Osisko recoupe 312 mètres à une teneur moyenne de 0,56% cuivre à Mines Gaspé

MONTRÉAL, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX: OM ; OTCQX: OMZNF ; FRANKFURT: 0B51 ) a le plaisir d’annoncer les nouveaux résultats issus du programme de forage 2026 du projet de cuivre Mines Gaspé, situé dans la péninsule gaspésienne dans l’Est du Québec.

Les nouveaux résultats d’analyse du programme de forage sont présentés ci-dessous (voir tableau 1) et comprennent 35 intervalles minéralisés recoupés de 15 nouveaux forages. Dans le cadre du programme 2026, les intersections « intercalaires » seront situées à l’intérieur du modèle de l’ERM de 2026 (voir le communiqué du 14 avril 2026) et viseront principalement à convertir les ressources minérales présumées à des catégories supérieures de ressources mesurées ou indiquées, selon le cas. Les intersections d’ « extensions » seront situées à l’extérieur du modèle de l’ERM de 2026 et représenteront soit A) une extension à l’intérieur de la fosse, offrant la possibilité de convertir des stériles en ressources additionnelles au sein de la fosse Whittle de l’ERM de 2026, soit B) une extension à l’extérieur de la fosse, constituée de minéralisation se trouvant au-delà des limites de la fosse Whittle de l’ERM de 2026, pouvant potentiellement mener à la définition de nouvelles ressources. Certaines des intersections annoncées peuvent comprendre des sections contigües, d’abord intercalaires puis d’extension plus en profondeur (indiquées par la désignation « les deux »). Les cartes des localisations des trous de forage sont disponibles à l’adresse suivante : www.osiskometals.com.

Le chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares a déclaré: “Ce nouveau programme de forage continue d’agrandir le gîte connu, améliorer la teneur de cuivre vers le sud et convertir des stériles en minéralisation additionnelle dans la fosse Whittle de l’ERM de 2026. Les forages 30-1218 et 30-1223 en particulier indiquent des teneurs plus élevées à l’intérieur et en-dessous du modèle de la fosse actuelle. On remarque également des intersections minéralisées intéressantes à l’extérieur du modèle de l’EMR 2026 et dans les limites de la fosse, en particulier dans le forage 30-1215, situé sur la limite est de la fosse du Mont Needle.

Faits saillants

312,5 mètres titrant une moyenne de 0,56 % Cu (intercalaire) dans le forage 20-1223

titrant une moyenne de (intercalaire) dans le forage 20-1223 117,9 mètres titrant une moyenne de 0,49 % Cu (extension dans la fosse) dans le forage 30-1218

titrant une moyenne de (extension dans la fosse) dans le forage 30-1218 57,0 mètres titrant une moyenne de 0,63 % Cu (extension hors-fosse) dans le forage 30-1213

titrant une moyenne de (extension hors-fosse) dans le forage 30-1213 79,0 mètres titrant une moyenne de 0,43 % Cu (extension hors-fosse) dans le forage 30-1215

titrant une moyenne de (extension hors-fosse) dans le forage 30-1215 82,3 mètres titrant une moyenne de 0,31 % Cu (intercalaire) et 86,0 mètres titrant une moyenne de 0,27 % Cu (intercalaire) dans le forage 30-1220

titrant une moyenne de (intercalaire) et titrant une moyenne de (intercalaire) dans le forage 30-1220 78,0 mètres titrant une Moyenne de 0,28 % Cu (extension hors-fosse) dans le forage 30-1209





