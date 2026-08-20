TROILUS RECOUPE 8,84 G/T D’ÉQU.-OR SUR 4,8 M À Z87 ET CONFIRME UNE MINÉRALISATION À HAUTE TENEUR À 400 M AU-DELÀ DE L’ENVELOPPE DE LA FOSSE DES RESSOURCES ACTUELLE

MONTRÉAL, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus ( TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5 ) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats de cinq trous de forage totalisant 2 915 mètres, réalisés dans le cadre du programme de forage d’extension en cours à Z87 sur son projet aurifère et cuprifère Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada.

Les cinq trous constituaient des prolongements de trous de forage existants provenant de la zone J et visaient à tester la continuité en aval-pendage de la minéralisation à haute teneur de Z87 au-delà des limites des ressources minérales existantes (voir l’estimation des ressources minérales de 2023 dans le communiqué de presse du 16 octobre 2023 ).

Faits saillants des intersections de la cible souterraine Z87 (voir les Figures 1 et 2) :

Le trou TLG-ZJ20-222-EXT26 a recoupé 8,84 g/t d’équivalent-or (« d’équ.-or ») (7,02 g/t Au, 21,63 g/t Ag, 1,03% Cu) sur 4,8 m, incluant 23,58 g/t d’équ.-or (22,70 g/t Au, 21,70 g/t Ag, 0,41% Cu) sur 1 m et 7,04 g/t d’équ.-or (4,06 g/t Au, 30,96 g/t Ag, 1,73 % Cu) sur 2,8 mètres à partir de 859 mètres de profondeur mesurée. Voir la photo de la carotte à la Figure 3.



(7,02 g/t Au, 21,63 g/t Ag, 1,03% Cu) (22,70 g/t Au, 21,70 g/t Ag, 0,41% Cu) (4,06 g/t Au, 30,96 g/t Ag, 1,73 % Cu) à partir de 859 mètres de profondeur mesurée. Voir la photo de la carotte à la Figure 3. Le trou TLG-ZJ419-094-EXT26 a recoupé 5,07 g/t d’équ.-or (3,65 g/t Au, 12,26 g/t Ag, 0,84 % Cu) sur 5 m, incluant 7,79 g/t d’équ.-or (5,73 g/t Au, 17,93 g/t Ag, 1,22 % Cu) sur 3 mètres à partir de 842 mètres de profondeur mesurée.



(3,65 g/t Au, 12,26 g/t Ag, 0,84 % Cu) (5,73 g/t Au, 17,93 g/t Ag, 1,22 % Cu) à partir de 842 mètres de profondeur mesurée. Le trou J-22-344-EXT26 a recoupé 2,08 g/t d’équ.-or (1,93 g/t Au, 1,88 g/t Ag, 0,09 % Cu) sur 6,17 m, incluant 9,26 g/t d’équ.-or (8,94 g/t Au, 4,20 g/t Ag, 0,18 % Cu) sur 1,37 mètres à partir de 995,2 mètres de profondeur mesurée.



(1,93 g/t Au, 1,88 g/t Ag, 0,09 % Cu) (8,94 g/t Au, 4,20 g/t Ag, 0,18 % Cu) à partir de 995,2 mètres de profondeur mesurée. Le trou TLG-ZJ19-165-EXT26 a recoupé 2,84 g/t d’équ.-or (2,38 g/t Au, 4,16 g/t Ag, 0,27 % Cu) sur 3,7 m à l’intérieur d’un intervalle plus large de 1,71 g/t d’équ.-or (1,32 g/t Au, 2,87 g/t Ag, 0,23 % Cu) sur 8,2 mètres à partir de 989,5 mètres de profondeur mesurée.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Les résultats annoncés aujourd’hui mettent une fois de plus en évidence l’important potentiel qui subsiste en profondeur à Troilus. Depuis l’acquisition du projet, notre plan de développement a considérablement évolué, passant d’un concept initial d’exploitation souterraine sous les anciennes fosses J et Z87 à une exploitation à ciel ouvert de beaucoup plus grande envergure, d’une capacité de 50 000 tonnes par jour. Ces plus récents résultats viennent renforcer le potentiel d’exploitation souterraine qui demeure sous Z87. En réintégrant et en prolongeant cinq trous de forage existants afin de cibler le cœur interprété à haute teneur, nous avons recoupé de la minéralisation dans chacun des trous et confirmé la continuité de la minéralisation à haute teneur jusqu’à au moins 400 mètres à l’extérieur de l’enveloppe actuelle de la fosse des ressources. Ces résultats fournissent de précieuses nouvelles données qui contribueront aux futures mises à jour du modèle géologique, alors que nous continuons d’évaluer l’envergure à long terme du projet Troilus, sa flexibilité et les différentes possibilités qu’il offre.»

