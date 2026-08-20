Rapala VMC:n H1 2026: Vahva markkinakehitys Pohjois-Amerikassa johti myynnin ja kannattavuuden paranemiseen

RAPALA VMC OYJ, Puolivuosikatsaus, 20.8.2026 klo 14.10 EEST

Huhti–kesäkuu (Q2) lyhyesti:

Liikevaihto oli 65,3 MEUR, 9 % yli viime vuoden tason (60,1). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto kasvoi 9 %.

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 5,6 MEUR (3,0).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 20,5 MEUR (15,5).

Tammi–kesäkuu (H1) lyhyesti:

Liikevaihto oli 134,8 MEUR, 7 % yli viime vuoden tason (125,5). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto kasvoi 11 %.

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 13,5 MEUR (8,6).

Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,19 EUR (0,02).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 16,7 MEUR (6,2).

Vaihto-omaisuus oli 80,1 MEUR (82,2).

Lähiajan näkymät: Rapala VMC Oyj odottaa koko vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan 12–14 miljoonaa euroa (vuonna 2025: 8,4 miljoonaa euroa).

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset, sääntelyyn liittyvät erät sekä muut ei-operatiiviset erät.

Toimitusjohtaja Cyrille Viellard: ”Täydennysmyynti on pysynyt vahvana vuoden 2026 toisella neljänneksellä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa, ja avovesikauden ensimmäisten täyttötoimitusten kysyntä toteutui vahvana vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on kompensoinut heikentynyttä kysyntää Euroopassa, jossa kuivuus ja kuluttajien vähentynyt kulutus ovat painaneet markkina-aktiviteettia. Sekä kasvumarkkinoiden että haastavampien markkinoiden kehitystä on johdettu onnistuneesti Rapala VMC:n globaalin tiimin toimesta, mikä on johtanut kokonaisuutena viime vuotta parempaan suoritukseen. Suuret kiitokset koko henkilöstölle!

Vaikka makrotaloudellinen epävarmuus jatkuu geopoliittisen tilanteen ja tullien epävakauden vuoksi, yhtiön vahva tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla, terveet varastotasot Pohjois-Amerikan talvikalastustuotteissa sekä vahva innovaatioputki vahvistavat yhtiön luottamusta Rapala VMC:n elpymiskehityksen jatkumiseen.

Kassavirtaan keskittyminen johti vahvaan rahavirtaan vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Kehitystä tukivat parantunut käyttökate, kurinalainen investointi- ja käyttöpääoman hallinta sekä IEEPA-tullien palautukset. Heinäkuun 24. päivänä päättyneiden Section 122 -yleistullien korvaamisen pysyvillä Section 301 -tulleilla arvioidaan tällä hetkellä olevan neutraali tai lievästi positiivinen vaikutus. Pysymme kuitenkin varovaisina, sillä tulliympäristö kehittyy edelleen ja merkittäviä muutoksia on odotettavissa myös jatkossa.

Konserni jatkaa brändistrategiansa edistämistä vuoden 2026 toisella puoliskolla ja vahvistaa markkinointi-investointejaan tukeakseen kestävää pitkän aikavälin kasvua.”

Tunnusluvut

Q2 Q2 H1 H1 FY MEUR 2026 2025 2026 2025 2025 Liikevaihto 65,3 60,1 134,8 125,5 227,5 Liikevoitto 8,1 3,1 15,8 9,1 4,2 % liikevaihdosta 12,4 % 5,2 % 11,7 % 7,3 % 1,9 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 5,6 3,0 13,5 8,6 8,4 % liikevaihdosta 8,6 % 5,0 % 10,0 % 6,9 % 3,7 % Liiketoiminnan nettorahavirta 20,5 15,5 16,7 6,2 5,5 Nettovelkaantumisaste % 41,0 % 39,2 % 41,0 % 39,2 % 53,5 % Tulos per osake, EUR 0,19 0,02 -0,23

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset, sääntelyyn liittyvät erät sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto kasvoi 7 % edellisvuodesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi orgaanisesti 11 % vertailukaudesta.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimintaympäristöön vaikuttivat geopoliittinen epävakaus ja tullipolitiikan vaihtelut. Makrotaloudellisen epävarmuuden jatkumisesta huolimatta Pohjois-Amerikan markkina säilyi vahvana, ja kuluttajakysyntä parani edellisvuoteen verrattuna. Euroopan markkina pysyi vaimeana, ja kuivuus alueella heikensi kuluttajakysyntää entisestään.

