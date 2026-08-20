Thérapeutique Knight annonce le lancement de WYNZORA® au Canada

MONTRÉAL, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (« Knight ») (TSX : GUD), société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui le lancement de WYNZORA®, une crème blanche uniforme contenant 0,05 mg/g de calcipotriol (CAL) et 0,5 mg/g de dipropionate de bétaméthasone (BDP), au Canada. WYNZORA® est indiquée pour le traitement topique du psoriasis vulgaris chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus.1

« Le lancement de WYNZORA® au Canada reflète notre engagement à poursuivre la croissance de notre plateforme canadienne et à offrir aux patients des options thérapeutiques novatrices. La formulation unique en crème aqueuse de WYNZORA®, rendue possible par la technologie PAD TechnologyMC, offre aux patients et aux professionnels de la santé une option cliniquement éprouvée alliant efficacité et facilité d’utilisation, une considération importante pour une maladie chronique nécessitant une prise en charge à long terme », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

Knight a obtenu les droits canadiens sur WYNZORA® lors de son acquisition des actifs de Paladin Pharma Inc. (« Paladin ») en juin 2025. En novembre 2024, Paladin avait conclu une entente de licence avec MC2 Therapeutics Ltd. (« MC2 ») pour la commercialisation de WYNZORA® au Canada. MC2 est une compagnie pharmaceutique privée basée à Hørsholm, au Danemark, et à Guildford, au Royaume-Uni. Knight a annoncé l’autorisation de Santé Canada pour WYNZORA® en décembre 2025.

À propos de WYNZORA®

WYNZORA® est une combinaison à dose fixe, sous forme de crème, de CAL et de BDP destinée au traitement topique du psoriasis vulgaris, développée par MC2. WYNZORA® agit de manière globale en ciblant la prolifération et la différenciation des kératinocytes et en inhibant l’expression des cytokines pro-inflammatoires caractéristiques telles que les IL-23, IL-17A/F et TNF-α. Dans WYNZORA®, l’association du CAL et du BDP présente des effets anti-inflammatoires et anti-prolifératifs supérieurs à chacun des composants isolément. WYNZORA® bénéficie de la formulation unique de MC2 et du système d’administration de médicaments PAD TechnologyMC, pour une formulation aqueuse efficace et pratique à utiliser. WYNZORA® a d’abord été approuvée aux États-Unis par la FDA en juillet 2020, suivie d’approbations en Europe en 2021, en Australie en novembre 2024, puis au Canada en décembre 2025.

WYNZORA® est une marque déposée de MC2. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos du psoriasis

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau de nature immunitaire.2 Il se caractérise souvent par la présence de plaques érythémateuses, habituellement recouvertes de squames argentées et desquamantes. Ces plaques peuvent être prurigineuses ou douloureuses; selon leur étendue et leur emplacement, elles peuvent également être physiquement invalidantes ou socialement isolantes.3,4 Selon les estimations, environ 1 million de Canadiens et 125 millions de personnes dans le monde sont touchés par le psoriasis.4 Le psoriasis en plaques chronique (psoriasis vulgaris) constitue le type le plus courant et représente 80 % à 90 % des cas.5 La gravité de la maladie est variable selon les patients, allant de légère à modérée à grave.5 L’évolution clinique du psoriasis est imprévisible, avec une gravité fluctuante au fil du temps.6

Les symptômes courants du psoriasis sont les suivants : démangeaisons, rougeurs, desquamation et formation de squames. Les démangeaisons sont l’un des symptômes les plus gênants, les patients estimant que leur réduction est l’objectif thérapeutique le plus important.7 Toutefois, le fardeau de la maladie du psoriasis dépasse largement les symptômes dermatologiques physiques. Le psoriasis est considéré comme une maladie inflammatoire systémique, similaire à la polyarthrite rhumatoïde, à la maladie de Crohn et au lupus érythémateux disséminé.8

À propos des essais de MC2

L’autorisation de Santé Canada repose sur les résultats de deux essais de phase 3 randomisés, à l’insu des chercheurs, contrôlés par véhicule et d’une durée de 8 semaines (MC2-01-C2 et MC2-01-C7) menés chez des adultes, avec le gel/suspension CAL/BDP inclus comme comparateur actif.9,10 Les essais ont été conçus pour démontrer la supériorité de WYNZORA® par rapport au véhicule et la non-infériorité par rapport au gel/suspension CAL/BDP (50 mcg/g de CAL et 0,5 mg/g de BDP).9,10