Les travaux de forage s’inscrivent dans le cadre du programme d’exploration 2026 de Troilus, tel que décrit dans le communiqué de presse du 31 mars 2026 . Toutes les teneurs présentées sont non écrêtées, et les épaisseurs réelles représentent environ 75 % à 90 % des longueurs de forage.

*Le rapport technique complet conforme au Règlement 43-101 associé à l’étude de faisabilité du projet Troilus est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca sous le profil d’émetteur de la Société ou sur le site Web de la Société www.troilusmining.com





Figure 1. Carte en plan présentant l'emplacement des trous de forage.

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Figure 2. Section longitudinale montrant les résultats d’analyse du programme de forage ciblant le potentiel souterrain de Z87. La section est inclinée à environ 60° afin de suivre le pendage du corps minéralisé.

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Forage ciblant le potentiel souterrain de Z87

Le programme de forage ciblant le potentiel souterrain de Z87 visait à confirmer la continuité en aval-pendage du cœur à haute teneur de Z87. Cinq trous de forage existants de la zone J ont été réintégrés et prolongés afin de tester des cibles de Z87 en profondeur, jusqu’à 400 mètres à l’extérieur des limites du modèle de ressources actuel. Au total, 2 915 mètres ont été forés, permettant d’éviter 2 733 mètres de forage grâce à la réintégration des trous existants.

Tous les trous de forage ont recoupé de la minéralisation (voir la Figure 2). Le trou TLG-ZJ20-222-EXT26 a retourné 8,84 g/t d’équ.-or sur 4,8 mètres, dont 23,58 g/t d’équ.-or sur 1 mètre dans Z87, à environ 300 mètres à l’extérieur des limites des ressources minérales existantes. Deux cents mètres plus haut dans le prolongement de la zone, le trou TLG-ZJ419-094-EXT26 a retourné 5,07 g/t d’équ.-or sur 5 mètres, incluant 7,79 g/t d’équ.-or sur 3 mètres. Le trou TLG-ZJ19-165-EXT26 a retourné 2,84 g/t d’équ.-or sur 3,7 mètres à l’intérieur d’un intervalle plus large de 1,71 g/t d’équ.-or sur 8,2 mètres, constituant l’intersection la plus éloignée en aval-pendage dans Z87 et prolongeant la minéralisation connue jusqu’à 400 mètres à l’extérieur des limites des ressources actuelles. Le trou TLG-ZJ19-151-EXT26 a recoupé la marge interprétée à plus faible teneur de la zone Z87, à environ 200 mètres au nord de TLG-ZJ20-222-EXT26, confirmant ainsi la continuité géologique du système minéralisé et mettant en évidence plusieurs centaines de mètres de géologie encore non testée dans toutes les directions.

Le granite de Parker (voir la Figure 2 – le contact interprété du granite est indiqué en rose) est interprété comme s’étant mis en place dans le secteur de Troilus après les principaux épisodes de minéralisation. Par conséquent, le potentiel d’exploration à l’intérieur du granite est considéré comme faible. Toutefois, le contact entre le gisement Troilus et le granite de Parker demeure en grande partie interprété en aval-pendage de la zone à haute teneur de Z87. Malgré la mise en place tardive des roches granitiques par rapport à la minéralisation, des occurrences de minéralisation à haute teneur ont été observées dans des dykes granitiques recoupant une minéralisation préexistante. Le trou TLG-ZJ20-222 a livré l’exemple le plus continu et aux teneurs les plus élevées de ce style de minéralisation à ce jour (voir la Figure 3), où des veines de chalcopyrite, de pyrrhotite et de pyrite remplissent un réseau de fractures et de veines qui convergent localement pour former des brèches. Dans ce cas, la minéralisation à haute teneur en or, en argent et en cuivre encaissée dans les dykes granitiques serait liée à une remobilisation localisée et à un enrichissement de la minéralisation primaire, ce qui ouvre la possibilité de découvrir d’autres occurrences de ce type dans les environs du granite de Parker. Les dykes granitiques semblent concordants, ayant été mis en place parallèlement aux unités géologiques plus anciennes, et présentent une altération en biotite et en albite ainsi que des textures magmatiques grenues typiques.. Les autres trous réalisés dans le cadre de ce programme ont recoupé la minéralisation plus typique encaissée dans les roches volcaniques, là où ces principales unités stratigraphiques sont recoupées par des dykes porphyriques.





