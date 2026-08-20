Information sur les BSA exercés le 18 août 2026

Vitry-le-François, France – 20 août 2026, 8h00 (CEST)

Haffner Energy informe ses actionnaires de l’exercice de 2 586 207 bons de souscription d’actions (BSA), ayant conduit à l’émission d’un nombre équivalent d’actions nouvelles au prix de 0,29 euro par action, défini au moment de leur émission, représentant 1,45% du capital, et à un apport en trésorerie de 750 000 euros pour la Société.

Ces BSA avaient été émis le 3 novembre 2025 dans le cadre du financement OCEANE-BSA conclu avec Hanover Square Investments 1, dont les caractéristiques avaient été annoncées au marché. Pour rappel, le programme OCEANE, d’un montant total de 4,8 millions d’euros, est terminé depuis le 19 mai 2026.

Un BSA confère à son détenteur le droit de souscrire, pendant une période déterminée et à un prix fixé à l’avance, une action nouvelle de la Société. La dilution potentielle attachée aux BSA existe ainsi dès leur émission. Elle est communiquée au marché à cette occasion et est généralement intégrée par celui-ci dans son appréciation du capital pleinement dilué de la Société. L’exercice des BSA matérialise cette dilution potentielle par l’émission des actions correspondantes, tout en apportant simultanément des fonds nouveaux à la Société.

Dans le cas présent, leur exercice renforce ainsi les fonds propres et la trésorerie de Haffner Energy. Ces ressources nouvelles contribuent au financement des besoins de la Société et réduisent à due concurrence le recours à d’autres sources de financement pour ses besoins futurs.

Sollicitée par plusieurs actionnaires, Haffner Energy a souhaité compléter l’information réglementaire déjà publiée par Euronext afin d’en expliciter la portée et les conséquences pour ses actionnaires.

Selon l’appréciation de la Société, l’exercice de ces BSA ne constitue pas une information privilégiée au sens du règlement MAR, leurs caractéristiques et la dilution potentielle ayant déjà été communiquées au marché lors de leur émission. La dilution résultant de leur exercice est limitée à 1,45% du capital.

Haffner Energy a souhaité communiquer ces éléments complémentaires dans un souci de transparence et d’égalité d’accès à l’information.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 33 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).

Contact presse

Laetitia Mailhes

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