Shufti nous présente les signatures électroniques qualifiées, le suivi de la fiabilité des transactions et la conformité à la Travel Rule dans le cadre de son Innovation Drop de l’été 2026

LONDRES, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, une plateforme couvrant l’ensemble du cycle de vie de conformité, a annoncé le lancement de l’édition été 2026 de son Innovation Drop. Celle-ci comprend trois nouveaux produits permettant aux entreprises d’assurer la continuité entre les dossiers d’identité vérifiés, les processus de signature qualifiée, le suivi des transactions et les éléments de preuve de conformité tout au long du cycle de vie du client, sans avoir à changer de fournisseur pour chaque fonction de conformité distincte.

De nombreuses entreprises comptent toujours sur des outils prêts à l’emploi pour assurer des fonctions de conformité séparées, ce qui donne lieu à une fragmentation des processus entre la vérification des identités, les signatures électroniques légalement contraignantes, la détection de la fraude, le suivi AML et la conformité des actifs virtuels. Cette fragmentation accroît la complexité opérationnelle et complique la tenue de registres qui permettent de répondre aux exigences d’audit.

L’édition de l’été 2026 comble cette lacune et prolonge la vision de Shufti fondée sur un parcours de conformité connecté. Une plateforme unique. Réellement glocale. Une conformité de bout en bout.

Ce lancement intervient dans le contexte du resserrement des cadres réglementaires relatifs à l’identité numérique, la criminalité financière et les actifs numériques. Le Règlement eIDAS (UE) n° 910/2014 et le cadre eIDAS 2.0 actualisé continuent d’imposer des exigences en matière d’identification électronique de confiance et de signatures électroniques qualifiées, ce qui accroît la demande en processus de signature numérique sécurisés et légalement reconnus.

Par ailleurs, le nouveau Règlement sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLR de l’UE) 2024/1624, qui s’appliquera à compter du 10 juillet 2027, met l’accent sur les méthodes d’identité numérique offrant un niveau de garantie plus élevé, notamment l’identification électronique conforme au Règlement eIDAS.

En outre, sur les marchés des actifs numériques, la Travel Rule du GAFI (Recommandation 16) impose aux prestataires de services sur actifs virtuels d’échanger les informations relatives au donneur d’ordre et au bénéficiaire dans le cadre des transferts entrant dans son champ d’application. Au sein de l’UE, elle est mise en œuvre aux termes du Règlement (UE) 2023/1113 relatif aux transferts de fonds.

« Les entreprises sont confrontées à des exigences réglementaires de plus en plus strictes, mais continuent de s’appuyer sur des systèmes distincts pour y répondre », a déclaré Frayam Asif, Directeur technique chez Shufti. « Nous avons développé Shufti afin de regrouper ces activités essentielles de conformité autour d’une identité vérifiée. Ces nouvelles fonctionnalités, proposées dans le cadre de l’édition été 2026 de notre Innovation Drop, aident les entreprises à réduire la fragmentation de leurs flux de travail et à harmoniser la conformité, de la vérification d’identité et la surveillance des transactions à la signature par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié (QTSP) vérifié. »

Shufti intègre les signatures électroniques qualifiées à son processus de vérification d’identité

En commençant par la signature, la fonctionnalité de Signatures électroniques qualifiées (QES, Qualified Electronic Signatures) de Shufti permet aux entreprises de vérifier l’identité d’une personne et d’apposer une signature électronique qualifiée au sein d’un processus d’intégration configurable. Elle relie la vérification d’identité aux services de confiance qualifiés, à la délivrance de certificats et aux preuves de signature, ce qui réduit la fragmentation des intégrations tout en maintenant une piste d’audit robuste permettant de justifier les décisions prises.

Voici ses principales fonctionnalités :

La vérification de l’identité des signataires : relie chaque signature à une identité déjà vérifiée dans le cadre des processus de vérification de l’identité afin de garantir que le signataire est bien la personne vérifiée.