Figure 3. Photos de carottes du trou TLG-ZJ20-222-EXT26 avec les résultats d’analyse. La minéralisation est encaissée dans des dykes felsiques déformés et fracturés associés au granite de Parker.

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Tableau 1. Résultats de forage de la zone Z87

Trou De (m) À (m) Intervalle (m) Teneur en Au (g/t) Teneur en Cu (%) Teneur en Ag (g/t) Teneur en équ.-or (g/t) TLG-ZJ19-094-EXT26 (Profondeur initiale de 519 m, -53° inclinaison) 513 529 16 0,24 0,11 1,38 0,42 incl 528 529 1 1,56 0,39 4,30 2,20 560 561 1 1,36 0,00 0,25 1,37 603 623 20 0,16 0,02 0,49 0,21 incl 622 623 1 1,56 0,02 0,25 1,59 644 646 2 2,54 0,05 1,05 2,63 incl 645 646 1 4,66 0,04 1,60 4,75 682,6 694 11,4 0,18 0,11 0,74 0,35 700 704 4 0,17 0,09 1,13 0,31 771 774 3 0,71 0,06 1,03 0,82 incl 771 772 1 1,64 0,18 2,60 1,94 787 878 91 0,62 0,14 2,27 0,86 incl 788 798 10 0,87 0,29 3,50 1,34 incl 791 792 1 2,32 0,44 4,20 3,03 incl 827 828 1 3,16 0,00 0,25 3,17 incl 842 878 36 1,06 0,20 3,74 1,41 incl 842 847 5 3,65 0,84 12,26 5,07 incl 844 847 3 5,73 1,22 17,93 7,79 incl 844 845 1 10,30 1,02 16,80 12,04 incl 861 862 1 3,31 0,56 16,80 4,36 incl 871 871,7 0,7 2,08 0,21 6,00 2,47 incl 877 878 1 3,01 0,06 3,90 3,15 TLG-ZJ19-151-EXT26 (Profondeur initiale de 498m, -61° inclinaison) 528 538 10 0,19 0,01 0,40 0,21 594 604 10 0,23 0,02 0,32 0,26 638 646 8 0,24 0,00 0,25 0,25 679 692 13 0,10 0,07 0,78 0,21 698 706,7 8,7 0,26 0,12 1,27 0,46 810 822 12 0,11 0,10 1,04 0,28 829 840,2 11,2 0,08 0,08 1,13 0,21 846 850,75 4,75 0,09 0,11 1,67 0,28 869 886 17 0,25 0,07 1,18 0,37 893 898 5 0,28 0,03 0,74 0,33 TLG-ZJ19-165-EXT26 (Profondeur initiale de 540m, -65° inclinaison) 553 555 2 1,18 0,05 1,20 1,28 572 575 3 0,44 0,03 1,00 0,50 585 590 5 0,41 0,08 2,26 0,56 659 660 1 0,67 0,40 4,50 1,32 668 676 8 0,20 0,11 2,54 0,39 777 783 6 0,10 0,07 0,61 0,21 813 817 4 0,16 0,07 0,39 0,28 837 840 3 0,51 0,10 0,98 0,67 856 880 24 0,19 0,10 1,58 0,35 904 912 8 0,12 0,10 2,12 0,30 936 1019,55 83,55 0,33 0,09 1,17 0,47 incl 989,5 997,7 8,2 1,32 0,23 2,87 1,71 incl 994 997,7 3,7 2,38 0,27 4,16 2,84 1061 1065 4 0,20 0,01 3,72 0,26 TLG-ZJ20-222-EXT26 (Profondeur initiale de 501,3m, -63° inclinaison) 500 512 12 0,22 0,11 2,31 0,41 527 532 5 0,55 0,15 3,89 0,82 incl 529,1 529,6 0,5 3,93 0,54 17,70 4,96 538,2 561 22,8 0,22 0,08 1,40 0,37 incl 541,5 542 0,5 3,14 0,44 16,60 4,00 607,8 609 1,2 3,18 0,01 0,25 3,19 654,1 659 4,9 0,12 0,16 3,09 0,39 incl 654,1 654,6 0,5 0,45 1,13 24,40 2,44 699,55 714 14,45 0,12 0,08 0,87 0,26 750 759 9 0,09 0,07 0,88 0,21 779 789 10 0,19 0,09 1,30 0,34 798 804 6 0,17 0,04 0,55 0,24 811 821 10 0,29 0,09 1,19 0,44 843 848,65 5,65 1,05 0,41 6,27 1,75 incl 844 848 4 1,35 0,50 7,93 2,21 857,2 902 44,8 1,35 0,22 4,52 1,73 incl 859 863,8 4,8 7,02 1,03 21,63 8,84 incl 859 860 1 22,70 0,41 21,70 23,58 incl 861 863,8 2,8 4,06 1,73 30,96 7,04 incl 876 898 22 0,87 0,16 3,27 1,15 incl 882 883,2 1,2 4,48 0,31 7,70 5,04 J-22-344-EXT26 (Profondeur initiale de 675m, -60° inclinaison) 697 712 15 0,31 0,01 0,31 0,32 768 784 16 0,18 0,06 0,51 0,28 795 808 13 0,18 0,07 0,49 0,29 827 832 5 0,29 0,06 0,58 0,39 838 845 7 0,16 0,07 0,54 0,27 931 967,92 36,92 0,32 0,13 1,54 0,54 973,33 980 6,67 0,18 0,12 2,56 0,38 987 1007 20 1,00 0,08 1,73 1,14 incl 995,2 1007 11,8 1,61 0,10 2,17 1,79 incl 995,2 1001,37 6,17 1,93 0,09 1,88 2,08 incl 1000 1001,37 1,37 8,94 0,18 4,20 9,26