Liiketoimintakatsaus tammikuu – kesäkuu 2026

Pohjois-Amerikka

Ensimmäisenä vuosipuoliskona Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 12 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 19 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Pohjois-Amerikan myynti jatkoi vahvaa kehitystään toisella neljänneksellä ensimmäisen neljänneksen erinomaisen suorituksen jälkeen. Toisen vuosineljänneksen vahva täydennysmyynti heijasti vuoden alussa toimitettujen täyttötilausten hyvää menekkiä sekä uusien tuotelanseerausten onnistumista. Kasvu jatkui vahvana kaikissa keskeisissä brändeissä, erityisesti Rapala-brändin vetämänä.

Eurooppa

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon myynti Euroopan markkinalla säilyi edellisvuoden tasolla vertailukelpoisilla ja raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna.

Vuosi käynnistyi aiempaa myönteisemmillä näkymillä ja korkeammilla kausiennakkomyynneillä. Kuivuus ja haastavat sääolosuhteet kuitenkin heikensivät kuluttajakysyntää osassa Manner-Eurooppaa, mikä vaikutti täydennystilausten myyntiin toisella vuosineljänneksellä. Rapala- ja Okuma-brändien myynti ylitti edellisvuoden tason, kun taas epäsuotuisista sääolosuhteista kärsineille Manner-Euroopan markkinoille enemmän painottuneiden brändien myynti laski.

Muu maailma

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto muun maailman markkinalla kasvoi 9 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla ja raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna.

Alueen kasvua vauhditti pääasiassa Latinalainen Amerikka, jossa myönteinen kehitys jatkui koko raportointikauden ajan. Lisäksi uusi Okuma-jakelu Chilessä toi lisämyyntiä. Aasian markkinoiden kehitys pysyi haastavana ja myynti laski globaalien kauppakiistojen heikentäessä edelleen kuluttajien luottamusta sekä harkinnanvaraista kulutusta.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

Q2 Q2 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2026 2025 % muutos % 2025 Pohjois-Amerikka 36,7 31,5 +17 % +18 % 122,8 Eurooppa 21,7 22,6 -4 % -4 % 79,7 Muu maailma 6,9 6,0 +15 % +11 % 25,0 Yhteensä 65,3 60,1 +9 % +9 % 227,5





H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2026 2025 % muutos % 2025 Pohjois-Amerikka 77,2 69,0 +12 % +19 % 122,8 Eurooppa 44,4 44,5 0 % 0 % 79,7 Muu maailma 13,2 12,1 +9 % +9 % 25,0 Yhteensä 134,8 125,5 +7 % +11 % 227,5



Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Ensimmäisen puolen vuoden vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto kasvoi 4,9 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto nousi 6,7 MEUR vertailuvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli positiivinen 2,4 MEUR (positiivinen 0,5) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,0 % (6,9) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kannattavuuden paraneminen johtui ensisijaisesti avovesikalastusmarkkinoiden myynnin kasvusta. Kokonaiskannattavuutta tukivat myös hieman korkeampi myyntikate sekä liiketoiminnan kulujen aiempaa alhaisempi taso.

Ensimmäisen vuosipuoliskon raportoitu liikevoittomarginaali oli 11,7 % (7,3). Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,1 MEUR (0,6). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,4 MEUR (-0,2). Tämä erä pitää sisällään pääosin Yhdysvaltojen IEEPA-tullien palautuksia. Vertailukauden luku sisältää Suomessa sijaitsevan kiinteistön myyntivoiton sekä ei-kassavirtavaikutteisen muuntoerotappion liittyen tuotantotoiminnan sulkemiseen Venäjällä.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 3,3 MEUR (4,9) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 3,6 MEUR (3,5) ja rahoituserien valuuttakurssivoitot (netto) olivat 0,2 MEUR (negatiivinen 1,3).

Nettotulos kasvoi 6,2 MEUR ollen 8,5 MEUR (2,2) ja osakekohtainen tulos oli 0,19 EUR (0,02).

Tunnusluvut

Q2 Q2 H1 H1 FY MEUR 2026 2025 2026 2025 2025 Liikevaihto 65,3 60,1 134,8 125,5 227,5 Liikevoitto /-tappio 8,1 3,1 15,8 9,1 4,2 Vertailukelpoinen liikevoitto * 5,6 3,0 13,5 8,6 8,4 Tilikauden voitto / tappio 8,5 2,2 -4,9

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

Q2 Q2 H1 H1 FY MEUR 2026 2025 2026 2025 2025 Liikevoitto/-tappio 8,1 3,1 15,8 9,1 4,2 Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,0 -0,1 0,1 -0,6 -0,6 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2,4 0,0 -2,4 0,2 4,8 Vertailukelpoinen liikevoitto 5,6 3,0 13,5 8,6 8,4



Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi edellisvuodesta ja oli 16,7 MEUR (6,2) ensimmäisen puolen vuoden osalta. Käyttöpääoman muutoksella oli negatiivinen 1,8 MEUR (negatiivinen 4,8) vaikutus rahavirtaan. Ilman käyttöpääoman vaikutusta liiketoiminnan nettorahavirta parani edellisvuodesta ja oli 18,5 MEUR (11,0), parantuneen kannattavuuden, määrätietoisen kassavirran hallinnan sekä IEEPA-tullien palautusten ansiosta.

Vuoden 2026 kesäkuun lopussa varaston arvo oli 80,1 MEUR (82,2). Varastovarauksen muutos laski varastoarvoa 2,3 MEUR. Valuuttakurssien muutokset nostivat varastoarvoa 1,0 MEUR. Orgaanisesti varastoarvo laski 0,8 MEUR. Varaston kiertonopeus parani, ja varaston koostumus säilyi tasapainoisena.

Ensimmäisenä puolena vuotena investointien nettorahavirta oli 1,6 MEUR (0,7). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,6 MEUR (1,8) ja käyttöomaisuusmyynnit 0,1 MEUR (1,1). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja uusien tuotteiden kehitykseen. Vertailukauden myynteihin sisältyy Suomessa sijaitsevan kiinteistön myynnistä saadut tuotot.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 21,3 MEUR. Yritystodistusohjelman liikkeeseen lasketut yritystodistukset olivat 11,0 MEUR (14,0) kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta.

Konsernin rahoitussopimus 91,5 miljoonan euron vakuudellisten term ja revolving credit -lainojen jälleenrahoituksesta sisältää taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen, nettovelan ja oman pääoman suhteeseen sekä vähimmäislikviditeettiin. Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhdetta koskeva kovenanttitaso testausajankohtina Q4/2025-Q2/2026 oli 3,80, testausajankohtina Q3/2026-Q4/2027 3,50 ja testausajankohdasta Q1/2028 eteenpäin 3,20. Kovenantit testataan säännöllisesti joko neljännesvuosittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kovenanttiehtoja rikotaan, konsernin ja lainanantajien on neuvoteltava kovenanttirikkomuksen ratkaisemiseksi ja sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kovenanttirikkomus jää sopimatta, lainanantajilla on oikeus vaatia lainan ja kertyneiden korkojen kokonaista tai osittaista takaisinmaksua.

Testausajankohtina Q1/2026 ja Q2/2026 nettovelkaantumisaste oli 3,59 ja 2,28. Kovenanttien laskentaan sisältyy tavanomaisia oikaisuja, jotka liittyvät pääosin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin tai omaisuuserien myyntiin, mistä syystä laskenta voi poiketa raportoiduista luvuista muualla tässä tiedotteessa. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki taloudellisten kovenanttien vaatimukset ja odottaa täyttävänsä rahoittajiensa vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 28,5 MEUR kesäkuun 2026 lopussa.

Konsernin omaan pääomaan sisältyy marraskuussa 2025 liikkeeseen laskettu 25,0 MEUR:n hybridilaina. Kertyneet, mutta kirjaamattomat korot hybridilainasta olivat 1,3 MEUR.

Tunnusluvut

Q2 Q2 H1 H1 FY MEUR 2026 2025 2026 2025 2025 Liiketoiminnan nettorahavirta 20,5 15,5 16,7 6,2 5,5 Varaston arvo kauden lopussa 80,1 82,2 80,1 82,2 84,4 Investointien nettorahavirta -0,7 0,1 -1,6 -0,7 -2,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa 60,1 58,6 60,1 58,6 72,9 Nettovelkaantumisaste % 41,0 % 39,2 % 41,0 % 39,2 % 53,5 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 50,5 % 52,3 % 50,5 % 52,3 % 49,3 %



Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Tuotekehitys

Rapala täyttää 90 vuotta vuonna 2026, mutta ei ole jäänyt lepäämään laakereillaan. Päinvastoin innovaatioilla on jälleen ollut keskeinen rooli myynnin kasvattamisessa vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2026 päätuotteen, Claptail -vieheen, vastaanotto kuluttajien keskuudessa on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä johti kahden uuden koon, 75:n ja 90:n, lanseeraukseen ICAST 2026 -messuilla. Pintaviehekalastus jatkaa vahvana teemana makean veden kovavieheuutuuksissa.

Muita Rapalan myyntiä tukeneita merkittäviä uusia kovavieheitä ovat Harvest Shad- ja Snare-vaaput, jotka asettuvat tärkeään 9,99 euron hintapisteeseen. Rapala esitteli lisäksi Precision Xtreme Air Boss-vaaput, jotka edustavat uuden sukupolven huipputeknisiä heittovaappuja, jotka on kehitetty erityisesti eurooppalaiseen petokalastukseen.

Rapalan pehmytvieheet jatkoivat kasvuaan kaikilla maailman keskeisillä markkinoilla. Crushcityn jigivalikoima laajeni Mooch Minnow -mallilla, joka on kehitetty erityisesti livekaikuluotaimen avulla tapahtuvaan täsmäkalastukseen. Rapalan suuremmat kumivieheet yhdessä VMC Mustache-irtopään kanssa jatkoi Euroopan pehmovieheliiketoiminnan keskeisenä kasvun ajurina.

Työkalujen ja tarvikkeiden puolella Rapala on ottanut käyttöön uudet pakkaukset, jotka vähentävät muovin käyttöä ja vahvistavat samalla brändimielikuvaa. CountDown- ja Hydro-laukkujen onnistuneen ennakkolanseerauksen jälkeen Etelä-Euroopassa ja Australiassa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä molemmat tuotesarjat ovat nyt saatavilla myös Etelä-Amerikassa, Pohjois-Euroopassa ja APAC-alueella, missä ne ovat saavuttaneet vahvoja tuloksia ja tasaista myyntiä. Yhdessä nämä lanseeraukset edistävät Rapalan tarvikkeiden jatkuvaa uudistumista.

Vuoden 2027 uutuustuotteiden ensimmäiset esittelyt vähittäiskauppaketjuille käynnistyivät vuoden toisella neljänneksellä. Vastaanotto on ollut erittäin lupaava, ja kaikki uudet tuotteet esitellään kuluttajille heinäkuun ICAST-messuilla, sekä AFTA-messuilla Australiassa elokuussa.

ICAST 2026 -messuilla 13-Fishing esitteli merkittävästi laajennetun valikoiman vapoja, keloja ja komboja, joiden tavoitteena on vahvistaa brändin asemaa innovaatioihin ja suorituskykyyn panostavana kilpailijana. Uutuudet vahvistivat valikoimaa useissa hintaluokissa ja tuoteryhmissä tarjoten kalastajille entistä kattavampia ja eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja tuotteita. Samalla ne lisäävät mahdollisuuksia tuotteiden laajempaan näkyvyyteen vähittäiskaupassa ja tuotekategorioiden rajat ylittävään myyntiin. Kokonaisuutena lanseeraukset ovat tärkeä askel brändin kuluttajaverkoston laajentamisessa, sen aseman vahvistamisessa vähittäiskaupoissa ja vahvemman pohjan rakentamisessa tulevalle kasvulle. ICAST 2026 -messuilla Rapala VMC saavutti neljä Best of Show-palkintoa. Piikikäs creature-jigi C.E.O palkittiin parhaana makean veden pehmytvieheenä ja katkarapua imitoiva Imposter parhaana suolaisen veden pehmytvieheenä. High Capasity Line Remover voitti parhaan kalastustarvikkeen palkinnon ja Balg Eagle Original Floater-jättiviehe palkittiin Best Novelty or Wellness -kategoriassa. Menestys korostaa Rapalan toimialalla tunnustettua innovatiivisuutta ja brändin vahvuutta.

