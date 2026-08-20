La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes investit 600 000 $ auprès de 15 partenaires communautaires au pays

TORONTO, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC est heureuse d’annoncer qu’elle accordera cette année 600 000 $ en financement à 15 partenaires communautaires qui mettent en œuvre des initiatives locales visant à améliorer la santé des femmes partout au pays.

Les organismes qui reçoivent du financement dans le cadre du Programme de dons communautaires de la Fondation répondent à divers besoins liés à la santé des femmes, notamment en matière de violence fondée sur le genre, de santé mentale, d’accès aux soins, de santé de la mère et d’équité menstruelle. Le programme soutient des initiatives menées par les communautés qui améliorent l’accès aux soins, offrent des services de soutien essentiels et sensibilisent la population aux besoins particuliers des femmes en matière de santé, en mettant l’accent sur la réduction des obstacles auxquels font face les communautés mal desservies et insuffisamment soutenues.

Depuis son lancement en 2022, le Programme de dons communautaires a remis plus de 8 millions de dollars à plus de 100 organismes partout au pays, aidant ainsi des organismes de bienfaisance locaux à réduire les obstacles à la santé des femmes dans les communautés qu’ils servent.

Les retombées de ces partenariats se font déjà sentir partout au pays. Plus tôt cet été, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC s’est jointe à GlobalMedic et Haleon Canada pour marquer le lancement officiel de la Clinique mobile pour la santé des femmes de GlobalMedic, une initiative soutenue grâce à un don communautaire de 75 000 $ accordé l’an dernier. Le programme mobile offre des produits de santé et d’hygiène menstruelle essentiels, des ressources éducatives et du soutien communautaire directement aux femmes qui en ont besoin.

« La Clinique mobile pour la santé des femmes est un excellent exemple de ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des organismes unissent leurs efforts pour répondre à un besoin réel au sein de la communauté », mentionne Rahul Singh, directeur général, GlobalMedic. « Grâce au soutien de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC et Haleon, nous pouvons aller à la rencontre des femmes en leur offrant des produits essentiels, des renseignements fiables et des liens vers des ressources communautaires. Cela réduit les obstacles et améliore l’accès aux soutiens en santé. »

Grâce à l’investissement de cette année et à ses partenariats continus avec des organismes communautaires, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC continue de soutenir des solutions locales qui aident davantage de femmes partout au pays à accéder aux soins et aux ressources dont elles ont besoin pour mener une vie plus saine.

« Les bénéficiaires des dons communautaires de cette année témoignent du travail incroyable accompli dans les communautés canadiennes pour répondre à un large éventail de priorités en matière de santé des femmes », explique Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire et Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « Ces organismes comprennent les obstacles auxquels les femmes de leur communauté font face et créent des solutions locales pour les aider à les surmonter. Nous sommes fiers de soutenir leur travail et d’investir dans des initiatives qui contribuent à faire progresser l’équité en matière de santé pour les femmes partout au pays. »

Voici les bénéficiaires des dons communautaires de cette année :

Accès aux soins

Santé mentale

Ruth’s House Society, Calgary, Alb., (The Sisterhood Project) – 50 000 $

Stop Abuse in Families, St. Albert, Alb., (Programme de consultation pour les femmes qui ont subi de la violence familiale) – 20 000 $

La Traversée, Saint-Lambert, QC, (Soins en santé mentale spécialisés, gratuits et accessibles pour les femmes qui ont subi de la violence sexuelle en Montérégie) – 50 000 $





Santé maternelle

The Black Women’s Institute for Health, Toronto, Ont., (Mothering Minds: soutien pour la maternité et la santé mentale) – 50 000 $

London Health Sciences Foundation, London, Ont., (Shoppers Foundation Women’s Care Cupboard) – 50 000 $





Équité menstruelle

BC Society of Transition Houses, Vancouver, C.-B., (BCSTH Period Equity Project) – 50 000 $

Monthly Dignity/Dignité mensuelle, Montréal, QC, (Équité menstruelle au Québec; éducation, accès et défense des intérêts) – 50 000 $





À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, s’engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. En 2022, la Fondation s’est fixé un objectif ambitieux : contribuer à hauteur de 50 millions de dollars d’ici 2026 à des initiatives en faveur de la santé des femmes qui rendent les soins plus équitables et accessibles. Ce jalon a été franchi plus tôt que prévu, et la Fondation Pharmaprix demeure inébranlable dans son engagement à bâtir un avenir dans lequel davantage de femmes du pays pourront mener une vie plus saine. » Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l’un des noms les plus reconnus de l’industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Avec plus de 1 350 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences à plus de 150 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec) ou en est propriétaire. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé, fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée, ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d’ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d’autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug MartMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

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