Tableau 1: Résultats de forage intercalaire et d’extension

No de forage De (m) À (m) Longueur (m) Cu (%) Ag (g/t) Mo (%) Éq.Cu* (%) Type** 30-1209 94,5 111,0 16,5 0,16 1,31 <0,005 0,16 Extension 2 et 151,5 229,5 78,0 0,28 2,10 <0,005 0,28 Extension 2 et 267,0 304,5 37,5 0,21 1,83 <0,005 0,21 Extension 2 30-1210 250,0 316,3 66,3 0,31 3,71 0,012 0,35 Extension 1 et 478,4 592,5 114,1 0,16 1,86 0,038 0,29 Extension 2 30-1211 132,0 255,5 123,5 0,22 1,79 <0,005 0,22 Extension 2 et 283,1 294,0 10,9 0,48 3,20 <0,005 0,49 Extension 2 30-1212 116,5 145,5 29,0 0,26 2,84 <0,005 0,27 Extension 1 et 188,3 206,9 18,6 0,31 3,28 <0,005 0,31 Extension 1 30-1213 104,0 163,5 59,5 0,26 2,28 <0,005 0,26 Extension 1 et 208,2 232,5 24,3 0,34 3,75 <0,005 0,35 Extension 1 et 321,0 378,0 57,0 0,63 5,37 <0,005 0,64 Extension 2 (incluant) 322,3 328,5 6,20 3,18 23,4 <0,005 3,20 Extension 2 30-1214 216,8 224,0 7,2 1,33 5,97 <0,005 1,34 Extension 2 et 296,0 342,0 46,0 0,28 1,74 <0,005 0,29 Extension 2 30-1215 34,0 113,0 79,0 0,43 2,76 <0,005 0,43 Extension 2 et 142,5 177,0 34,5 0,25 1,47 <0,005 0,25 Extension 2 et 249,4 291,0 41,6 0,29 1,64 <0,005 0,29 Extension 2 30-1216 94,5 119,5 25,0 0,25 1,81 <0,005 0,25 Extension 1 et 234,0 279,0 45,0 0,26 1,67 <0,005 0,26 Extension 2 30-1217 117,0 151,5 34,5 0,29 2,06 <0,005 0,29 Extension 1 et 197,5 223,5 26,0 0,25 2,25 <0,005 0,25 Intercalaire et 300,0 337,5 37,5 0,26 2,93 <0,005 0,26 Intercalaire 30-1218 84,6 202,5 117,9 0,49 4,95 <0,005 0,50 Extension 1 (incluant) 165,0 174,0 9,0 2,73 26,8 <0,005 2,75 Extension 1 et 225,0 247,3 22,3 0,37 3,07 <0,005 0,38 Extension 2 et 279,7 309,0 29,3 0,34 5,03 <0,005 0,35 Extension 2 30-1219 235,0 268,5 33,5 0,26 2,93 <0,005 0,27 Extension 2 30-1220 83,0 165,3 82,3 0,31 2,17 <0,005 0,31 Intercalaire et 210,0 296,0 86,0 0,27 1,82 0,023 0,35 Intercalaire et 429,0 472,5 43,5 0,51 5,06 0,101 0,86 Intercalaire 30-1221 46,0 64,5 18,5 0,39 2,23 <0,005 0,39 Extension 2 et 213,3 256,5 43,2 0,22 1,31 <0,005 0,22 Extension 2 30-1222 136,5 147,0 10,5 0,43 4,59 <0,005 0,43 Extension 1 et 187,5 246,0 58,5 0,32 5,70 <0,005 0,33 Extension 1 et 273,0 292,5 19,5 0,20 1,85 <0,005 0,20 Extension 1 30-1223 28,0 340,5 312,5 0,56 4,89 <0,005 0,57 Intercalaire (incluant) 145,0 181,0 36,0 1,88 13,3 <0,005 1,90 Intercalaire (incluant) 253,5 264,0 10,5 2,66 23,5 <0,005 2,68 Intercalaire

* Veuillez consulter les notes explicatives ci-dessous portant sur les valeurs en équivalent cuivre et les protocoles d’assurance-qualité/contrôle de la qualité.

** Intercalaire désigne les intersections à l’intérieur du modèle actuel de l’ERM; Extension 1 désigne les intersections à l’intérieur de la fosse et à l’extérieur du modèle actuel de l’ERM; Extension 2 désigne les intersections hors-fosse et à l’extérieur du modèle actuel de l’ERM; «les deux» désigne les forages qui présentent à la fois des sections intercalaires à faible profondeur et des sections d’extension plus profondes.



Discussion

Le forage 30-1209, situé sur le flanc ouest du Mont Needle Est et à 305 mètres au sud du modèle ERM 2026, est un forage incliné vers l’ouest et constitue le forage le plus au sud réalisé à ce jour. Il a recoupé trois intervalles minéralisés, toutes des extensions hors-fosse, le plus long étant constitué de 78,0 mètres, titrant des moyennes de 0,28 % Cu et 2,10 g/t Ag, prolongeant la minéralisation dans ce secteur jusqu’à une profondeur verticale de 300 mètres.