Les résultats des deux essais démontrent que WYNZORA® affiche une efficacité supérieure à celle du véhicule (p < 0,0001) pour tous les critères d’efficacité confirmatoires, y compris le taux de réussite du traitement selon l’échelle d’évaluation globale du médecin (PGA) et le pourcentage moyen de variation par rapport à la valeur initiale de l’indice modifié de surface et de gravité du psoriasis (mPASI) à la semaine 8. De plus, WYNZORA® s’est révélée non inférieure au gel/suspension CAL/BDP à la semaine 8, tant pour le taux de réussite du traitement PGA que pour le mPASI.1,9,10

Les effets indésirables les plus couramment signalés étaient des réactions au site d’application, notamment irritation, douleur, prurit, eczéma, exfoliation, télangiectasie et folliculite, tous survenus à une fréquence inférieure à 1 %.1

À propos de MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics est une entreprise privée d'innovation en dermatologie qui développe des solutions topiques fondées sur la science, allant des traitements sur ordonnance aux dermocosmétiques de pointe, en s'appuyant sur sa plateforme propriétaire PAD Technology®. WYNZORA® Crème, le premier produit commercial de MC2 reposant sur la technologie PAD Technology®, a été lancé aux États-Unis en 2020 et est désormais approuvé dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Australie et au Canada, grâce à des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan spécialisées en dermatologie. MC2 Therapeutics a son siège social à Hørsholm, au Danemark, et mène également des activités de recherche et développement à Guildford, au Royaume-Uni.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition, l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Références :

Thérapeutique Knight inc. Wynzora® (calcipotriol et crème de dipropionate de bétaméthasone) [monographie de produit]. Montréal, QC : Thérapeutique Knight inc.; 21 novembre 2025. Parisi R, Symmons DP, Griffiths CE, Ashcroft DM; Identification and Management of Psoriasis and Associated ComorbidiTy (IMPACT) project team. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence. J Invest Dermatol. 2013;133(2):377-385. doi:10.1038/jid.2012.339 Papp, K., Gulliver, W., Lynde, C., Poulin, Y., Ashkenas, J., & Canadian Psoriasis Guidelines Committee (2011). Canadian guidelines for the management of plaque psoriasis: overview. Journal of cutaneous medicine and surgery, 15(4), 210–219. https://doi.org/10.2310/7750.2011.10066 Association canadienne de dermatologie. Psoriasis. Repéré le 26 mai 2026. https://dermatology.ca/public-patients/diseases-conditions/skin-conditions/psoriasis/ Kim WB, Jerome D, Yeung J. Diagnosis and management of psoriasis. Can Fam Physician. 2017;63(4):278-285. Blackstone B, Patel R, Bewley A. Assessing and Improving Psychological Well-Being in Psoriasis: Considerations for the Clinician. Psoriasis (Auckl). 2022;12:25-33. Published 2022 Mar 25. doi:10.2147/PTT.S328447. Lebwohl M, Langley RG, Paul C, et al. Evolution of Patient Perceptions of Psoriatic Disease: Results from the Understanding Psoriatic Disease Leveraging Insights for Treatment (UPLIFT) Survey. Dermatol Ther (Heidelb). 2022;12(1):61-78. doi:10.1007/s13555-021-00635-4. Lebwohl M. Psoriasis. Ann Intern Med. 2018;168(7):ITC49-ITC64. doi:10.7326/AITC201804030. Pinter A, Reich A, Arenberger P, et al. Randomized Phase 3 trial demonstrating high efficacy, favourable safety and convenience of a novel calcipotriol and betamethasone dipropionate cream for the treatment of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(11):2327-2335. doi:10.1111/jdv.19330 Stein Gold L, Green LJ, Dhawan S, Vestbjerg B, Praestegaard M, Selmer J. A Phase 3, Randomized Trial Demonstrating the Improved Efficacy and Patient Acceptability of Fixed Dose Calcipotriene and Betamethasone Dipropionate Cream. J Drugs Dermatol. 2021;20(4):420-425. doi:10.36849/JDD.2021.5653





Pour plus d’information :

Personnes-ressources pour les investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 Tél. : +514.484.4483 Courriel : IR@knighttx.com

Site Web : www.knighttx.com

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