour examen et approbation au plus tard le 15 octobre 2026.

D’autres annonces seront publiées en temps voulu, le cas échéant.

Déclarations prospectives

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse ne sont pas fondés sur des faits historiques ou actuels et peuvent constituer des déclarations prospectives ou de l’information prospective (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications, des perspectives ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits, y compris des renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives faites par WSP dans le présent document comprennent notamment des déclarations concernant l’opération éventuelle avec Arcadis, les avantages, les synergies et les occasions liés à celle-ci, ainsi que le dépôt prévu d’une notice d’offre auprès de l’AFM et le moment de celui-ci.

Les déclarations prospectives de WSP sont fondées sur des hypothèses que cette dernière considère comme raisonnables en date des présentes, comme les hypothèses figurant dans le présent communiqué, notamment les principales hypothèses suivantes concernant l’approbation de l’opération éventuelle par les conseils d’Arcadis, si une entente définitive sera négociée et conclue avec succès relativement à l’opération éventuelle, si l’opération éventuelle ou toute autre opération sera réalisée; si les approbations requises des autorités de réglementation seront obtenues; la capacité de WSP à conserver et à attirer de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration relatifs à l’opération éventuelle; la capacité de WSP à réaliser l’intégration d’Arcadis dans les délais prévus et aux niveaux de coûts attendus; la capacité de WSP à attirer et à maintenir en poste les employés clés dans le cadre de l’opération éventuelle; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’opération éventuelle et l’incidence qui en résulte sur la croissance et la relution de divers paramètres financiers et les attentes de la direction en ce qui concerne le rendement et les conditions économiques futurs, ainsi que d’autres facteurs liés à Arcadis.

Bien que WSP estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se révéleront exactes. Dans leur évaluation de ces déclarations prospectives, les investisseurs doivent spécifiquement tenir compte de divers facteurs de risque qui, s’ils se concrétisent, pourraient faire différer considérablement les résultats ou les événements réels de WSP des résultats exprimés, expressément ou implicitement, par les déclarations prospectives. Ces facteurs de risque comprennent notamment : la possibilité que l’opération éventuelle, même si une entente définitive est conclue, ne soit pas réalisée selon les modalités ou les conditions ou selon l’échéancier envisagés, ou qu’elle ne soit pas réalisée du tout en raison de l’incapacité d’obtenir ou de satisfaire, en temps opportun ou autrement, le niveau d’acceptation minimal des actionnaires pour l’opération éventuelle et d’autres conditions (y compris l’obtention des approbations des autorités de réglementation) à la clôture de l’opération éventuelle ou pour d’autres raisons; l’incapacité à mettre en œuvre des initiatives d’affaires et d’entreprise suffisantes; l’augmentation des coûts immobiliers; la détérioration de notre situation financière ou de notre position de trésorerie nette; nos besoins en matière de fonds de roulement; nos comptes clients; la hausse de notre endettement et la mobilisation de capitaux; la dépréciation des actifs à long terme; notre exposition aux monnaies étrangères; nos impôts sur le résultat; ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que WSP dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents que WSP rend publics, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les déclarations prospectives.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives sont décrits plus en détail à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025 de WSP et à la rubrique 17, « Facteurs de risque », du rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 26 juin 2026 de WSP, qui sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, lesquelles rubriques sont intégrées par renvoi aux présentes. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles en raison des risques associés à notre secteur d’exploitation, à notre industrie et à l’économie mondiale, de même qu’en raison des postulats avancés relativement à ces risques. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux résultats décrits dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse témoignent des attentes de WSP en date des présentes et sont par conséquent susceptibles de changer après cette date. Sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l’exigent, WSP n’a aucunement l’obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué de presse, que ce soit en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. WSP peut également formuler verbalement des déclarations prospectives à l’occasion. WSP conseille de lire les paragraphes ci-dessus ainsi que les facteurs de risque décrits à la rubrique 20, « Facteurs de risque », de son rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025 et à la rubrique 17, « Facteurs de risque », de son rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 26 juin 2026 pour obtenir une description de certains facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de WSP diffèrent sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective verbale. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de solutions en matière d’ingénierie, de sciences et d’infrastructures au monde, réunissant une expertise multidisciplinaire afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438 843-7317