Le forage 30-1210, situé à l’extérieur de la limite ouest du modèle ERM 2026, est un forage incliné vers l’ouest qui a recoupé deux intervalles minéralisés, incluant 66,3 mètres titrant des moyennes de 0,31 % Cu et 3,71 g/t Ag (extension à l’intérieur de la fosse) suivi d’un intervalle plus profond de 114,1 mètres titrant des moyennes de 0,16 % Cu et 1,86 g/t Ag (extension hors-fosse), étendant la minéralisation dans cette zone jusqu’à une profondeur verticale de 570 mètres.

Le forage 30-1221, situé à la limite est de la fosse du Mont Needle, est un forage incliné vers l’est qui a recoupé deux intervalles minéralisés (extensions hors-fosse) où aucune minéralisation n’était attendue. L’intervalle le plus long présentait une teneur moyenne de 0,22 % Cu et 1,79 g/t Ag sur 123,5 mètres, prolongeant la minéralisation dans ce secteur jusqu’à une profondeur verticale de 285 mètres.

Le forage 30-1212, situé à la limite sud du modèle ERM 2026, est un forage incliné vers l’ouest qui a recoupé deux intervalles minéralisés étroits (extension à l’intérieur de la fosse), immédiatement au-dessus et à l’intérieur de la zone de skarn C, avec des teneurs moyennes de 0,26 % à 0,31 % Cu. La majeure partie de l’horizon de la zone C est ici constituée de marbre non minéralisé.

Les forages 30-1213 et 30-1217, situé à la limite sud du modèle ERM 2026 sur le flanc nord du Mont Needle Est, sont deux forages inclinés vers l’ouest réalisés pour tester la minéralisation sous les anciennes galeries souterraines de la Zone B. Les deux forages ont recoupé trois intervalles minéralisés étroits, de 24 à 59 mètres d’épaisseur, titrant des moyennes variant de 0,25 % à 0,34 % Cu; le forage 30-1213 a également recoupé 57,0 mètres titrant des moyennes de 0,63 % Cu et 5,37 g/t Ag (extensions hors-fosse), incluant 6,2 mètres titrant des moyennes de 3,18 % Cu et 23,4 g/t Ag à un niveau immédiatement sous l’horizon de la Zone C).

Le forage 30-1214, situé à la limite sud-est de la fosse du Mont Needle, est un forage incliné vers l’ouest qui a recoupé deux intervalles minéralisés, incluant 7,2 mètres titrant des moyennes de 1,33 % Cu et 5,97 g/t Ag (dans la Zone B, extensions hors-fosse), suivi d’un intervalle plus profond de 46,0 mètres titrant des moyennes de 0,28 % Cu et 1,74 g/t Ag (extension hors-fosse), prolongeant la minéralisation dans ce secteur à profondeur verticale de 330 mètres.

Les forages 30-1215 et 30-1221, situé à la limite est de la fosse du Mont Needle, sont des forages inclinés vers l’ouest réalisés pour tester la minéralisation sous la fosse et sous les anciennes galeries souterraines de la Zone B. Les deux forages ont recoupé des intervalles minéralisés étroits, d’une épaisseur de 18 à 43 mètres, titrant des moyennes variant de 0,22 % à 0,39 % Cu (extensions hors-fosse); le forage 30-1215 a également recoupé 79,0 mètres titrant des moyennes de 0,43 % Cu et 2,76 g/t Ag (extension hors-fosse) à un niveau au-dessus de l’horizon de la Zone B.

Les forages 30-1216 et 30-1219, situés entre le Needle Est et la fosse du Mont Needle, sont des forages inclinés vers l’ouest qui ont été réalisés pour tester un secteur peu exploré par les forages historiques. Les deux forages ont recoupé des intervalles minéralisés étroits, d’une épaisseur de 25 à 45 mètres, titrant des moyennes de 0,25 % à 0,26 % Cu (extensions hors-fosse) au niveau des horizons des zones B et C.

Le forage 30-1218, situé entre le Needle Est et la fosse du Mont Needle, approximativement à 120 mètres de la limite sud-ouest du modèle ERM 2026, est un forage incliné vers l’est qui a été réalisé pour tester les niveaux sous les galeries souterraines de la Zone B. Il a recoupé trois intervalles minéralisés, incluant 117,9 mètres titrant des moyennes de 0,49 % Cu et 4,95 g/t Ag (incluant 9,0 mètres titrant des moyennes de 2,73 % Cu et 26,8 g/t Ag), tous situés à l’intérieur et au-dessus de la Zone B (extensions à l’intérieur de la fosse), suivi de deux intervalles plus profonds de 22,3 et 29,3 mètres, titrant des moyennes de 0,37 % Cu et 0,34 % Cu, respectivement (extensions hors-fosse), prolongeant la minéralisation dans ce secteur à une profondeur verticale de 300 mètres.