: relie chaque signature à une identité déjà vérifiée dans le cadre des processus de vérification de l’identité afin de garantir que le signataire est bien la personne vérifiée. Valeur juridique conforme aux exigences du Règlement eIDAS : fournit des signatures électroniques qualifiées ayant la même valeur juridique que les signatures manuscrites dans l’ensemble des 27 États membres de l’UE, conformément à l’article 25 du Règlement eIDAS.

fournit des signatures électroniques qualifiées ayant la même valeur juridique que les signatures manuscrites dans l’ensemble des 27 États membres de l’UE, conformément à l’article 25 du Règlement eIDAS. Enregistrement unifié d’identité et de signature : permet de conserver une piste d’audit inviolable qui relie les preuves de vérification d’identité, les activités de signature et l’intégrité des documents à des fins d’examen réglementaire et juridique.

permet de conserver une piste d’audit inviolable qui relie les preuves de vérification d’identité, les activités de signature et l’intégrité des documents à des fins d’examen réglementaire et juridique. Confidentialité par hachage cryptographique : grâce à l’option de signature par hachage, seul le hachage SHA-256 du document est envoyé ; ainsi, les documents contractuels confidentiels ne quittent jamais l’environnement.

grâce à l’option de signature par hachage, seul le hachage SHA-256 du document est envoyé ; ainsi, les documents contractuels confidentiels ne quittent jamais l’environnement. Parcours de vérification flexibles : l’identité des signataires est vérifiée à l’aide d’une carte d’identité électronique nationale, d’une pièce d’identité et d’une reconnaissance faciale, ou encore à l'aide d’une puce NFC et d’une reconnaissance faciale, selon le marché et le niveau de sécurité requis.





Grâce au suivi de la fiabilité des transactions, Shufti unifie la lutte antiblanchiment et le suivi des fraudes

Le suivi des transactions attribue une note à chaque transaction en temps réel selon l’identité vérifiée qui correspond au compte. Il conjugue la détection des fraudes à la lutte antiblanchiment en utilisant un moteur FRAML unique plutôt que des systèmes distincts.

Système unifié d’évaluation des risques de blanchiment et de fraude (FRAML) : les signaux liés aux sanctions, aux PPE, au fractionnement des transactions, aux comptes mules et à la fréquence transactionnelle sont combinés en un score composite unique, puis évalués au regard du profil comportemental de chaque client afin de distinguer les véritables anomalies des activités habituelles.

les signaux liés aux sanctions, aux PPE, au fractionnement des transactions, aux comptes mules et à la fréquence transactionnelle sont combinés en un score composite unique, puis évalués au regard du profil comportemental de chaque client afin de distinguer les véritables anomalies des activités habituelles. Gestion explicite de la qualité des données : lorsque les données d’entrée sont incomplètes, une transaction est classée comme non évaluable plutôt que comme présentant un faible risque, ce qui permet de préserver la traçabilité et la justifiabilité.

lorsque les données d’entrée sont incomplètes, une transaction est classée comme non évaluable plutôt que comme présentant un faible risque, ce qui permet de préserver la traçabilité et la justifiabilité. Gestion intégrée des données et déclarations réglementaires : les alertes sont triées en vue d’un examen par le responsable de la lutte antiblanchiment (MLRO) et regroupées dans des déclarations SAR, STR et CTR destinées à la cellule de renseignement financier compétente, chacune étant accompagnée d’une piste d’audit complète.

les alertes sont triées en vue d’un examen par le responsable de la lutte antiblanchiment (MLRO) et regroupées dans des déclarations SAR, STR et CTR destinées à la cellule de renseignement financier compétente, chacune étant accompagnée d’une piste d’audit complète. Dossiers d’enquête répondant aux exigences de conformité : permettent de gérer les éléments de preuve issus des enquêtes et les comptes rendus des décisions afin de répondre aux exigences en matière d’examen réglementaire et de déclaration.

permettent de gérer les éléments de preuve issus des enquêtes et les comptes rendus des décisions afin de répondre aux exigences en matière d’examen réglementaire et de déclaration. Enquête assistée par l’IA : facilite la détection des risques, la hiérarchisation des alertes et la préparation des dossiers, tandis que le responsable MLRO valide tous les éléments transmis à un régulateur.





À lire pour aller plus loin : le rapport de Shufti intitulé « The Context Gap in AML Risk Assessment » [Le manque de contexte dans l’évaluation du risque AML] examine comment la fragmentation des systèmes de lutte antiblanchiment et le traitement manuel des alertes peuvent créer des ruptures entre les opérations de filtrage et la prise de décisions fondées sur le risque.

