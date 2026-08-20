Des producteurs agricoles de quatre régions se préparent pour les collectes automnales de pesticides et de médicaments périmés ou non utiles

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les producteurs agricoles des régions de l’Île de Vancouver et de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, du sud de la Saskatchewan, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard se préparent à participer cet automne à l’une des initiatives environnementales les plus anciennes et les plus appréciées d’AgriRÉCUP : le programme de collecte des pesticides et médicaments périmés ou non utiles. Ce programme est reconnu par les producteurs partout au pays comme une façon fiable de gérer les produits agricoles non désirés ou périmés, dont l’élimination responsable est autrement difficile.

Fonctionnant selon un calendrier rotatif d’une année à l’autre, ce programme permet aux producteurs agricoles canadiens de prendre soin de leurs terres et de leur collectivité en déposant gratuitement les pesticides et médicaments dont ils ne veulent plus dans des lieux de collecte où ces produits seront éliminés sans danger. Les producteurs de cultures, les éleveurs et les propriétaires de chevaux utilisent ce programme pour les aider à garder leurs fermes propres, en sachant que leurs produits périmés ou désuets seront gérés de façon responsable. Le programme est financé par les membres d’AgriRÉCUP de l’industrie de la protection des cultures, ainsi que par l’Institut canadien de la santé animale (ICSA).

« Les membres de l’ICSA sont fiers de soutenir ce programme essentiel, qui offre aux producteurs agricoles un moyen sécuritaire et responsable de se départir des médicaments pour animaux d’élevage non utiles ou périmés. Notre partenariat de longue date avec AgriRÉCUP témoigne de l’engagement de nos membres à protéger la santé animale, à assurer la sécurité des fermes et des collectivités, et à soutenir un système alimentaire canadien solide et durable », a déclaré la Dre Catherine Filejski, présidente et chef de la direction de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA).

Des détaillants agricoles et des sites communautaires répartis dans plusieurs municipalités et secteurs ruraux des régions participantes accueillent bénévolement des journées de collecte d’une ou de plusieurs journées. AgriRÉCUP collabore avec ces partenaires afin de répartir les événements dans l’ensemble des régions participantes pour faciliter la participation des producteurs.

« À ce temps-ci, chaque année, les agriculteurs commencent à nous poser des questions sur les prochaines dates de collecte des pesticides et médicaments périmés (PMP). Ils vont jusqu’à répandre la nouvelle eux-mêmes, tellement c’est important à leurs yeux », précise Shane Hedderson, directeur général d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Lors des collectes tenues l’an dernier dans différentes régions, nous avons constaté une augmentation de 22 % des retours par rapport à ceux de la collecte précédente aux mêmes endroits. Nous espérons que cet élan se poursuivra en 2026. »

Collectes de 2026, en ordre chronologique :

Québec – 21 septembre au 8 octobre

Régions de l’Île de Vancouver et de la vallée du Fraser (C.-B.) – 6 au 16 octobre

Sud de la Saskatchewan – 26 au 30 octobre

Île-du-Prince-Édouard – 16 au 27 novembre





Pour plus de précisions sur les collectes dans votre région, veuillez consulter la page web suivante : cleanfarms.ca/materials/unwanted-pesticides-animal-meds

À propos d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de gestion reconnu du secteur agricole. L’organisme se consacre à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et de la tubulure acéricole. Les membres de son équipe occupent des bureaux en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Renseignements : Brian Naud, Conseiller en communication,

Naudb@agrirecup.ca | (514) 556-3523

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