Le forage 30-1220 est un forage intercalaire situé près de la limite ouest du modèle de l’ERM 2026. Il a recoupé trois intervalles minéralisés, incluant 82,3 mètres titrant des moyennes de 0,31 % Cu et 2,17 g/t Ag, suivi d’un intervalle plus profond de 86 mètres titrant des moyennes de 0,27 % Cu, 0,023% Mo et 1,82 g/t Ag et d’un troisième intervalle de 43,5 mètres titrant des moyennes de 0,51 % Cu, 0,101 % Mo et 5,06 g/t Ag. La présence de minéralisation de molybdène à plus forte teneur dans ce forage, si loin au sud du Mont Copper, est à ce jour inexpliqué par la modélisation géologique.

Le forage 30-1222, situé entre le Needle Est et la fosse du Mont Needle, à approximativement 75 mètres de la limite sud-ouest du modèle de l’ERM 2026, est un forage incliné vers l’est qui a été réalisé pour mieux définir la limite du modèle de l’ERM. Il a recoupé trois intervalles minéralisés étroits (extensions à l’intérieur de la fosse), incluant 58,5 mètres titrant des moyennes de 0,32 % Cu et 5,70 g/t Ag à l’intérieur et autour de l’horizon de la zone C, offrant de nouveau un potentiel d’extension de la ressource vers le sud-ouest, le long de l’horizon de la zone C.

Le forage 30-1223 est un forage intercalaire vertical situé près de la limite sud du modèle de l’ERM 2026. Il a été foré à travers un pilier des galeries souterraines de la zone B et a recoupé un intervalle minéralisés épais à partir de la surface, comprenant 312,5 mètres titrant des moyennes de 0,56 % Cu et 4,89 g/t Ag, incluant deux intervalles à haute teneur de 36,0 mètres titrant des moyennes de 1,88 % Cu et 13,3 g/t Ag au niveau des skarns de la Zone B, et 10,5 mètres titrant des moyennes de 2,66 % Cu et 23,5 g/t Ag au niveau des skarns de la Zone C. Le forage prolonge la minéralisation dans ce secteur à une profondeur verticale de 340 mètres.

La minéralisation à Mines Gaspé est de type cuivre porphyrique/skarn et se présente sous forme de chalcopyrite disséminée et en stockwerk avec de la pyrite ou de la pyrrhotite et un peu de bornite et de molybdénite. Un évènement prograde et au moins cinq évènements minéralisateurs (veines/stockwerks) rétrogrades ont été reconnus au mont Copper, et ces derniers recoupent la minéralisation précoce, stratiforme, encaissée dans les skarns avec remplacement par des carbonates et les porcellanites dans l’ensemble du système à Mines Gaspé. Le terme porcellanite est un terme minier historique employé pour décrire la cornéenne vert pâle à blanchâtre, lessivée avec altération potassique. La minéralisation en stockwerk quasi-verticale est prédominante au mont Copper, tandis que la minéralisation prograde, de type remplacement parallèle au litage, qui est en majeure partie contrôlée stratigraphiquement, prédomine dans les secteurs au bas du mont Copper, au mont Needle, au mont Needle Est et au ruisseau Copper. De hautes teneurs en molybdène (jusqu’à 0,5 % Mo) ont localement été obtenues dans les skarns des deux zones C et E, loin du mont Copper.

Les programmes de forage réalisés de 2022 à 2024 par Métaux Osisko avaient pour but de définir des ressources à ciel ouvert dans la minéralisation en stockwerks du mont Copper (voir le communiqué portant sur l’ERM du 6 mai 2024). L’agrandissement du modèle de ressources au sud du mont Copper, dans la partie de skarn/porcellanite prograde du système, pauvrement confirmé par forage, a subséquemment mené à une augmentation significative des ressources, principalement dans la catégorie présumée (voir le communiqué portant sur l’ERM du 14 novembre 2024) et d’autres travaux de forage réalisés en 2025 ont entraîné une nouvelle augmentation significative des ressources, principalement dans les catégories mesurées et indiquées (voir le communiqué portant sur l’ERM du 14 avril 2026).