* Équivalent-or = teneur en Au + 1,5628 × teneur en Cu + 0,0128 × teneur en Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de forage de diamètre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée au laboratoire ALS de Sudbury (Ontario), un laboratoire commercial certifié, tandis que l’autre moitié a été conservée à des fins de vérification, d’analyses de contrôle et de référence future. Un programme rigoureux d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon une méthode standard de concassage visant un produit dont 85 % passe sous les 75 microns, sur une fraction de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse 1-AT (30 g) avec lecture par absorption atomique (AA). Lorsque les résultats dépassaient 3,5 g/t d’or, les analyses étaient reprises avec une lecture gravimétrique. Pour les échantillons d’AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l’or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multielement (ME-ICP61) portant sur 33 éléments, par digestion à quatre acides suivie d’une analyse ICP-AES.

Expertise d’une personne qualifiée



Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

**Les formules utilisées pour calculer les teneurs en équ.-or des ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, équ.-or = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag; pour la fosse J, équ.-or = Au + 1,5107 × Cu + 0,0119 × Ag; pour la fosse SW, équ.-or = Au + 1,6823 × Cu + 0,0124 × Ag; et pour la fosse X22, équ.-or = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag. Les teneurs en équ.-or ont été calculées en utilisant des prix des métaux de 1 850 $ US/oz Au, 4,25 $ US/lb Cu et 23,00 $ US/oz Ag, ainsi que des taux de récupération de 93,1 % pour l’or, 88,9 % pour l’argent et 89,3 % pour le cuivre dans la fosse J; 95,5 % pour l’or, 98,2 % pour l’argent et 94,7 % pour le cuivre dans la fosse 87; 85,7 % pour l’or, 85,6 % pour l’argent et 91,5 % pour le cuivre dans la fosse SW; et 95,5 % pour l’or, 98,2 % pour l’argent et 94,7 % pour le cuivre dans la fosse X22.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective