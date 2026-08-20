Einführung qualifizierter elektronischer Unterschriften, Vertrauensprüfung für Transaktionen und Einhaltung der Reiseregeln bei Shuftis Summer Innovation Drop 2026

LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, eine Plattform für den vollständigen Compliance-Lifecycle, hat ihren Innovation Drop: Summer Edition 2026 bekanntgegeben. Drei neue Produkte werden hier vorgestellt, die Unternehmen bei der Einhaltung der Kontinuität zwischen geprüften Identitätsaufzeichnungen, qualifizierten Unterschriften-Workflows, Transaktionsprüfung und Compliance-Nachweise über den gesamten Kunden-Lifecycle hinweg unterstützen, ohne für separate Compliance-Funktionen den Anbieter wechseln zu müssen.

Viele Unternehmen sind für separate Compliance-Funktionen auf handelsübliche Tools angewiesen, was fragmentierte Arbeitsabläufe für die Identitätsprüfung, rechtsverbindliche elektronische Unterschriften, Betrugsprävention, AML-Prüfung und Compliance virtueller Vermögenswerte schafft. Dies erhöht die operative Komplexität und erschwert die Aufrechterhaltung revisionssicherer Aufzeichnungen.

Die Summer Edition 2026 schließt diese Lücke und erweitert die Vision von Shufti von einer vernetzten Compliance-Journey. Eine Plattform. Wahrhaft glokal. Ende-zu-Ende-Compliance.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem der regulatorische Rahmen für digitale Identität, Finanzkriminalität und digitale Vermögenswerte enger gesteckt wird. Die eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und das aktualisierte Rahmenwerk eIDAS 2.0 der EU legen weiterhin die Anforderungen für vertrauenswürdige elektronische Identifizierung und qualifizierte elektronische Unterschriften fest. Dadurch steigt die Nachfrage nach sicheren und gesetzlich anerkannten digitalen Signaturprozessen.

Zusätzlich legt die neue Verordnung zur Verhinderung von Geldwäsche (EU AMLR) 2024/1624, die ab dem 10. Juli 2027 gilt, einen größeren Schwerpunkt auf digitale Identitätsmethoden mit höherer Sicherheit, einschließlich eIDAS-konformer elektronischer Identifizierung.

In Märkten für digitale Vermögenswerte verlangt die FATF Travel Rule (Recommendation 16) außerdem, dass Dienstleister für digitale Vermögenswerte bei qualifizierten Transfers Daten über Absender und Empfänger austauschen. In der EU erfolgt die Umsetzung durch die Geldtransfer-Verordnung (EU) 2023/1113.

„Unternehmen sehen sich zunehmenden Compliance-Anforderungen gegenüber, verwalten sie aber immer noch in separaten Systemen“, so Frayam Asif, Chief Technology Officer von Shufti. „Wir haben Shufti erweitert, um diese kritischen Compliance-Aktivitäten rund um eine verifizierte Identität zu vernetzen. Diese neuen Funktionen im Rahmen unserer Innovation Drop Summer Edition 2026 helfen Unternehmen dabei, fragmentierte Workflows zu reduzieren und die Compliance zu vereinheitlichen - von der Identitätsverifizierung über die Transaktionsprüfung bis hin zur Unterzeichnung durch einen QTSP-verifzierten Anbieter.“

Shufti fügt seinem Verfahren zur Identitätsverifizierung qualifizierte elektronische Signaturen hinzu

Ab der Unterzeichnung ermöglichen es die qualifizierten elektronischen Signaturen (Qualified Electronic Signatures, QES) von Shufti Unternehmen, Einzelpersonen zu verifizieren und eine qualifizierte elektronische Signatur in einem konfigurierbaren Onboarding-Workflow abzuschließen. Die Funktion vernetzt Identitätsverifizierung, qualifizierte Vertrauensdienste, Zertifikatsausgabe und Signaturnachweise und reduziert dadurch fragmentierte Integrationen bei gleichzeitiger Aufbewahrung eines vertretbaren Prüfpfads.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Verifizierte Identität des Unterzeichners: Verknüpft jede Signatur mit einer bereits durch die Workflows zur Identitätsverifizierung von Shufti überprüfte Identität. Dies schafft das Vertrauen, dass es sich beim Unterzeichner um die verifizierte Einzelperson handelt.

Verknüpft jede Signatur mit einer bereits durch die Workflows zur Identitätsverifizierung von Shufti überprüfte Identität. Dies schafft das Vertrauen, dass es sich beim Unterzeichner um die verifizierte Einzelperson handelt. Rechtliche Stellung im Einklang mit e-IDAS: Bietet qualifizierte elektronische Signaturen mit derselben rechtlichen Stellung wie handschriftliche Unterschriften in allen 27 EU-Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 eIDAS.

Bietet qualifizierte elektronische Signaturen mit derselben rechtlichen Stellung wie handschriftliche Unterschriften in allen 27 EU-Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 eIDAS. Einheitliche Identitäts- und Signaturaufzeichnung: Erhält einen originalitätssicheren Prüfpfad aufrecht, der Nachweise der Identitätsverifizierung, Signaturaktivität und Dokumentenintegrität für regulatorische und rechtliche Prüfungen verknüpft.

Erhält einen originalitätssicheren Prüfpfad aufrecht, der Nachweise der Identitätsverifizierung, Signaturaktivität und Dokumentenintegrität für regulatorische und rechtliche Prüfungen verknüpft. Datenschutz durch kryptografischen Hash: Mit der Hash-Signaturfunktion wird nur ein SHA-256-Hash des Dokuments gesendet. Vertrauliche Vertragsdokumente verlassen so niemals die Umgebung.

Mit der Hash-Signaturfunktion wird nur ein SHA-256-Hash des Dokuments gesendet. Vertrauliche Vertragsdokumente verlassen so niemals die Umgebung. Flexible Verifizierungsrouten: Unterzeichner werden mittels einer nationalen eID, einem Dokument und Gesichtsbiometrie, oder einem NFC-Chip und Gesichtsbiometrie verifiziert, wobei die jeweils für einen Markt oder ein Sicherheitsniveau geeignete Methode ausgewählt wird.





Shufti vereinheitlicht Geldwäschebekämpfung und Betrugsüberwachung mit der Transaktionsvertrauensprüfung

Die Transaktionsprüfung bewertet jede Transaktion in Echtzeit anhand der verifizierten Identität hinter dem Konto. Sie kombiniert Betrugs- und Geldwäscheerkennung mithilfe einer einzigen FRAML-Engine anstelle von separaten Systemen.

Vereinheitlichte Geldwäsche- und Betrugsbewertung (FRAML): Sanktionen, PEP, Strukturierung, Kurier- und Geschwindigkeitssignale werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst und anhand der Verhaltensbasis eines jeden Kunden bewertet, um echte Anomalien von erwarteter Aktivität zu unterscheiden.

Sanktionen, PEP, Strukturierung, Kurier- und Geschwindigkeitssignale werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst und anhand der Verhaltensbasis eines jeden Kunden bewertet, um echte Anomalien von erwarteter Aktivität zu unterscheiden. Expliziter Umgang mit Datenqualität: Bei unvollständigen Inputs wird eine Transaktion als Nicht Bewertbar zurückgewiesen, anstatt mit niedrigem Risiko abgewickelt zu werden, was die Revisionssicherheit und Vertretbarkeit wahrt.

Bei unvollständigen Inputs wird eine Transaktion als Nicht Bewertbar zurückgewiesen, anstatt mit niedrigem Risiko abgewickelt zu werden, was die Revisionssicherheit und Vertretbarkeit wahrt. Integriertes Fallmanagement und regulatorische Einreichung: Warnungen werden zur MLRO-Prüfung gesichtet und in SAR-, STR- und CTR-Einreichungen für die entsprechende zentrale Meldestelle (Financial Intelligence Unit) zusammengestellt, jeweils gestützt durch einen vollständigen Prüfpfad.

Warnungen werden zur MLRO-Prüfung gesichtet und in SAR-, STR- und CTR-Einreichungen für die entsprechende zentrale Meldestelle (Financial Intelligence Unit) zusammengestellt, jeweils gestützt durch einen vollständigen Prüfpfad. Compliance-fähige Untersuchungsaufzeichnungen: Erhält Untersuchungsnachweise und Entscheidungsaufzeichnungen aufrecht, um regulatorische Prüfungen und Anforderungen an die Berichterstattung zu unterstützen.

Erhält Untersuchungsnachweise und Entscheidungsaufzeichnungen aufrecht, um regulatorische Prüfungen und Anforderungen an die Berichterstattung zu unterstützen. KI-gestützte Untersuchung: Unterstützt Risikoerkennung, Priorisierung von Warnmeldungen und Fallvorbereitung, während der MLRO alles abzeichnet, das eine Regulierungsbehörde erreicht.





Bonustext: Der Bericht von Shufti, The Context Gap in AML Risk Assessment, ergründet, wie durch fragmentierte Systeme für die Geldwäschebekämpfung und manuelle Bearbeitung von Warnmeldungen Lücken zwischen Screening und Risikoentscheidungen entstehen.

Shufti erweitert Travel Rule Compliance auf Transfers virtueller Vermögenswerte

Durch die Ausweitung desselben Identitätsankers auf digitale Vermögenswerte automatisiert Shufti Travel Rule die Daten über Absender und Empfänger, die ein Unternehmen bei der Bewegung virtueller Vermögenswerte übermitteln muss. Es unterstützt neben MICA die Pflichten gemäß FATF Recommendation 16 und der EU-Geldtransfer-Verordnung (EU) 2023/1113.

Vereinfachte Konnektivität mit Travel Rule: Einmalige Anmeldung durch eine einzige Integration, um auf mehrere Travel Rule-Netzwerke zuzugreifen, was die Komplexität des Engineering und betriebliche Gemeinkosten reduziert.

Einmalige Anmeldung durch eine einzige Integration, um auf mehrere Travel Rule-Netzwerke zuzugreifen, was die Komplexität des Engineering und betriebliche Gemeinkosten reduziert. Gegenpartei-Identifizierung: Shufti gleicht die Empfängerinstitution mit einem Verzeichnis von mehr als 12.000 Gegenparteien ab.

Shufti gleicht die Empfängerinstitution mit einem Verzeichnis von mehr als 12.000 Gegenpartei-Risikobewertung: Weist jedem Gegenpartei-VASP eine Risikopunktzahl zu, um risikobasierte Entscheidungen vor einem Transfer zu unterstützen.

Weist jedem Gegenpartei-VASP eine Risikopunktzahl zu, um risikobasierte Entscheidungen vor einem Transfer zu unterstützen. Sichere, standardbasierte Übertragung: Daten über Absender und Empfänger werden in verschlüsselter Form im IVMS 101-Nachrichtenstandard ausgetauscht, mit Routing, Wiederholungsversuchen, Liefernachverfolgung und einem vollständigen Prüfpfad.

Daten über Absender und Empfänger werden in verschlüsselter Form im IVMS 101-Nachrichtenstandard ausgetauscht, mit Routing, Wiederholungsversuchen, Liefernachverfolgung und einem vollständigen Prüfpfad. Selbst-gehostete Wallet-Verifizierung: Bestätigt bei Bedarf das Eigentum kundenkontrollierter Wallets mittels vier Verifizierungsmethoden, jeweils über einen 24 Stunden gültigen sicheren Link.





Shufti Innovation Drop Summer Edition Live Demo-Sessions

Im Rahmen des Innovation Drop: Summer Edition 2026 zeigt Shufti in drei Live-Produktvorführungssessions, wie seine jüngsten Compliance-Funktionen in echten Workflows funktionieren.

Die drei Sessions finden statt am:

18. August — Qualifizierte elektronische Signaturen (QES): Wie Unternehmen Identitätsverifizierung mit rechtlich anerkannten digitalen Signaturen verbinden können.

Wie Unternehmen Identitätsverifizierung mit rechtlich anerkannten digitalen Signaturen verbinden können. 25. August — Transaktionsvertrauensprüfung: Wie Unternehmen Transaktionen prüfen, Risiken untersuchen und Berichterstattungs-Workflows unterstützen können.

Wie Unternehmen Transaktionen prüfen, Risiken untersuchen und Berichterstattungs-Workflows unterstützen können. 1. September — Travel Rule-Compliance: Wie virtuelle Vermögenswerte-Unternehmen den Austausch von Gegenparteiinformationen und Wallet-Verifizierungsanforderungen verwalten können.





Merken Sie sich den Termin vor, lassen Sie sich das Produkt live vorführen, hören Sie Shufti-Experten zu und lassen Sie sich Ihre Fragen in Echtzeit beantworten.

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Über Shufti

Shufti ist eine Plattform für die Verifizierung und Compliance von Glocal Identity, die Unternehmen dabei hiflt, den gesamten Compliance-Lifecycle zu verwalten. Sie kombiniert Identitätsverifizierung, KYC, KYB, Screening zur Bekämpfung von Geldwäsche, qualifizierte elektronische Signaturen, Transaktionsprüfung und Travel Rule-Compliance aus einer Hand. Shufti bietet seine Dienstleistungen mehr als 2.000 Unternehmen aus den Bereichen Banken, Fintech, Zahlungen und iGaming an und hilft ihnen, regulatorischen Anforderungen nachzukommen, operative Komplexität zu reduzieren und grenzübergreifend Vertrauen aufzubauen.

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

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