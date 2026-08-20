Le WSOP Super Circuit arrive au Canada : plus de 14 M$ en bourses garanties à Montréal

MONTRÉAL, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Québec s’apprête à accueillir un événement historique pour le poker canadien. Du 26 août au 12 septembre 2026, le WSOP Super Circuit Canada fera son entrée au pays au Playground, à seulement 20 minutes au sud de Montréal.

Organisée par les prestigieuses World Series of Poker (WSOP) et produite par GGPoker, cette première étape canadienne du WSOP Super Circuit réunira des joueurs professionnels et amateurs du pays et de l’étranger pour une série de tournois de poker en direct de calibre international.

« Nous sommes fiers de produire un premier WSOP Super Circuit au Canada et très heureux que cet événement ait lieu à Montréal. Les gens du Québec sont reconnus à l’échelle internationale pour réaliser des tournois majeurs de grandes qualités et sommes persuadés que ce rendez-vous sera un énorme succès, » — Sarne Lightman, directeur général de GGPoker

Avec plus de 14 millions de dollars en bourses garanties, 18 événements de championnat, 18 prestigieuses bagues d’or WSOP Circuit à gagner et un Main Event doté d’une garantie de 10 millions de dollars, cet important tournoi s’annonce comme l’un des plus importants rendez-vous de poker jamais présentés au Canada. Les bagues d’or du WSOP Circuit représentent l’une des distinctions les plus convoitées du circuit et s’inscrivent au palmarès des joueurs qui les remportent.

Montréal sur la scène internationale du poker

L’arrivée du WSOP Super Circuit au Canada constitue une étape importante pour le Québec et Montréal, qui accueilleront des joueurs provenant de plusieurs régions du pays ainsi que de nombreux joueurs internationaux.

Le WSOP Super Circuit compte une seule et unique édition sur la scène mondiale. Elle a eu lieu en Chypre en octobre de l’an dernier.

Cette première édition canadienne permettra ainsi à Montréal de se retrouver au cœur du calendrier international du WSOP Super Circuit.

À propos des World Series of Poker

Les World Series of Poker (WSOP) constituent l'une des marques les plus reconnues du poker professionnel à l'échelle mondiale. Le WSOP Super Circuit propose des événements majeurs assortis d'importantes bourses, ainsi que les prestigieux anneaux d'or du circuit et des possibilités de qualification pour le « Tournament of Champions », selon les événements et les critères d'admissibilité.

Les WSOP sont propulsées par GGPoker, une importante communauté de poker en ligne qui permet aux joueurs du monde entier de participer à des événements officiels des WSOP et à des tournois satellites donnant accès à plusieurs des plus prestigieux rendez-vous du poker international.

Information et inscription :

https://www.playground.ca/poker/tournaments/wsop-super-circuit-canada-2026

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