L’objectif principal du programme de forage en cours consiste à convertir la majeure partie des ressources présumées de l’ERM de 2026 aux catégories de ressources indiquées et mesurées, et à tester l’étendue des ressources globales latéralement vers le sud et le sud-ouest, en direction du mont Needle Est et du mont Needle, respectivement.

Tableau 2: Coordonnées de forage

No de forage Azimut (°) Pendage (°) Longueur (m) UTM E UTM N Élévation 30-1209 250 -75 360 316184 5424943 733 30-1210 250 -75 618 315995 5425836 560 30-1211 89 -76 321 315882 5425111 709 30-1212 250 -75 300 316189 5425395 586 30-1213 250 -82 486 316532 5425275 684 30-1214 250 -74 393 315891 5424984 764 30-1215 250 -45 366 315838 5425264 665 30-1216 250 -75 321 315893 5425422 638 30-1217 255 -76 426 316579 5425333 655 30-1218 75 -83 369 316116 5425199 690 30-1219 250 -70 300 316003 5425356 628 30-1220 224 -75 567 316151 5425776 563 30-1221 245 -70 309 315838 5425264 665 30-1222 70 -65 372 316086 5425341 607 30-1223 0 -90 453 316524 5425410 631





Note explicative portant sur les teneurs en équivalent cuivre

Les teneurs en équivalent cuivre (éq.Cu) sont présentées uniquement à titre indicatif et ont pour but d’exprimer la valeur combinée du cuivre, du molybdène et de l’argent en une seule teneur en cuivre. Les teneurs en éq.Cu sont calculées en utilisant des prix à long terme pour les métaux de 4,50 $ US/lb de cuivre, 20,00 $ US/lb de molybdène, et 45,00 $ US/oz d’argent, et en intégrant des hypothèses pour les récupérations métallurgiques, les facteurs de métaux payables, les frais de fonte et d’affinage, les coûts de transport et les redevances. Ainsi, le calcul de la teneur en éq.Cu est essentiellement basé sur les valeurs à la sortie de la fonderie (net smelter return ou « NSR »). La valeur NSR pour chaque métal est estimée en appliquant les récupérations métallurgiques, les facteurs payables, les prix des métaux et les frais de fonte, d’affinage, de transport et les pénalités applicables aux teneurs en place pour chaque métal. Les teneurs en éq.Cu sont déterminées à l’aide d’une relation de régression linéaire établie entre la teneur en cuivre et la valeur NSR du cuivre, ensuite calculées en substituant la valeur NSR totale (Cu + Mo + Ag) pour la valeur NSR du cuivre dans l’équation de régression. La formule simplifiée est exprimée de la façon suivante : éq.Cu (%) = Cu (%) + 3,40327 × Mo (%) + 0,00008 × Ag (g/t)

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Bernard-Olivier Martel, géo. (OGQ no 492), une « personne qualifiée » indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intervalles minéralisés rapportés dans les présentes sont calculés en utilisant un seuil de coupure moyen de 0,12 % éq.Cu sur des intersections contigües de 20 mètres. Des intervalles plus courts, le cas échéant, couvrent les limites inférieure et supérieure des intervalles rapportés. Les intervalles de 10 mètres ou moins ne sont pas présentés, à moins qu’ils ne montrent des teneurs nettement plus élevées. L’épaisseur réelle est estimée à 90-92 % des longueurs présentées dans l’axe de forage.

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l’insertion de blancs et de standards dans le flux d’échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu’à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d’ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d’une dissolution à quatre acides suivi d’analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le Cu, le Mo et l’Ag.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. Le site de la mine de cuivre de Mines Gaspé est situé près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’extension des ressources des gîtes de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales délimitées en fosse actuelles de 1,83 Gt à une teneur moyenne de 0,32 % éq.Cu dans les catégories mesurées et indiquées et de 239 Mt à une teneur moyenne de 0,46 % éq.Cu dans la catégorie présumée (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 avril 2026 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président

Courriel : info@osiskometals.com

Téléphone : (416) 500-4129

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu’à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d’accroître la liquidité de négociation de la Société et d’améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d’avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’extension anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d’exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d’emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et règlementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d’équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

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