Vaisala

Lehdistötiedote

20.8.2026

Vaisala vahvistaa 25 miljoonan euron lentokenttien säähavaintojärjestelmien modernisointihankkeen Indonesiassa

Vaisala vahvistaa 25 miljoonan euron arvoisen projektin lentokenttien säähavaintojärjestelmistä ja -laitteista 14 indonesialaisen lentoaseman modernisointia varten. Tilaus odotetaan kirjattavaksi kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin nyt kun asiakas on varmistanut hankkeen rahoituksen. Vuonna 2024 myönnetty hanke on Vaisalan tähän asti suurin lentosääprojekti. Se parantaa lentoturvallisuutta ja vahvistaa sietokykyä sääilmiöiden vaikutuksille yhdessä maailman nopeimmin kasvavista lentoliikenteen markkinoista. Indonesiassa lentoliikenne yhdistää yli 17 000 saarta ja kymmeniä miljoonia matkustajia joka vuosi.

Maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys Vaisala allekirjoitti vuonna 2024 sopimuksen Indonesian BMKG:n (Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics) kanssa lentokenttien säähavaintojärjestelmien ja -laitteiden kattavasta uudistamisesta. Sopimus oli allekirjoitushetkellä ehdollinen rahoitusjärjestelyille, minkä vuoksi hanketta ei tuolloin kirjattu Vaisalan tilauskantaan. Rahoituksen varmistuttua hanke siirtyy nyt syksyllä toteutusvaiheeseen, ja sen arvioitu kesto on kolme vuotta.

”Tämän hankkeen rahoituksen varmistuminen mahdollistaa lentoturvallisuuden vahvistamisen ja muuttaa sääolosuhteisiin varautumisen konkreettisiksi parannuksiksi. Indonesian investointi lentokenttien sääinfrastruktuuriin suojaa matkustajia ja maahenkilöstöä vaativissa trooppisissa ja vulkaanisissa olosuhteissa ja rakentaa kapasiteettia tälle kasvavalle ilmailumarkkinalle vuosikymmeniksi eteenpäin”, sanoo Anne Jalkala, EVP, Weather, Energy, and Environment, Vaisala.

Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n mukaan Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus maailman lentomatkustajamarkkinasta oli 34,5 prosenttia vuonna 2025. Kaakkois-Aasian suurimpana ilmailumarkkinana Indonesia on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Vuonna 2025 Indonesiassa kirjattiin yli 59 miljoonaa kotimaan ja 20 miljoonaa kansainvälistä lentomatkustajaa*.

Hankkeeseen sisältyy modernia lentosäähavaintoteknologiaa, kuten automaattinen AviMet®-lentosääjärjestelmä kahdeksalle lentokentälle sekä tuuliväänteen varoitusjärjestelmä, joka yhdistää Vaisalan X-band-säätutkat ja tuulilidarit neljällä lentokentällä. Lisäksi erikoisjärjestelmä, joka hyödyntää Ilmatieteen laitoksen SILAM-leviämismallia, tukee viranomaisia tulivuorenpurkauksista syntyvien tuhkapilvien liikkeiden arvioinnissa. Tämä on kriittistä maassa, joka sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaalla ja jossa arvioidaan olevan noin 80 aktiivista tulivuorta.

Hanke rahoitetaan kehittyvien maiden investointituen PIF:n (Public Sector Investment Facility) kautta. Kyseessä on ulkoministeriön hallinnoima kehityspoliittinen rahoitusinstrumentti hankkeille, jotka tukevat kehittyvien maiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa. Yhdessä BMKG:n ja suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa Vaisala keskittyy nyt hankkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun, käyttöönottoon ja paikallisen osaamisen kehittämiseen, jotta Indonesian lentoasemat ja lentoliikenteen sidosryhmät saavat pysyviä hyötyjä uusista järjestelmistä.

*Indonesian tilastokeskuksen (Indonesian Bureau of Statistics), BPS:n tilastot

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Lisätietoja medialle

Katri Koponen

Viestintäpäällikkö, Vaisala

Puh. +358 50 586 0262

katri.koponen(at)vaisala.com

Vaisala

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi

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