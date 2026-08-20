Luotea Oyj

Pörssitiedote

20.8.2026 klo 15.00





Luotea Oyj:n korjaus pörssitiedotteeseen 20.8.2026 klo 15.00



KORJAUSTIEDOTE: Luotean vuosikertomus 2025 on julkaistu



Luotea Oyj:n 8.4.2026 klo 11:00 julkaistun pörssitiedotteen liitteet olivat puutteelliset, sillä ne eivät sisältäneet täysimääräistä ESEF-tilinpäätöstä (zip-tiedosto).

Pörssitiedotteen liitteenä julkaistut PDF-tiedostot olivat oikeat.

Oikea ESEF-tilinpäätös (zip-tiedosto) on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.luotea.com/fi-fi/sijoittajat/raportit-esitykset

LUOTEA OYJ



Mika Stirkkinen

talousjohtaja





Lisätietoja:

Mika Stirkkinen, puh. 040 558 8520, mika.stirkkinen@luotea.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.luotea.com



Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen energiatehokkuuden ja älykkään teknologian. Näin parannamme kiinteistöjen arvoa ja luomme parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Kasvamme kannattavasti ja huomioimme toimintamme vaikutukset kiinteistöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijänä viemme alaa eteenpäin ja rakennamme toimivampaa huomista. Meille menestys tarkoittaa luottamusta – henkilöstömme, asiakkaidemme ja omistajiemme uskoa siihen, mitä teemme.

Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5 000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

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