Sufix Calibr8 on ICAST 2026 -messuilla lanseerattu, 8-säikeinen kuitusiimauutuus, jonka halkaisijat ja punosrakenne on räätälöity tarkkaan eri kalastustekniikoita varten. Ohuemmissa siimapaksuuksissa ohuempi ja sileämpi punos antaa optimaalisen suorituskyvyn avokelakäyttöön. Suuremmissa siimapaksuuksissa taas tiukempi ja tiheämpi punos lisää hankauksenkestoa ja kestävyyttä hyrräkelalla heittämiseen ja tiheässä kasvustossa kalastamiseen.

Okuman vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla keskeisessä roolissa oli Zyros-kelamalliston globaali lanseeraus, jossa Euroopan petokalastusmarkkina oli yksi keskeisimmistä kohdemarkkinoista. Okuman pitkäkuituisen C-40X™-hiilikuiturakenteen ympärille kehitetty Zyros painaa 2500-koossa vain 199 grammaa, ja sen suositushinta on 100 euroa. Kuluttajien vastaanotto oli välitön: kahdessa kuukaudessa Zyros-mallista oli tullut Okuman kolmanneksi myydyin kelamalli. Vapapuolella uudet G-Control- ja Ceymar SW-vapasarjat ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä pysyi suhteellisen vakaana 1 418 (1 424) vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 1 442 (1 451).

Lähiajan näkymät ja riskit

Täydennysmyynti on pysynyt vahvana vuoden 2026 toisella neljänneksellä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa, ja avovesikauden ensimmäisten täyttötoimitusten kysyntä toteutui vahvana vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on kompensoinut heikentynyttä kysyntää Euroopassa, jossa kuivuus ja kuluttajien vähentynyt kulutus ovat painaneet markkina-aktiviteettia. Vaikka makrotaloudellinen epävarmuus jatkuu geopoliittisen tilanteen ja tullien epävakauden vuoksi, yhtiön vahva tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla, terveet varastotasot Pohjois-Amerikan talvikalastustuotteissa sekä vahva innovaatioputki vahvistavat yhtiön luottamusta Rapala VMC:n elpymiskehitykseen ja tukevat yhtiön parantunutta koko vuoden näkymää.

Ohjeistuksemme heijastaa nykyisiä markkinaolosuhteita, ja siihen voivat vaikuttaa mahdolliset kauppaan liittyvät häiriöt, kuten tullimaksut ja sääntelymuutokset, jotka voivat vaikuttaa kysyntään ja kustannusrakenteisiin.

Näin ollen konserni päivitti ohjeistustaan (pörssitiedote 14.8.2026) ja odottaa koko vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan 12–14 miljoonaa euroa (vuonna 2025 8,4 miljoonaa euroa).

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tarkemmin tämän katsauksen lopussa.

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Vesa Luhtanen ja Alexander Rosenlew, Pascal Lebard ja Johan Berg. Erillinen pörssitiedote varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu, ja päivitetyt tiedot hallituksen valtuutuksista ja muista päätöksistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat myös saatavilla yhtiön nettisivuilla.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2026 ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.





Helsingissä 20.8.2026

Rapala VMC Oyj:n hallitus





Lisätietoja antavat:

Cyril Viellard, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Miikka Tarna, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Audiocast vuoden ensimmäisen puoliskon tuloksista järjestetään perjantaina 21. elokuuta 2026 klo 10.00 EEST.

Liity audiocast rekisteröitymällä seuraavasta linkistä: https://events.inderes.com/rapala/2026-h1-results

Taloudelliset tiedot ja audiocast tallenne ovat saatavilla osoitteessa www.rapalavmc.com.

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 228 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com

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