Shufti étend la conformité à la Travel Rule aux transferts d’actifs virtuels

En étendant ce même principe d’identification aux actifs numériques, la Travel Rule de Shufti automatise la transmission des informations relatives au donneur d’ordre et au bénéficiaire qu’une entreprise est tenue de fournir lors du transfert d’actifs virtuels. Elle répond aux obligations découlant de la Recommandation n° 16 du GAFI et du Règlement (UE) 2023/1113 relatif aux transferts de fonds, parallèlement à la directive MiCA.

Connectivité simplifiée pour la Travel Rule : une seule connexion via une intégration unique permet d’accéder à plusieurs réseaux Travel Rule, ce qui réduit la complexité technique et les coûts opérationnels.

une seule connexion via une intégration unique permet d’accéder à plusieurs réseaux Travel Rule, ce qui réduit la complexité technique et les coûts opérationnels. Identification de la contrepartie : Shufti apparie l’établissement bénéficiaire à un répertoire de plus de 12 000 entités contreparties.

Shufti apparie l’établissement bénéficiaire à un répertoire de plus de 12 000 Notation du risque de contrepartie : attribue une note de risque à chaque prestataire de services d’actifs virtuels jouant le rôle de contrepartie afin de faciliter la prise de décisions fondées sur le risque avant tout transfert.

attribue une note de risque à chaque prestataire de services d’actifs virtuels jouant le rôle de contrepartie afin de faciliter la prise de décisions fondées sur le risque avant tout transfert. Transmission sécurisée et conforme aux normes : les données relatives à l’émetteur et au bénéficiaire sont échangées sous forme chiffrée selon la norme de messagerie IVMS 101, avec acheminement, tentatives de renvoi, suivi du processus de livraison et piste d’audit complète.

les données relatives à l’émetteur et au bénéficiaire sont échangées sous forme chiffrée selon la norme de messagerie IVMS 101, avec acheminement, tentatives de renvoi, suivi du processus de livraison et piste d’audit complète. Vérification des portefeuilles auto-hébergés : permet de confirmer, lorsque cela est nécessaire, la propriété des portefeuilles gérés par le client grâce à quatre méthodes de vérification, chacune étant accessible via un lien sécurisé valable pendant 24 heures.





Sessions de démo en direct de l’édition été de l’Innovation Drop de Shufti

Dans le cadre de l’édition été 2026 de son Innovation Drop, Shufti organisera trois sessions de démo en direct de ses produits afin de présenter ses dernières fonctionnalités de conformité dans le contexte de processus concrets.

Les trois sessions auront lieu aux dates suivantes :

18 août — Signatures électroniques qualifiées (QES) : comment associer la vérification d’identité à la signature numérique légalement reconnue.

comment associer la vérification d’identité à la signature numérique légalement reconnue. 25 août — Surveillance de la fiabilité des transactions : comment surveiller les transactions, analyser les risques et faciliter les processus de reporting.

comment surveiller les transactions, analyser les risques et faciliter les processus de reporting. 1er septembre — Conformité à la Travel Rule : comment les entreprises du secteur des actifs virtuels peuvent gérer les exigences en matière d’échange d’informations entre contreparties et de vérification des portefeuilles.





Réservez une date, assistez à une démo en direct du produit, écoutez les experts Shufti et obtenez des réponses à vos questions en temps réel.

Inscrivez-vous aux sessions de démo de l’édition été de l’Innovation Drop :

Session de démo sur les QES : Inscrivez-vous ici

Session de démo sur le suivi de la fiabilité des transactions : Inscrivez-vous ici

Session de démo sur la conformité à la Travel Rule : Inscrivez-vous ici





À propos de Shufti

Shufti est une plateforme glocale de vérification d’identité et de conformité qui aide les entreprises à gérer l’ensemble du cycle de vie de conformité. Elle regroupe en un seul et même lieu la vérification d’identité, les procédures KYC et KYB, le contrôle antiblanchiment, les signatures électroniques certifiées, le suivi des transactions et la conformité à la Travel Rule. Shufti aide plus de 2 000 entreprises dans les secteurs de la banque, de la fintech, des paiements et des jeux d’argent en ligne à se conformer aux exigences réglementaires, à réduire la complexité opérationnelle et à instaurer un climat de confiance au-delà des frontières.

Contact presse

Aroosa Virk

Responsable de la marque et de la communication

Shufti

partnership@shuftipro.com