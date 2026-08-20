Saputo inc. annonce une augmentation de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 20 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (« Saputo » ou « la Société ») annonce aujourd’hui que la Bourse de Toronto (TSX) a autorisé la Société à modifier son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPR ») qui est actuellement en vigueur afin d’augmenter le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être rachetées à des fins d’annulation dans le cadre de celle-ci pour le faire passer de 20 498 278 actions ordinaires à 24 260 007 actions ordinaires, représentant 10% des 242,600,071 actions ordinaires de la Société détenues dans le public (le nombre maximal autorisé en vertu des règles de la TSX) au 7 novembre 2025 (la date de référence pour l’OPR). Aucune autre modalité de l’offre publique de rachat n’a été modifiée.

Les rachats aux termes de l’OPR ont commencé le 19 novembre 2025 et se termineront au plus tard le 18 novembre 2026. Outre le fait de refléter la hausse du nombre maximum d'actions ordinaires pouvant être rachetées aux termes de l’OPR, le régime de rachat automatique (RRA) mis en place dans le cadre de l'OPR demeure inchangé.

Au cours de la période allant du 19 novembre 2025 au 18 août 2026, 19 997 690 actions ordinaires ont été rachetées à un prix d’achat moyen pondéré de 41,41 $.

Saputo accroît le nombre d'actions ordinaires pouvant être rachetées aux termes de l'OPR, car elle estime que le rachat de ses propres actions peut, dans des circonstances appropriées, constituer une affectation responsable des liquidités. Bien que Saputo ait actuellement l’intention de poursuivre le rachat d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPR, rien ne garantit que de tels rachats seront réalisés.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, Saputo est un important fabricant de fromage, de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Avant la vente envisagée, Saputo est le plus important fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières au Royaume-Uni. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l’entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

Les investisseurs et les autres parties intéressées peuvent se tenir au courant des dernières nouvelles et publications financières de Saputo en s’abonnant aux alertes par courriel sur le site Web de la Société, à l’adresse Saputo.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur l’offre publique de rachat, les futurs rachats d’actions aux termes de l’offre publique de rachat et, s’il y a lieu, du RRA, ainsi que sur nos objectifs, nos perspectives, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « assumer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 4 juin 2026, qui peut être consulté sur SEDAR+, sous le profil de la Société, au www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins d’indication contraire par Saputo, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses en date du présent document et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

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